Neuer Fiat 500 Fahrbericht Elektroauto 2021

Die Ikone Fiat 500 wird in der neuen Generation neu interpretiert – voll elektrisch. Als normaler Kleinstwagen / Limousine, als 3+1 mit Suicide-Doors hinten und als Cabriolet mit Faltdach. Wir sind den neuen Fiat 500 gefahren. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Grundsätzlich bleibt sich der Fiat 500 im Design treu, rund und kugelig, stilecht mit dem wie eine Kuppel aufgesetzten Dach. In der Front ist nun elektro-gemäß der Kühlergrill weitgehend geschlossen, das schaut moderner aus. Die Tagfahrleuchten werden interessant durch die Motorhaube getrennt. Felgen kommen in 15 bis 17 Zoll. Für 2.000 Euro Aufpreis gibt es die Version mit gegenläufig öffnenden Türen hinten, für 3.000 Euro Aufpreis das Cabriolet mit Faltdach.

Interieur

3+1 Version

Der neue Innenraum ist aufgeräumter und hochwertiger als je zuvor. Das neue Lenkrad hat glatte Tasten und das meiste steuert man über den zentralen Infotainment-Screen. Hochwertige Lösungen gibt es z.B. für das Armanturenbrett, etwa mit einem Holz-Look in schraffierter Oberfläche. Die Basisversion mit kleiner Batterie kommt ganz ohne Infotainment aus und bietet eine Handyhalterung. Die Version mit der größeren Batterie kommt stets direkt mit einem 7″-Infotainmentsystem mit Apple CarPlay / Android Auto Kompatibilität. Ab dem höheren trim „Tech“ kommt ein 10,25″-Infotainmentsystem mit Navi. Die Software ist übersichtlich und gut zu bedienen und auch das autointerne Navi ist gut nutzbar.

Im La Prima trim bekommt man so genannte Eco-Ledersitze, die allerdings nicht komplett tierfrei sind, sondern aus einer Mischung aus Tier-Leder und Ledernachbildung bestehen. Wir empfehlen hier ohnehin, bei dem atmungsaktiveren Stoffsitzen zu bleiben, die in allen anderen trims kommen. Die Sitze zeigen einen hochwertigen Stoff-Look, der an Möbeldesign erinnert. Man sitzt im Fiat 500 nun deutlich tiefer, aber gleichzeitig komfortabler. Vorne finden auch große Erwachsene gut Platz. Im Fond dagegen bleibt nur Platz für Kinder und Kindersitze, hier ist die 3+1 Version im Vorteil, bei der man auf der Beifahrerseite eine kleine zusätzliche gegenläufige Tür öffnen kann. Das Kofferraumvolumen beträgt 185 l bis 550 l bei umgeklappter Rücksitzbank. Beim Cabrio ist die Klappe kleiner, aber das Volumen identisch.



Motoren

23,8 kWh Batterie (brutto)

95 PS

Höchstgeschwindigkeit 135 km/h

0-100 km/h in 9,5 Sek.

Reichweite ca. 170 km

Aufladen AC max. 11 kW; DC CCS bis max. 50 kW

24.000 Euro

42 kWh Batterie (brutto)

118 PS

Höchstgeschwindigkeit 150 km/h

0-100 km/h in 9 Sek.

Reichweite ca. 300 km

Stromverbrauch ca. 14 kWh/100 km

Aufladen AC max. 11 kW; DC CCS bis max. 85 kW

28.000 – 38.000 Euro

Unsere Empfehlung: Große Batterie, Cabrio, nicht Top-Ausstattung, aber hohe Ausstattung „Icon“ – damit landet man dann z.B. mit einem Cabrio bei 32.000 Euro.

Fahrverhalten



Mit einem Wendekreis von 9,7 m ist der Fiat 500 natürlich in der Stadt wendig unterwegs. Und mit der Elektro-Power ist das Drehmoment immer sofort vorhanden, das macht viel Freude. Entweder man fährt im Normal Modus mit Ausrollen und Rekuperation über die Bremse, oder man fährt im Range Modus mit starker Rekuperation und One-Pedal-Driving, bedient im Prinzip also nur das Gaspedal. Der Sherpa Modus sorgt im Notfall für etwas mehr Reichweite und begrenzt Höchstgeschwindigkeit und elektrische Verbraucher.

So viel Spaß hat Fiat 500 fahren tatsächlich noch nie gemacht. Da wird man eher an Erfahrungen aus den Abarth-Versionen erinnert. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, teilweise etwas zu leichtgängig. Das Fahrwerk ist eher knackig ausgelegt, mit 17-Zoll-Felgen wird es dann in dieser Verbindung bei Bodenwellen manchmal etwas ungemütlich. Dafür bleibt der Fiat 500 gelassen und stabil, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Bei 150 km/h ist dann Schluss, dann verbraucht man auch doppelt so viel Energie wie gewöhnlich. Ansonsten kann man den Fiat 500 mit 14 kWh / 100 km fahren, so dass die projektierte Reichweite von 300 km wirklich hinkommt. Überzeugend sind auch die Assistenzsysteme, so bietet der Fiat 500 eine adaptive Cruise Control mit Spurhalteassistent (Level 2 teil-autonomes Fahren) und einen Blind Spot Monitor.

Abmessungen



Länge: 3,63 m

Breite: 1,68 m

Höhe: 1,53 m

Radstand: 2,32 m

Fazit: Der neue Fiat 500 interpretiert die Stilikone modern neu – zeitgemäß rein elektrisch, mit viel Fahrfreude, mehr Interieur-Qualität und dem Alleinstellungsmerkmal eines Cabrio-Faltdachs, wenn man diese Version wählt. Das Design ist sportlicher, das Interieur hochwertiger, sportlicher aber bequemer zugleich. Und im Fahrverhalten punktet der Fiat 500 mit den Tugenden eines Elektro-Flitzers.



Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak