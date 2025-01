40 Jahre Supercross Dortmund: Jubiläum in der Westfalenhalle

Vom 10. bis 12. Januar 2025 verwandelt sich die Dortmunder Westfalenhalle in ein Mekka für Motorsport-Fans. Das traditionsreiche Supercross Dortmund feiert sein 40. Jubiläum. Von Thomas Majchrzak

Rekordverdächtige Strecke und internationale Stars

Das Supercross Dortmund findet nun bereits seit 40 Jahren statt. Während beim Motocross draußen auf weitläufigen Strecken gefahren wird, geht es beim Supercross in Stadien oder Hallen. Das Supercross Dortmund gehört dabei zu den größten Events dieser Art in Europa. Gleichzeitig während der Auftakt des US-Supercross-Saison in Anaheim stattfindet, brodelt es in Dortmund unterm Hallendach. Zum Jubiläum wird die Strecke größer und spektakulärer als je zuvor: Statt der üblichen vier Bahnen erwarten die Fahrer in diesem Jahr sechs herausfordernde Routen. Ganze 200 Lkw-Ladungen Erde sind nötig, um die Strecke auf 360 Meter zu erweitern – 60 Meter mehr als in den Vorjahren. Jedes Rennen ist beim Supercross anders, und man kann vorher kaum vorhersehen, wer gewinnt. Die Motorräder sind alle wettbewerbsfähig und es kommt wirklich auf den Fahrer an – und sogar auf die Tagesform. Und selbst die stärksten Fahrer können Pech haben und am Start abgeschnitten werden oder stürzen – und schon sind die Würfel wieder neu gemischt.

Insgesamt vier Stunden Action pro Veranstaltungstag garantieren packende Rennen und atemberaubende Stunts. Internationale Top-Fahrer wie Greg Aranda (Sieger des Supercross Stuttgart), der ehemalige MX2-Weltmeister Jordi Tixier und der Brite Dean Wilson treten gegen die Konkurrenz an. Auch Freestyle-Ikonen wie Julien Vanstippen, Adam Jones, Filip Podmol und Mat Rebeaud sorgen für Gänsehaut-Momente.

Highlights: Freestyle und Double-Backflip

Ein besonderes Highlight ist der Whip-Contest, bei dem das Motorrad in der Luft so quer gelegt wird wie möglich. Julien Vanstippen will zudem mit seinem spektakulären Double-Backflip die Menge begeistern. Mat Rebeaud bringt zudem mit seinem E-Bike eine neue Note ohne Sound ins Programm. Die Freestyle-Show findet jeweils als Appetizer zur Halbzeit und ausführlich am Ende der Veranstaltung statt.

Tickets und Specials

Es ist für jeden sehr empfehlenswert, Gehörschutz zu tragen, es wird sehr laut in der Halle von Motoren, Musik und von den Tröten der Fans. Gehörschutz für Kinder muss unbedingt sein.

Tickets sind ab 60 Euro auf supercross-dortmund.de erhältlich. Wochenendtickets erlauben den Zugang an allen drei Tagen zum Preis von nur zwei. Obendrein gibt es ein Jubiläums-T-Shirt sowie durchgehenden Zugang zum Fahrerlager.

Für Fans, die mit dem Wohnmobil anreisen, gibt es das neue Campingticket. Für 39 Euro pro Tag können Besucher direkt auf den Parkplätzen rund um die Westfalenhalle campieren.