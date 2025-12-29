Das 41. ADAC Supercross Dortmund 2026 steht in den Startlöchern

Nach dem fulminanten 40. Jubiläum im vergangenen Jahr, bei dem die Westfalenhalle beebte und die Marke von einer Million Zuschauern geknackt wurde, kehrt das größte Winter-Motorsport-Event Deutschlands zurück. Vom 9. bis 11. Januar 2026 verwandelt sich das „Wohnzimmer“ Dortmunds wieder in einen brodelnden Hexenkessel aus Dirt, Adrenalin und Freestyle-Action.

Wer beim Jubiläum dabei war, weiß: Die Atmosphäre in der Westfalenhalle ist unerreicht. Wenn „Mister Supercross“ Tommi Deitenbach das legendäre „Hallloooo Dortmuuuund!“ ins Mikrofon schmettert, gibt es kein Halten mehr. Für 2026 legt der ADAC Westfalen noch einmal nach und verspricht ein Programm, das sowohl sportlich als auch beim Entertainment neue Maßstäbe setzt.

Racing pur: Von der Superpole bis zum Triple Crown

Sportlich bleibt Dortmund die Messlatte im europäischen Supercross. In den Königsklassen SX1 und SX2 kämpfen die Piloten um jeden Meter Boden gutzumachen. Ein besonderes Highlight für die Fans ist die Superpole, bei der die schnellsten SX1-Fahrer im Einzelzeitfahren gegen die Uhr antreten – maximale Spannung garantiert.

Am Sonntag wartet ein echtes sportliches Schmankerl: Das „Triple Crown“-Format. Statt der üblichen Finalläufe treten die Profis in drei harten Sprints gegeneinander an. Das bedeutet mehr Starts, mehr Duelle Rad an Rad und Action bis zur letzten Sekunde. Flankiert wird das Ganze von den Nachwuchshoffnungen der Klassen SX4 und SX5, die zeigen, dass die Zukunft des Sports bereits in den Startlöchern steht.

Freestyle-Spektakel und neue Erlebnisse

Was wäre Dortmund ohne die „Luftakrobaten“? Auch 2026 werden zwei Freestyle-Blöcke das Programm abrunden. Unter dem Hallendach trotzen die FMX-Profis der Schwerkraft und sorgen mit waghalsigen Tricks für Gänsehautmomente.

Neu im Programm sind spezielle Event-Packages, die das Erlebnis noch intensiver machen:

Track-Walk-Package: Einmal selbst auf der Strecke stehen und die riesigen Sprünge aus der Perspektive der Fahrer sehen.

Behind-the-Scenes-Package: Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Organisation.

Gold-Tickets & Boxenstopp: Für das Rundum-sorglos-Paket inklusive Catering und permanentem Zugang zum Fahrerlager, um den Mechanikern direkt über die Schulter zu schauen.

Tickets

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren, und die Nachfrage ist gewaltig. Die legendäre „Nacht der Fans“ am Samstag (10. Januar) ist bereits restlos ausverkauft. Für Kurzentschlossene gibt es jedoch eine gute Nachricht: Für den Freitag(Auftaktabend) und den MAOAM-Familiensonntag sind aktuell noch Tickets verfügbar.

Preise & Kategorien: Die Tickets sind in verschiedene Kategorien unterteilt: Gold (inkl. Boxenstopp), Silber, Bronzeund die neue Einstiegskategorie Kupfer (ab 59 €).

Freitag-Special: Gruppen profitieren vom „7+1“-Angebot (das 8. Ticket ist gratis).

Sonntag ist Familientag: Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sowie ADAC Young Generation Mitglieder erhalten Tickets zum halben Preis.

Wo gibt es Karten? Tickets sind online über den offiziellen SX-Ticketshop, über Eventim oder direkt in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich.