Peugeot 308 GT Fahrbericht update Hatch und Kombi SW 2021

Der Peugeot 308 erhält ein Facelift/Update, wir schauen uns die Neuerungen für den Kompaktwagen an – als Hatch und Kombi / SW, hier als Peugeot 308 GT. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

Peugeot 308 und Peugeot 308 SW werden in in Sochaux, Frankreich produziert. Als neue Lackierung ist das kräftige Vertigo Blau als dreischichtiger Lack erhältlich. Die Scheinwerfer starten mit Halogen, optional oder im GT inkludiert kommen Voll-LED-Leuchten. Es gibt zudem neue Felgen in 16 und 17 Zoll, hoch geht es bis 18 Zoll und exklusiv 19″ im GTi. Im Rahmen eines Schwarz-Pakets erhält man Hochglanz-Schwarz-Elemente an Kühlergrill, rund um Blinker und Nebelleuchten und an den Fensterrahmen.

Die kompakten Abmessungen lassen den Peugeot 308, verbunden mit den runden Designelementen, tatsächlich auch sehr kompakt erscheinen. Seitlich zeichnen die Designlinien eine Art abgerundeten Pfeil nach vorne zeigen, der dann nach hinten breiter ausläuft und von den halbrund geformten Heckleuchten eingefangen wird.

Peugeot 308 GT und GTi sind gegenüber der Serienversion um 1 cm tiefer gelegt und zeigen aggressivere Spoiler an Front und Heck, tragen vorne größere Lufteinlässe und kommen serienmäßig mit Voll-LED-Scheinwerfern. Der GT kommt mit 17 oder 18 Zoll, Die 270 PS Version GTi trägt 19-Zoll-Felgen und rote Bremssättel.

Interieur

Die zentrale Neuerung im Innenraum ist das neue i-Cockpit mit digitalen Instrumenten in 10 Zoll. Sie kommen in Serie und lösen die bisherigen Analog-Instrumente ab. Es ist allerdings noch nicht die 3D-Ansicht aus dem neuen 208 und 2008 verfügbar. Rechts/zentral kommt im 308 der 9,7 Zoll große Touchscreen, über den fast alles gesteuert wird. Die Oberfläche sieht nun etwas hochwertiger aus, weil sie in einem glänzenden Finish kommt. Mit der Mirror Screen Funktion erhält man die Schnittstellen Android Auto und Apple CarPlay. Für die Temperaturregelung gibt es im 308 keine separate Steuerung, Temperatur, Belüftungsstärke oder den Belüftungsweg muss man ebenfalls über den Touchscreen steuern.

Generell wurden die Ausstattungsniveaus neu sortiert:

Active (unter anderem ausgestattet mit: Zwei-Zonen-Klimaanlage, Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Licht- und Regensensor)

Active Pack (Ausstattung Active plus Mirror Screen, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit Zugangsbeleuchtung sowie Nebelscheinwerfer)

Allure (unter anderem ausgestattet mit: Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht und Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff)

Allure Pack (Ausstattung Allure plus schlüsselloses Zugangs- und Startsystem und Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC)

GT (unter anderem ausgestattet mit: Full-LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und Sport-Modus)

GT Pack (Ausstattung GT plus Park Assist, aktiver Toterwinkelassistent, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und Kofferraumschienen aus Aluminium beim Kombi)

Das extrem kleine Lenkrad fällt sofort ins Auge, wurde damals mit dem 308 eingeführt und hat sich seitdem in alle modernen Peugeots geschlichen. Die geringe Größe trägt einen Teil dazu bei, das Cockpit nicht zu überfrachten und es noch schlanker zu halten. Und da es in der Detailausführung nett gearbeitet ist, passt es sehr gut zu der leicht futuristischen Atmosphäre. Und es wirkt sich natürlich auch auf das Fahrgefühl aus.

Bei den Sitzbezügen hat Peugeot ein attraktives und tierfreundliches Angebot: Es beginnt mit Stoffbezügen, bei Allure ist es ein Stoff-/Kunstleder-Mix, bei GT und GTi ein Alcantara-Kunstleder-Mix. Der GT und GTi Sportsitz bietet einen guten Seitenhalt, sogar an den Schultern, engt aber keineswegs ein, auch nicht große Personen. Zudem sind wir mit der Langstreckentauglichkeit sehr zufrieden. Größere Personen sollten sich also eher an dem Sportsitz orientieren.

Im Fond bleibt im Hatch kaum Platz für Erwachsenen-Beine, schließlich ist der Peugeot 308 auch der kürzeste Kompakt-Vertreter. Hier müsste man dann zum SW / Kombi greifen, der einen längeren Radstand besitzt und damit mehr Beinfreiheit bietet. Kopffreiheit ist auch für große Erwachsene kein Problem, wenn man kein Panorama-Glasdach hat. Mit Panorama-Dach wird es mit 1,90 m knapp. Der Kofferraum ist angenehm geräumig, hier wird nicht viel Platz verschwendet. Im Hatch beträgt der Kofferraum 420 l – 1.228 l, im Kombi / SW 610 l – 1.660 l.

Motoren

PureTech-Benzinmotoren

3-Zylinder 1.2 l

PureTech 110 und Sechs-Gang-Schaltung

PureTech 130 und Sechs-Gang-Schaltung

PureTech 130 und Acht-Stufen-Automatikschaltung

0-100 km/h zwischen 9 und 10 Sek.

4-Zylinder 1.6 l GTi

263 PS, 340 Nm

0-100 km/h 6,0 Sek.

BlueHDi-Dieselmotoren

4-Zylinder 1.5 l

BlueHDi 100 mit Sechs-Gang-Schaltung

BlueHDi 130 mit Sechs-Gang-Schaltung

BlueHDi 130 mit Acht-Stufen-Automatikschaltung

0-100 km/h über 11 Sek. beim 100er und ca. 10 Sek. bei den anderen

Fahrverhalten

Die kompakten Abmessungen wirken sich auch auf das Fahrerlebnis aus: Der Peugeot 308 fährt sich in der Tat recht agil. Viel dazu bei trägt das kleine Lenkrad. Man glaubt, man sei in einem Autorennspiel. Die Lenkung ist im normalen Modus allerdings so ziemlich ohne Widerstand, es erfordert also gar keine Kraft, das Auto einzuparken oder durch enge Kurven zu zirkeln. Auf der anderen Seite gibt es dadurch aber auch kaum Rückmeldung vom Auto, so dass man sich nicht direkt mit dem Fahrzeug verbunden fühlt. Durch die Sport-Taste kann ein wenig mehr Pfeffer eingestreut werden: Die Gasannahme erfolgt früher und das Lenkrad bietet mehr Rückmeldung. Dabei ist der Peugeot 308 trotz seiner Sportlichkeit, des kleinen Wendekreises und der spielemäßigen Bedienung keineswegs unkomfortabel. Das Fahrwerk stellt einen guten Mix dar, wobei die deutsche Konkurrenz hier (optional mit einem adaptiven Fahrwerk) etwas mehr Komfort bietet.

Wir fahren den 1.2 l 3-Zylinder mit 130 PS und Automatik. Die Automatik bringt ein gutes Komfort-Plus in jeder Lage und schaltet unmerklich die Gänge durch. Der Motor ist gut abgeschirmt und dadurch kaum hörbar. Überhaupt ist die Geräuschdämmung auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr gut. Der Motor bringt genug Leistung, muss aber dafür dann natürlich ordentlich hoch drehen, was sich auch im Verbrauch von gut 6,5 l – 7 l / 100 km bemerkbar macht. Trotzdem ist der 130-PS-Benziner mit Automatik die beste Wunsch-Ausstattung.

Beim Peugeot 308 GTi kommt vorne ein Sperrdifferenzial zum Einsatz, so wird der Schlupf an den Vorderrädern reduziert, gerade beim Hinausbeschleunigen aus Kurven. Im Peugeot 308 GTi werden die Gänge stets über ein 6-Gang-Schaltgetriebe eingelegt, eine Automatik ist nicht erhältlich. Manchmal werden die Schaltvorgänge etwas hakelig. Die Sportsitze in GT und GTi wirken sich positiv auf die Langstreckentauglichkeit aus.

Folgende Assistenzsysteme stehen nun zur Verfügung:

– automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit Stop&Go-Funktion in Verbindung mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8: Das System passt den vom Fahrer programmierten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug automatisch an. Das funktioniert bis zum kompletten Stillstand. Hält das Fahrzeug weniger als drei Sekunden an, startet es automatisch wieder

– automatischer Geschwindigkeitsregler ACC in Verbindung mit Schaltgetriebe: bremst das Fahrzeug bis 30 km/h, der Fahrer übernimmt den Bremsvorgang manuell bis zum Stillstand

– Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

– Park Assist, welcher die Lenkung des Fahrzeugs beim Einpark- und Ausparkvorgang automatisch übernimmt

– Active Safety Brake und Frontkollisionswarner

– aktiver Spurhalteassistent: von 65 km/h an reagiert das System mit einer progressiven Gegenlenkung

– Müdigkeitswarner, der sich meldet, wenn die Wachsamkeit des Fahrers nachlässt, und eine Pause empfiehlt

– Fernlichtassistent

– Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument

– aktiver Toterwinkelassistent mit Lenkeingriff durch Zusammenarbeit mit dem Spurhalteassistenten

– elektrische Feststellbremse

Abmessungen

Vergleich Hatch vs Kombi

Länge: 4,25 m vs 4,58 m

Radstand: 2,62 m vs 2,73 m

Breite: 2,04 m (inkl. Außenspiegel) / 1,80 m

Höhe: 1,45 m

Kofferraum: 420 l vs 610 l

Laderaum mit Sitzen umgeklappt: 1.228 l vs 1.660 l

Wendekreis: 10,4 m vs 11,2 m

Fazit: Der Peugeot 308 ist außen sportlich-elegant, gerade als GT und in der neuen Vertigo Farbe. Im Innenraum bietet er das immer noch sehr moderne Cockpit mit dem kleinen Lenkrad, nun aufgewertet mit den neuen digitalen Instrumenten. Die Infotainment-Software könnte gerade beim Navi schneller und besser zu bedienen sein. Der 308 ist sehr kurz, man kann dadurch einfach einparken, dafür gibt’s im Hatch nur wenig Platz im Fond. Highlight sind die Sport-Sitze im GT, die optisch und komforttechnisch glänzen. Das Preis-Leistungs-Paket ist gut.

Autogefühl: ****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Jonas Bomba