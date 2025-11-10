Toyota Aygo X Facelift: City-Crossover wird zum Vollhybrid mit GR Sport
Der Toyota Aygo X (ausgesprochen: Aygo Cross) bekommt ein umfassendes Facelift, das ihn technologisch in eine neue Ära katapultiert. Die größte Neuerung ist die Einführung des Vollhybridantriebs, der den kleinen…
Premium-SUV-Duell: Audi Q5 gegen BMW X3 (G45) im direkten Vergleich
Die Mittelklasse-SUVs von Audi und BMW, der neue Q5 (inklusive Sportback) und der neue X3, treten in ihren neuesten Generationen mit umfangreichen technologischen und antriebsseitigen Neuerungen an. Beide Modelle setzen…
Neuer Audi Q3 SUV und Sportback (2026)
Audi schickt seinen Bestseller in die nächste Generation und hebt den kompakten SUV Q3 sowie das coupéartige Derivat Q3 Sportback auf ein neues Niveau. Die Neuauflage wächst in den Dimensionen…
Neuer Porsche 911 Turbo S als t-Hybrid – funktioniert das Konzept?
Der neue Porsche 911 Turbo S (Generation 992.2) definiert die Spitze der Sportwagen-Performance neu. Er ist nicht nur der schnellste, sondern auch der erste serienmäßige 911 Turbo S mit Hybridantrieb.…
Audi E5 Sportback – ein Vorbild für die Zukunft von Audi?
Der Audi E5 Sportback markiert einen spannenden und ambitionierten Schritt in der Elektrostrategie von Audi, speziell für den chinesischen Markt. Er basiert auf der neuen Advanced Digitized Platform (ADP), die…
Toyota Land Cruiser FJ vorgestellt – der Baby Land Cruiser
Der neue Toyota Land Cruiser FJ, liebevoll auch als „Baby Land Cruiser“ bezeichnet, feierte kürzlich seine Premiere und gilt als eine Rückbesinnung auf den klassischen Offroad-Geist der Marke. Der Name…
Fahrbericht Dacia Duster 1,2 l Benziner
Der neue Dacia Duster steigt noch unter 20.000 Euro ein, allerdings natürlich nur in der Basis-Version. Was kostet er gut ausgestattet, welchen Motor sollte man nehmen und was bekommt man…
Neuer Opel Frontera im Testbericht als Benzin-Hybrid oder Elektro – besser als der Dacia Duster?
Der Opel Frontera ist zurück: Früher war der Gelände-Fokus größer, jetzt kommt das kleine SUV mit Elektro- und Mildhybrid-Antrieb mit Stadt-Fokus. Wir sind beide Antriebe gefahren und können sagen, wer…