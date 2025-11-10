Toyota Aygo X Facelift: City-Crossover wird zum Vollhybrid mit GR Sport

Der Toyota Aygo X (ausgesprochen: Aygo Cross) bekommt ein umfassendes Facelift, das ihn technologisch in eine neue Ära katapultiert. Die größte Neuerung ist die Einführung des Vollhybridantriebs, der den kleinen Crossover im A-Segment zum Effizienzkönig macht. Gleichzeitig feiert die sportliche Variante GR Sport ihre Premiere. Produziert wird der Aygo X weiterhin im tschechischen Werk in Kolín, während der Motor aus Polen stammt.

Die Markteinführung des neuen Toyota Aygo X Hybrid wird für Winter 2025/Anfang 2026 erwartet.

Antrieb: Der 6,3-Sekunden-Sprung

Der Wechsel vom bisherigen reinen Benziner hin zum Vollhybrid ist ein Quantensprung in puncto Leistung und Effizienz.

Merkmal Aygo X Hybrid (Neu) Aygo X (Vorgänger 1.0) Motor 1,5 Liter, 3-Zylinder (Vollhybrid) 1,0 Liter, 3-Zylinder (Benzin) Systemleistung 116 PS (85 kW) 72 PS (53 kW) 0–100 km/h 9,2 Sekunden 15,5 – 15,6 Sekunden Beschleunigungsverbesserung 6,3 Sekunden schneller – VMax 172 km/h K.A. (niedriger) Verbrauch (WLTP, vorläufig) 3,7 l / 100 km 4,8 – 5,0 l / 100 km CO₂-Emissionen (vorläufig) 85 – 86 g/km (CO₂-Klasse B) 108 – 114 g/km Elektrische Reichweite EV-Fahren bis zu 130 km/h möglich, hohe elektrische Fahranteile in der Stadt –

Die Hybridbatterie mit 0,76 kWh (brutto) ist als längs verbaute Einheit unter der Rücksitzbank untergebracht. Dies sorgt dafür, dass das Kofferraumvolumen weitestgehend erhalten bleibt, allerdings steigt das Fahrzeuggewicht durch die Hybridtechnik um 140 kg auf 1.165 kg.

Fahrwerk und Fahrgefühl

Um das Plus an Gewicht und Leistung zu kompensieren, wurde das Fahrwerk umfassend überarbeitet:

Längenzuwachs: Die Länge wächst auf 3,78 m (plus 8 cm), wobei der vordere Überhang um 7,6 cm verlängert wurde, um Platz für die Hybridkomponenten zu schaffen.

Die Länge wächst auf (plus 8 cm), wobei der vordere Überhang um 7,6 cm verlängert wurde, um Platz für die Hybridkomponenten zu schaffen. Wendigkeit: Trotz des Wachstums bleibt der Aygo X mit einem Wendekreis von nur 9,4 m äußerst stadttauglich.

Trotz des Wachstums bleibt der Aygo X mit einem Wendekreis von nur äußerst stadttauglich. Fahrwerks-Update: Neue Abstimmung der gesamten Aufhängung, was zu einem 4 cm niedrigeren Schwerpunkt und einem agileren Fahrverhalten führt.

GR Sport: Das Sport-Highlight

Erstmals gibt es eine GR Sport-Version, die das sportliche Potenzial des City-Crossovers ausschöpft:

Optik: Exklusive Merkmale wie eine schwarze Motorhaube und ein spezieller Kühlergrill im G-Muster (Markenzeichen der GR-Fahrzeuge).

Exklusive Merkmale wie eine und ein spezieller Kühlergrill im G-Muster (Markenzeichen der GR-Fahrzeuge). Dynamik: Spezielle Fahrwerksabstimmung mit steiferen Stoßdämpfern und Federn sowie eine sportlichere Lenkabstimmung.

Spezielle Fahrwerksabstimmung mit sowie eine sportlichere Lenkabstimmung. Räder: Exklusive 18-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Komfort und Digitalisierung

Besonderes Augenmerk wurde auf die Geräuschdämmung und die digitale Ausstattung gelegt, um den Aygo X auch für längere Strecken komfortabler zu machen:

Akustik: Verbesserte und dickere Schalldämmung unter der Motorhaube, im Armaturenbrett und im Unterboden. Ab der mittleren Ausstattungslinie sind die Scheiben an den vorderen und hinteren Seiten dicker und die Windschutzscheibe ist als Akustikglas ausgeführt.

Verbesserte und unter der Motorhaube, im Armaturenbrett und im Unterboden. Ab der mittleren Ausstattungslinie sind die Scheiben an den vorderen und hinteren Seiten und die Windschutzscheibe ist als ausgeführt. Open-Air-Gefühl: Ein Stoffdach (Canvas-Dach) ist in höheren Ausstattungen optional erhältlich.

Ein (Canvas-Dach) ist in höheren Ausstattungen optional erhältlich. Displays: Das digitale Cockpit misst 7 Zoll. Das Basis-Infotainment startet bei 9 Zoll, in höheren Ausstattungen gibt es ein 10,5 Zoll HD-Infotainmentsystem mit kabelloser Smartphone-Integration.

Nachhaltigkeit im Innenraum und Kofferraum

Toyota setzt konsequent auf nachhaltige Materialien und behält das Kofferraumvolumen weitgehend bei:

Veganes Interieur: Die Sitze sind aus neuen, nachhaltigen Materialien gefertigt. Die Basisversion kommt mit Stoff. Die Top-Ausstattungen verwenden SakuraTouch®-Lederette auf den Sitzwangen, das aus pflanzenbasiertem PVC, gewonnen aus Holz- und Korkresten (Weinindustrie), besteht. Dies reduziert die CO₂-Emissionen im Vergleich zu Tierleder um 95 %.

Die Sitze sind aus neuen, nachhaltigen Materialien gefertigt. Die Basisversion kommt mit Stoff. Die Top-Ausstattungen verwenden auf den Sitzwangen, das aus pflanzenbasiertem PVC, gewonnen aus (Weinindustrie), besteht. Dies reduziert die CO₂-Emissionen im Vergleich zu Tierleder um 95 %. Lenkrad: Das Lenkrad ist ebenfalls tierfrei (Animal-Free).

Das Lenkrad ist ebenfalls (Animal-Free). Kofferraum: Das Ladevolumen beträgt 230 Liter (ein kleiner Rückgang gegenüber den maximal 231 Litern des Vorgängers), was in dieser Klasse weiterhin gut ist.

Der neue Aygo X Hybrid etabliert sich mit diesem umfassenden Facelift als Vorreiter im A-Segment und dürfte mit seiner Effizienz und dem sportlichen GR-Ableger eine starke Position gegen Konkurrenten wie den Renault Twingo oder den Dacia Spring einnehmen.