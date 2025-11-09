Neuer Audi Q3 SUV und Sportback (2026)

Audi schickt seinen Bestseller in die nächste Generation und hebt den kompakten SUV Q3 sowie das coupéartige Derivat Q3 Sportback auf ein neues Niveau. Die Neuauflage wächst in den Dimensionen und integriert zahlreiche Technologie- und Premium-Features aus höheren Fahrzeugklassen, um sich noch deutlicher im Segment zu positionieren.

Design und Abmessungen: Gewachsen und geschärft

Der neue Q3 wirkt bulliger und dynamischer, ein Eindruck, der durch die geschärften Linien und die Betonung der Radläufe entsteht. Die Karosserie ist in der Länge deutlich gewachsen:

Länge: 4,53 m (ca. 4 cm länger als der Vorgänger).

4,53 m (ca. 4 cm länger als der Vorgänger). Aerodynamik: Trotz optischer Schärfung liegt der cW-Wert bei 0,30 (der Vorgänger war mit 0,28 etwas aerodynamischer).

Trotz optischer Schärfung liegt der cW-Wert bei 0,30 (der Vorgänger war mit 0,28 etwas aerodynamischer). Räder: Die Auswahl reicht von 17 bis 20 Zoll, wobei der Q3 Sportback serienmäßig ab 18 Zoll startet.

Die Auswahl reicht von 17 bis 20 Zoll, wobei der Q3 Sportback serienmäßig ab 18 Zoll startet. Beleuchtung: Die Lichttechnologie setzt neue Maßstäbe im Segment. Optional ist das LED Plus Licht mit Cascading (Lichtspielereien) im Tech Plus Paket erhältlich. Die Top-Option sind die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer (mit Mikro-LED-Technologie) und die dynamischen OLED-Heckleuchten.

Q3 Sportback: Das coupéartige Statement

Der Sportback betont die sportliche Linie mit einer Dachlinie, die etwa 3 cm niedriger ist als beim klassischen SUV. Er wird jedoch nicht in Nordamerika angeboten.

Innenraum und Digitalisierung: Das Q5-Gefühl

Das Interieur orientiert sich stark an der Oberklasse (A5, Q5) und bietet eine umfassende digitale Bühne mit einem neuen Bedienkonzept:

Displays: Das digitale Kombiinstrument misst ca. 12 Zoll , während der zentrale Touchscreen für Infotainment ca. 13 Zoll groß ist.

Das digitale Kombiinstrument misst ca. , während der zentrale Touchscreen für Infotainment ca. groß ist. Optionale Features: Ein Head-up-Display (HUD) ist optional erhältlich. Für beste Akustik sorgt das optionale Sonos Sound System mit 12 Lautsprechern.

Ein ist optional erhältlich. Für beste Akustik sorgt das optionale mit 12 Lautsprechern. Nachhaltige Materialien: Ein Fokus liegt auf Nachhaltigkeit: Sitze und Fußmatten werden aus recycelten Materialien hergestellt.

Ein Fokus liegt auf Nachhaltigkeit: Sitze und Fußmatten werden aus recycelten Materialien hergestellt. Lenkrad: Es stehen normale Lenkräder sowie Sportlenkräder zur Wahl (jeweils mit abgeflachtem Boden). Das Sportlenkrad ist auch in Lederoptik (Leatherette) erhältlich. Die Gangwahl erfolgt über einen Lenkradwählhebel.

Es stehen normale Lenkräder sowie Sportlenkräder zur Wahl (jeweils mit abgeflachtem Boden). Das Sportlenkrad ist auch in Lederoptik (Leatherette) erhältlich. Die Gangwahl erfolgt über einen Lenkradwählhebel. Komfort: Optional kann ein großes Panoramadach (im Sportback kleiner) gewählt werden. Für eine leisere Fahrt gibt es optional die akustischen Seitenscheiben vorne (ab Tech Pack) und dickere Heckscheiben.

Variabilität und Gepäckraum

Trotz der dynamischen Form bleibt der Q3 sehr alltagstauglich:

Verschiebbare Rückbank: Die serienmäßig verschiebbare Rücksitzbank erhöht die Variabilität von Kofferraum und Beinraum.

Die serienmäßig verschiebbare Rücksitzbank erhöht die Variabilität von Kofferraum und Beinraum. Kofferraumvolumen SUV: 490 Liter, erweiterbar auf 1.390 Liter.

490 Liter, erweiterbar auf 1.390 Liter. Kofferraumvolumen Sportback: 490 Liter, erweiterbar auf 1.290 Liter – praktisch identische Werte trotz der flacheren Dachlinie.

490 Liter, erweiterbar auf 1.290 Liter – praktisch identische Werte trotz der flacheren Dachlinie. Anhängelast: Die gebremste Anhängelast beträgt bis zu 2,1 Tonnen (2.0 TFSI quattro).

Antriebsportfolio: Hybrid und Allrad

Alle Modelle sind mit dem S tronic (DSG) Automatikgetriebe ausgestattet. Die Palette umfasst Mild-Hybrid-Benziner, Diesel und einen Plug-in-Hybrid:

Motorisierung Leistung (System) Antrieb 0–100 km/h Besonderheit 1.5 TFSI MHEV COD 150 PS FWD 9,1 s Mild-Hybrid mit Zylinderabschaltung 2.0 TFSI quattro 204 PS AWD ca. 7,1 s Allradantrieb (quattro) 2.0 TFSI quattro 265 PS AWD 5,7 s Top-Benziner 2.0 TDI 150 PS FWD 9,2 s Effizienter Diesel-Einstieg 1.5 TFSI PHEV (e-hybrid) 272 PS (200 kW) FWD 6,8 s Plug-in-Hybrid (PHEV)

Highlight: Der Plug-in-Hybrid (PHEV)

Der neue Q3 e-hybrid wird massiv aufgewertet. Die netto Batteriekapazität steigt auf ca. 19,7 kWh (25,7 kWh brutto), was eine elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 119 km ermöglicht – ein Top-Wert im Segment.

Als Besonderheit für Plug-in-Hybride bietet der Q3 nun auch die Möglichkeit zum **DC-Schnellladen** mit bis zu 50 kW, wodurch die Batterie in weniger als einer halben Stunde (ca. 26 Minuten) von 10 auf 80 % geladen werden kann.

Preise und Marktpositionierung

Der neue Audi Q3 positioniert sich preislich oberhalb des Schwestermodells VW Tiguan, aber auf Augenhöhe mit direkten Konkurrenten: