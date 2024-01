Vom 12. bis 14. Januar gibt es beim Supercross Dortmund 2024 wieder drei Tage Supercross-Action indoor. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Supercross Dortmund wieder zurück. Dementsprechend gespannt sind die Fans auf die Fortsetzung des Indoor-Motocoross Spektakels. Am Wochenende 13.-15. Januar 2023 entfällt zudem die amerikanische Supercross-Serie wegen Wetterkapriolen in Nord-Kalifornien, insofern blickt die Supercross-Racing-Welt auf die Ruhrgebietsstadt. Von Thomas Majchrzak

Im gut vierstündigen Programm gehen Piloten in den Klassen SX1, SX2, SX4 und SX5 (nach Alter und Erfahrung) an den Start – plus die Freestyler, die jeweils für eine spektakuläre Show sorgen. Bei den Freestylern kommen diesmal Luc Ackermann, Julien Vanstippen, Filip Podmol, Matej Cesak und Davide Rossi. Bei Luc Ackermann kann man auf einen 360 gespannt sein, ein besonders stylischer Trick. Darüber hinaus gibt es wieder einige Backflips unterm Hallendach. SX1 sind die internationalen Top-Piloten, SX2 die Nachwuchsfahrer, die aber auch schon auf Profi-Niveau fahren. SX4 und SX5 betrifft den jungen Nachwuchs auf kleinen Maschinen, dort kommen die Fahrer dann hauptsächlich aus der Umgebung oder ggf. den Nachbarländern.

Nachdem die amerikanische Supercross-Saison am ersten Wochenende in Ananheim, Kalifornien begonnen hat, legt die europäische Szene traditionell am Wochenende darauf nach. Während die US-Strecken in großen Stadien stattfinden, geht es beim Supercross Dortmund in der Westfalenhalle etwas enger zu. Heißt aber auch: Zuschauer können die Strecke besser überblicken und die Stimmung im Hexenkessel von Dortmund kann noch intensiver sein.

Von Freitag bis Sonntag kommt wieder ein internationales Fahrerfeld ins Ruhrgebiet. Voraussetzung für die Lehm-Rennstrecke in der Dortmunder Westfalenhalle sind übrigens 200 Lkw-Ladungen, die somit 4.000 Tonnen Naturboden in die Westfalenhalle bringen. Die Hindernisse sorgen für spektakuläre Sprünge – während des Rennens und natürlich auch später für die Freestyler. Letztere benutzen für den Absprung allerdings eigens mitgebrachte Rampen. Das Supercross Dortmund bietet somit einen Mix aus Racing-Action und Freestyle. Über die letzten Jahrzehnte kamen immer wieder Fahrer aus aller Welt nach Dortmund, die später auch im Grand Prix oder in den US-Serien richtig groß und bekannt wurden. Die europäischen Supercross-Veranstaltungen haben sich somit als echte Talentschmieden erwiesen.

Die Hauptklassen SX1 und SX2 fahren zunächst Vorläufe, gefolgt von Hoffnungsläufen (Last Chance Qualifier) als letzte Qualifikations-Chance, ehe dann gegen Ende des Veranstaltungstages die Finals folgen. Die Veranstaltung dauert insgesamt immer zwischen drei und vier Stunden.

Der Samstag ist fast ausverkauft, Tickets für Freitag und Sonntag sind online über die Westfalenhallen Dortmund, den ADAC Ticketshop und Eventim erhältlich – Links auf www.supercross-dortmund.de.

Fotos: ADAC