Supercross Dortmund 2020 in der Westfalenhalle

Eine Woche nach dem Auftakt der Supercross-Meisterschaft in den USA folgt mit dem 37. Supercross Dortmund die größte Motocross-Indoor-Veranstaltung in Deutschland. Von Freitag 10. Januar bis Sonntag 12. Januar kommt wieder ein internationales Fahrerfeld ins Ruhrgebiet. Von Thomas Majchrzak

Die deutsche Supercross-Meisterschaft ADAC SX-Cup besteht seit einigen Jahren aus den Events in Stuttgart und Chemnitz (im November) sowie dem Supercross Dortmund Anfang Januar, der größten Veranstaltung. Nach Hubraum, Erfahrung und Alter starten die Piloten derweil in den Klassen SX1, SX2, SX125 und SX4. Favoriten in der Königsklasse sind derzeit der Franzose Florent Richier (Gesamtsieger in Dortmund 2011 und 2013), der Amerikaner und Führende im ADAC SX-Cup Ryan Breece sowie der Amerikaner Tyler Bowers (Gesamtsieger in Dortmund 2018 und 2019). Gespannt können die Zuschauer auch auf den Auftritt des charismatischen Mike Alessi sein, der nach Jahren wieder nach Dortmund zurückkehrt. Deutscher Hoffnungsträger ist in dieser Klasse Dominique Thury.

Bei den Nachwuchs-„Profis“ in der SX2 könnte es auch zu einem deutschen Gesamtsieg kommen, denn neben dem Briten Joey Crown sind auch die Deutschen Paul Haberland und Brian Hsu gut in Form. Haberland gewann in Stuttgart, Hsu (gesprochen Schu) gewann furios beim großen eurpäischen Supercross in Paris und machte auch beim Supercross Genf eine gute Figur, wurde dort jedoch durch einen Sturz gebremst. Mancherorts wird schon gemunkelt, ob Brian Hsu der nächste Ken Roczen werden könnte, der bisher erfolgreichste deutsche Supercross-Fahrer, der in den USA die große Rennserie fährt.

In der SX125-Klasse fahren junge Nachwuchstalente auf Zweitakt-Maschinen, in der SX4 fahren die Kids.

Beim Freestyle, jeweils gen Veranstaltungsende, werden unter anderem Pat Bowden und der deutsche Luc Ackermann springen. Ackermann hat für dieses Jahr sogar einen Double-Backflip angekündigt.

Voraussetzung für die Lehm-Rennstrecke in der Dortmunder Westfalenhalle sind übrigens 200 Lkw-Ladungen, die somit 4.000 Tonnen Naturboden in die Westfalenhalle bringen. Die Hindernisse sorgen für spektakuläre Sprünge – während des Rennens und natürlich auch später für die Freestyler. Letztere benutzen für den Absprung allerdings eigens mitgebrachte Rampen.

Karten für die Veranstaltung in der Westfalenhalle unter www.supercross-dortmund.de, in allen ADAC Geschäftsstellen oder telefonisch über die Hotline 02 31 – 54 99 333 des ADAC Westfalen, die montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr erreichbar ist. Der Samstag ist bereits ausverkauft, für Freitag und Sonntag sind noch Tickets in allen Kategorien zu haben.

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos: ADAC, Jan Brucke