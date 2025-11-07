Audi E5 Sportback – ein Vorbild für die Zukunft von Audi?

Der Audi E5 Sportback markiert einen spannenden und ambitionierten Schritt in der Elektrostrategie von Audi, speziell für den chinesischen Markt. Er basiert auf der neuen Advanced Digitized Platform (ADP), die gemeinsam mit dem chinesischen Partner SAIC entwickelt wurde (Plattform gemeinsam mit SAIC IM L6), um schnell und gezielt auf die dynamischen Anforderungen des chinesischen Marktes zu reagieren. Am Rande der Geschichte: Die Marke Audi begann bereits im Jahr 1909 mit dem Buchstabenlogo.

Der E5 Sportback ist das erste Modell der neuen, China-exklusiven Marke AUDI (in Großbuchstaben), die bewusst auf die ikonischen vier Ringe verzichtet und den Markennamen stattdessen in Versalien auf die Frontpartie setzt. Die Markteinführung beginnt voraussichtlich im Sommer 2025.

Design, Aerodynamik und Fahrwerk

Mit einer Länge von 4,88 m (exakt: 4.881 mm) positioniert sich der E5 Sportback in der oberen Mittelklasse. Seine Coupé-SUV-Formgebung ist auf Effizienz getrimmt:

Länge / Radstand: 4,88 m Länge bei einem großzügigen Radstand von 2.950 mm, was auf ein hohes Platzangebot hindeutet.

4,88 m Länge bei einem großzügigen Radstand von 2.950 mm, was auf ein hohes Platzangebot hindeutet. cW-Wert: Exzellente 0,25

Exzellente 0,25 Beleuchtung: Matrix-LED-Scheinwerfer sind optional oder in der Topausstattung serienmäßig; hinzu kommen digitale OLED-Rückleuchten mit animierten Szenarien.

Matrix-LED-Scheinwerfer sind optional oder in der Topausstattung serienmäßig; hinzu kommen digitale OLED-Rückleuchten mit animierten Szenarien. Räder: 19-Zoll- oder 20-Zoll-Räder (20-Zoll serienmäßig in der Topausstattung).

Für maximalen Fahrkomfort und Dynamik sorgen fortschrittliche Fahrwerkskomponenten:

High-Tech-Fahrwerk: Optionale Luftfederung und optionale Hinterachslenkung sind im Topmodell serienmäßig.

Optionale Luftfederung und optionale Hinterachslenkung sind im Topmodell serienmäßig. Digitale Außenspiegel: Optionale digitale Kameraspiegel (Version mit Standardspiegeln hat schwarze Blenden links und rechts im Cockpit).

Optionale digitale Kameraspiegel (Version mit Standardspiegeln hat schwarze Blenden links und rechts im Cockpit). Akustik: Akustikdämmung für hintere Seitenscheiben und Heckscheibe ist optional oder in der Topausstattung serienmäßig.

Digitale Bühne: Innenraum und Infotainment

Der E5 Sportback ist konsequent auf die digitale Lebensweise chinesischer Kunden zugeschnitten. Der Innenraum wird in zwei Ausstattungsvarianten angeboten, ist tierfrei mit viel Mikrofaser und überzeugt durch Luxusmerkmale:

Riesiges Panoramadisplay: Ein durchgehendes, beeindruckendes Panoramadisplay mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 34 Zoll erstreckt sich über die gesamte Cockpitbreite und bindet die Monitore der digitalen Außenspiegel nahtlos ein.

Ein durchgehendes, beeindruckendes mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu erstreckt sich über die gesamte Cockpitbreite und bindet die Monitore der digitalen Außenspiegel nahtlos ein. Smartes System: Das AUDI OS-System wird von einem leistungsstarken Snapdragon 8295-Prozessor angetrieben und ermöglicht schnelle, intuitive Bedienung sowie das Herunterladen von Anwendungen per Gesichtserkennung.

Das AUDI OS-System wird von einem leistungsstarken angetrieben und ermöglicht schnelle, intuitive Bedienung sowie das Herunterladen von Anwendungen per Gesichtserkennung. Luxus-Features: Edle Materialien, versteckte Lüftungsdüsen, indirektes Ambientelicht und ein Duftdiffusor mit drei verschiedenen Aromen sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Edle Materialien, versteckte Lüftungsdüsen, indirektes Ambientelicht und ein mit drei verschiedenen Aromen sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Komfort: Das Panoramaglasdach passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an und kann sich bei Bedarf elektrochromatisch verdunkeln.

Das Panoramaglasdach passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an und kann sich bei Bedarf verdunkeln. Kofferraum und Frunk: Der Kofferraum bietet 350 Liter Volumen. Zusätzlich gibt es einen Frunk (vorderer Kofferraum) mit einem Ladevolumen von 30 Litern.

Der Kofferraum bietet 350 Liter Volumen. Zusätzlich gibt es einen mit einem Ladevolumen von 30 Litern. Sicherheitssysteme: Die umfassenden Assistenzsysteme stützen sich auf insgesamt 29 Sensoren, darunter ein Lidar, drei Langstrecken-Millimeterwellenradare und elf Kameras.

Antrieb, Ladeleistung und beeindruckende Reichweite

Die 800-Volt-Architektur ermöglicht ultraschnelles Laden und hohe Systemleistungen. Die Reichweiten basieren auf dem chinesischen CLTC-Zyklus, der tendenziell höhere Werte ausweist.

Antriebsart Max. Leistung Batterie & Zellchemie 0–100 km/h Reichweite (CLTC) Hinterradantrieb (RWD) 299 PS 76 kWh LFP 6,1 s 618 km Hinterradantrieb (RWD) 408 PS 100 kWh NMC 5,0 s 773 km Allradantrieb (AWD) 525 PS 83 kWh NMC 3,9 s 623 km Allradantrieb (AWD) – Topversion 787 PS (579 kW) 100 kWh NMC 3,4 s 647 km

Ladeperformance (800-V-Laden 10–80 %):

Die Spitzenladeleistung liegt bei beeindruckenden 390 kW .

. Die Ladezeiten liegen zwischen 13 Minuten (76 kWh) und 17 Minuten (100 kWh).

Im Test wurde eine Spitzenleistung von 320 kW gemessen, wobei 17 % – 80 % SoC in nur 17 Minuten erreicht wurden.

Reichweiten- und Effizienztest (Realverbrauch)

Die realen Autobahn-Effizienzwerte (Durchschnittsverbrauch) zeigen:

Bei 71 km/h Durchschnitt: 530 km Reichweite (Verbrauch: 19 kWh/100 km)

530 km Reichweite (Verbrauch: 19 kWh/100 km) Bei 100 km/h Durchschnitt: 450 km Reichweite (Verbrauch: 22,4 kWh/100 km)

Marktposition und Preis

Der Audi E5 Sportback ist aggressiv bepreist, um auf dem chinesischen Massenmarkt Fuß zu fassen: