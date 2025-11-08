Neuer Porsche 911 Turbo S als t-Hybrid – funktioniert das Konzept?

Der neue Porsche 911 Turbo S (Generation 992.2) definiert die Spitze der Sportwagen-Performance neu. Er ist nicht nur der schnellste, sondern auch der erste serienmäßige 911 Turbo S mit Hybridantrieb. Dieses Facelift bringt nicht nur mehr Leistung, sondern auch bahnbrechende Aerodynamik und Fahrwerksinnovationen.

Antrieb und Performance: Der elektrische Turbo-Boost

Das Herzstück des neuen Turbo S ist der leistungsstärkste Antriebsstrang, den Porsche je in einem 911 verbaut hat:

Motorisierung: 3,6 Liter, 6-Zylinder-Boxermotor (Flat Engine), der nun von einem 400V-Hybridsystem unterstützt wird.

3,6 Liter, 6-Zylinder-Boxermotor (Flat Engine), der nun von einem 400V-Hybridsystem unterstützt wird. Leistungssprung: Dank des Hybridsystems steigt die Gesamtleistung auf beeindruckende 711 PS (+61 PS gegenüber dem Vorgänger) – der stärkste 911 aller Zeiten.

Dank des Hybridsystems steigt die Gesamtleistung auf beeindruckende (+61 PS gegenüber dem Vorgänger) – der stärkste 911 aller Zeiten. Drehmoment: Das maximale Drehmoment liegt bei 800 Nm und steht früh von 2.300 bis 6.000 U/min zur Verfügung.

Das maximale Drehmoment liegt bei und steht früh von 2.300 bis 6.000 U/min zur Verfügung. Hybridtechnik: Das System umfasst eine kompakte 1,9 kWh Lithium-Ionen-Batterie (400V-System) sowie einen E-Motor, der den Turbolader unterstützt und zusätzlich eine elektrische Unterstützung für den Antrieb liefert. Hinzu kommen zwei elektrische Turbolader.

Fahrdynamik der Superlative

Die Leistungssteigerung und die optimierte Traktion führen zu atemberaubenden Beschleunigungswerten:

0–100 km/h: Nur 2,5 Sekunden (Cabriolet: 2,6 s) – eine Verbesserung um 0,2 Sekunden.

Nur (Cabriolet: 2,6 s) – eine Verbesserung um 0,2 Sekunden. 0–200 km/h: Nur 8,4 Sekunden (Cabriolet: 8,8 s) – eine Verbesserung um 0,5 Sekunden.

Nur (Cabriolet: 8,8 s) – eine Verbesserung um 0,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: Vmax beträgt weiterhin 322 km/h (200 mph).

Chassis, Aerodynamik und Fahrwerk

Um die zusätzliche Leistung zu beherrschen, wurde das Fahrwerk umfassend überarbeitet und serienmäßig mit modernsten Technologien ausgestattet:

Fahrwerk Standard: PASM (Porsche Active Suspension Management) adaptives Fahrwerk ist Standard. Es kann zwischen der Normal- und einer Sport-Einstellung (zusätzlich -10 mm Tieferlegung) gewählt werden.

(Porsche Active Suspension Management) adaptives Fahrwerk ist Standard. Es kann zwischen der Normal- und einer Sport-Einstellung (zusätzlich Tieferlegung) gewählt werden. Chassis-Kontrolle: ehPDCC (elektro-hydraulische Porsche Dynamic Chassis Control) zur aktiven Wankstabilisierung und eine serienmäßige Vorderachsliftfunktion .

(elektro-hydraulische Porsche Dynamic Chassis Control) zur aktiven Wankstabilisierung und eine serienmäßige . Lenkung: Serienmäßige Hinterachslenkung mit bis zu 2 Grad Lenkwinkel für Agilität bei niedrigen Geschwindigkeiten und Stabilität bei hohem Tempo.

Serienmäßige mit bis zu 2 Grad Lenkwinkel für Agilität bei niedrigen Geschwindigkeiten und Stabilität bei hohem Tempo. Bremsanlage: Die PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) ist nun serienmäßig und verfügt über die größten Bremsscheiben , die jemals in einem zweitürigen Porsche verbaut wurden.

Die ist nun serienmäßig und verfügt über die , die jemals in einem zweitürigen Porsche verbaut wurden. Aktive Aerodynamik: Ein neuer vorderer Stoßfänger verfügt über aktive Lufteinlässe. Im Wet Mode schließen sich die vorderen Aero-Klappen unter dem Fahrzeug, um die Bremsscheiben trockener und somit die Bremsleistung konstant zu halten.

Ein neuer vorderer Stoßfänger verfügt über aktive Lufteinlässe. Im schließen sich die vorderen Aero-Klappen unter dem Fahrzeug, um die Bremsscheiben trockener und somit die Bremsleistung konstant zu halten. Auspuffanlage: Ein Titan-Auspuff sorgt für den passenden Sound und trägt zur Gewichtsoptimierung bei.

Exterieur, Interieur und Gewicht

Optisch wird der Turbo S durch subtile Änderungen und technische Details geschärft:

Karosserie: Neue Frontstoßstange, breitere Fahrwerksteile und ein neuer durchgehender Heckleuchten-Streifen.

Neue Frontstoßstange, breitere Fahrwerksteile und ein neuer durchgehender Heckleuchten-Streifen. Beleuchtung: Die hochauflösenden HD Matrix LED-Scheinwerfer sind serienmäßig.

Die hochauflösenden sind serienmäßig. Räder: Mischbereifung mit 20-Zoll-Rädern vorne und 21-Zoll-Rädern hinten , wobei die Hinterräder 10 mm breiter sind.

Mischbereifung mit und , wobei die Hinterräder 10 mm breiter sind. Abmessungen: Länge 4,55 m (179 Zoll).

Länge 4,55 m (179 Zoll). Gewicht: Das Hybridsystem führt zu einem Mehrgewicht von 85 kg . Das Gesamtgewicht mit Kraftstoff und Fahrer liegt bei 1.710 kg .

Das Hybridsystem führt zu einem Mehrgewicht von . Das Gesamtgewicht mit Kraftstoff und Fahrer liegt bei . Sitze und Innenraum: Der Wagen ist serienmäßig ein 2+2-Sitzer (Cabriolet ist immer 2+2-Sitzer). Optional sind leichtere Carbon-Schalensitze erhältlich.

Der Wagen ist serienmäßig ein 2+2-Sitzer (Cabriolet ist immer 2+2-Sitzer). Optional sind leichtere erhältlich. Optionale Optimierung: Für Performance-Enthusiasten gibt es optional halbierte, 600 g leichtere Carbon-Scheibenwischer.

Historische Bestzeit

Die Kombination aus roher Boxer-Power und präziser E-Unterstützung zahlt sich besonders auf der Rennstrecke aus. Der neue 911 Turbo S ist auf der Nordschleife des Nürburgrings beeindruckende 14 Sekunden schneller als das Pre-Facelift-Modell und erreichte eine Rundenzeit von 7:03.92.

Preise und Verfügbarkeit (Deutschland)

Das Topmodell der 911-Baureihe ist ab sofort bestellbar:

Coupé: Preis ab 271.000 Euro .

Preis ab . Cabriolet: Preis ab 285.200 Euro.

Die Hybridisierung katapultiert den 911 Turbo S nicht nur in puncto Leistung, sondern auch technologisch in eine neue Ära, ohne dabei seine Identität als ultimativer Performance-Sportwagen zu verlieren.