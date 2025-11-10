Premium-SUV-Duell: Audi Q5 gegen BMW X3 (G45) im direkten Vergleich

Die Mittelklasse-SUVs von Audi und BMW, der neue Q5 (inklusive Sportback) und der neue X3, treten in ihren neuesten Generationen mit umfangreichen technologischen und antriebsseitigen Neuerungen an. Beide Modelle setzen auf Elektrifizierung (MHEV und PHEV), verbesserte Aerodynamik und hochmoderne digitale Cockpits. Wir vergleichen die wichtigsten Fakten.

Video zum Vergleich Audi Q5 gegen BMW X3

Abmessungen und Design-Philosophie

Beide Kontrahenten sind in der Länge leicht gewachsen, wobei der BMW X3 nun geringfügig länger ist. Der Q5 setzt weiterhin auf zwei Karosserievarianten: Der klassische SUV (zwei Drittel des weltweiten Absatzes) und der coupéartige Sportback (in Europa 50/50). Der BMW X3 kommt als klassischer SUV, mit einem deutlich überarbeiteten Design, das auf eine bessere Aerodynamik (cW-Wert 0,27) abzielt.

Merkmal Audi Q5 / SQ5 BMW X3 (G45) Länge 4,72 m (+3,5 cm) 4,76 m (+3 cm) Aerodynamik (cW) Optimiert 0,27 (Besser) Produktionsort Mexiko USA (Spartanburg) & Südafrika (PHEV) Design-Akzent (SQ5/M50) SQ5: Matt-Silber-Optik, echte Auspuff-Endrohre M50: Adaptive M Sportfahrwerk, sichtbare Auspuff-Endrohre, optional beleuchtete Niere Farb-Highlights Sakhir Gold (Q5), Grenadine Red (SQ5) Tanzanite Blue, Fire Red, Dune Grey, Arctic Race Blue

Antriebsstrang und Performance

Beide Hersteller setzen in Europa vollständig auf Mild-Hybrid-Technologie (MHEV) bei allen Verbrennern, wobei BMW eine höhere Spannung (48V) nutzt. Beim Allradantrieb setzen beide auf ein bedarfsgerechtes System (Audi quattro ultra, BMW xDrive).

Die Top- und Hybrid-Motoren im Detail

Motorvariante Audi SQ5 (V6 TFSI) BMW X3 M50 xDrive (R6) Audi PHEV (e-hybrid) BMW PHEV (30e) Motorbauart 3.0 V6 TFSI MHEV 3.0 R6 MHEV 2.0 TFSI PHEV 2.0 R4 PHEV Leistung (System) 367 PS 398 PS (EU-Version) 295 / 360 PS 300 PS (220 kW) 0–100 km/h 4,5 s 4,6 s K.A. (Sehr schnell) 6,2 s Batterie (Netto) MHEV: 1,7 kWh (brutto) MHEV: 48V-System ca. 20 kWh ca. 20,4 kWh (Verdoppelung zum Vorgänger) Laden (MHEV: Rekuperation bis 25 kW) (MHEV: Rekuperation) 11 kW AC (K.A. DC) 11 kW AC

Performance: Der BMW X3 M50 ist mit 398 PS und 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h in Europa minimal stärker und schneller als der Audi SQ5 mit 367 PS und 4,5 Sekunden.

Der BMW X3 M50 ist mit 398 PS und 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h in Europa minimal stärker und schneller als der Audi SQ5 mit 367 PS und 4,5 Sekunden. Plug-in-Hybrid: BMW überzeugt mit einer Verdoppelung der Batteriekapazität auf ca. 20,4 kWh netto und einer deutlichen Steigerung der elektrischen Reichweite (WLTP-Ziel: 80–88 km), bleibt aber bei 11 kW AC-Laden. Der Audi PHEV hat eine vergleichbare 20 kWh Netto-Batterie und bietet zwei Leistungsstufen (295/360 PS).

BMW überzeugt mit einer Verdoppelung der Batteriekapazität auf ca. und einer deutlichen Steigerung der elektrischen Reichweite (WLTP-Ziel: 80–88 km), bleibt aber bei 11 kW AC-Laden. Der Audi PHEV hat eine vergleichbare 20 kWh Netto-Batterie und bietet zwei Leistungsstufen (295/360 PS). Nordamerika-Besonderheit: Audi liefert den Q5 in Nordamerika ohne MHEV-Technologie. Der Q5 Sportback wird dort nicht angeboten.

Fahrwerk und Fahrdynamik

Beide Modelle bieten ein breites Spektrum an Fahrwerksoptionen, wobei die Adaptivität im Premium-Segment Standard ist.

Audi Q5: Serienfahrwerk oder straffes Sportfahrwerk, beide mit frequenzadaptiven Dämpfern . Optional (oder Standard im SQ5 Nordamerika) gibt es die adaptive Luftfederung mit einer Hubverstellung von bis zu 6 cm . Die Lenkung ist serienmäßig progressiv.

Serienfahrwerk oder straffes Sportfahrwerk, beide mit . Optional (oder Standard im SQ5 Nordamerika) gibt es die adaptive Luftfederung mit einer Hubverstellung von bis zu . Die Lenkung ist serienmäßig progressiv. BMW X3: Basis-, M Sport- oder adaptives Fahrwerk. Nur das Topmodell M50 verfügt serienmäßig über die adaptive M Sport-Federung.

Interieur und Digitalisierung

In der Digitalisierung zieht BMW mit einem größeren Curved Display leicht davon, während Audi mit einem Beifahrer-Display kontert.

Merkmal Audi Q5 / SQ5 BMW X3 (G45) Infotainment-Größe 14,5 Zoll (Android Automotive OS) 15,0 Zoll (14,9“) Curved Display Instrumente 12 Zoll (Digital Cockpit) 12,3 Zoll (Teil des Curved Display) Zusatzdisplay 11 Zoll Beifahrer-Display (Optional) Nicht verfügbar Sound System Optional Bang & Olufsen (mit Active Noise Cancellation) Optional Harman Kardon (K.A. ANC) Nachhaltige Sitze Sitze aus Dinamica Mikrofaser/Tierleder-Mix oder Lederette Econeer 100% Recycling-Sitzbezüge (Standard Europa), optional Veganza Lederette

Die optionalen OLED-Rückleuchten beim Audi Q5 bieten zudem eine einzigartige Sicherheitsfunktion: eine Annäherungserkennung (Projector Braking Light), die bei zu geringem Abstand zum stehenden Fahrzeug alle OLED-Segmente zur Warnung aktiviert.

Praktikabilität und Preise

Der BMW X3 punktet mit einem größeren Kofferraum und höherer Anhängelast bei den Verbrenner-Modellen.

Merkmal Audi Q5 / SQ5 BMW X3 (G45) Kofferraum SUV (Normal) 520 l – 1.470 l 570 l – 1.700 l (+50 l Vorteil) Kofferraum Sportback/PHEV 515 l (Sportback) / 475 l (PHEV, geschätzt) 460 l – 1.600 l (PHEV) Anhängerlast 2,0–2,4 t (AWD) 2,0 t (PHEV) / 2,5 t (ICE) Einstiegspreis (Deutschland) Ab ca. 52.000 Euro Ab ca. 58.000 Euro (20 xDrive) Top-Modell Preis SQ5 ab 85.500 Euro (Testfahrzeug ca. 102.000 Euro) M50 ab 83.000 Euro (Vollausstattung ca. 90.000 Euro)

Der Audi Q5 bietet mit einem Einstiegspreis von ca. 52.000 Euro einen deutlichen Preisvorteil gegenüber dem BMW X3 (ab ca. 58.000 Euro). Beim Top-Modell liegt der BMW X3 M50 mit 83.000 Euro (Basis) näher am Audi SQ5 (85.500 Euro). Die Testfahrzeuge zeigen jedoch, dass beide Modelle mit Optionen schnell die 100.000-Euro-Marke erreichen.