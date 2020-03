Jaguar F-TYPE V8 Facelift Fahrbericht P450 Cabriolet R-Dynamic

Der Jaguar F-TYPE erhält ein Facelift, das in der Tat umfangreich an die Optik rangeht. Die Motorenpalette wird zudem ausgedünnt. Wir sind den neuen F-TYPE als V8 P450 Cabriolet R-Dynamic gefahren. Von Thomas Majchrzak

In der Front ist der neue Jaguar F-TYPE mit dem Facelift nun moderner und kräftiger: Der Kühlergrill ist größer geworden, die Scheinwerfer sind nun nicht mehr vertikal, sondern schmal und horizontal angeordnet. Die LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur sind serienmäßig. Am Heck gibt es ebenfalls eine neue LED-Signatur fürs Rücklicht. Wie bisher fährt der kleine Spoiler auf Bedarf aus, entweder auf Knopfdruck oder automatisch bei höheren Geschwindigkeiten.

Interieur

Im Innenraum hat sich hauptsächlich etwas bei der Digitalisierung getan: Links kommen serienmäßig 12,3″-Digitalinstrumente, bei denen man auch die Navi-Karte dann direkt ins Sichtfeld bekommen kann. Rechts bzw. mittig kommt ein 10″-Touchscreen als Infotainment-Zentrale. Viel Charme haben weiterhin die Flugzeug-Cockpit-artigen Bedienelemente, also die Kippschalter unterhalb der Klimaeinheit. Und auch die separate runde Klimaeinheit ist klar strukturiert, lässt sich einfach während der Fahrt bedienen. Auf Knopfdruck wechselt die Temperatur-Anzeige zur Sitzheizungs-Einstellung. Auch eine Lenkradheizung ist erhältlich, diese wird mit einem separaten Knopf am Lenkrad aktiviert. Bei den Sitzen startet man mit einem Mikrofaser-Tierhaut-Mix. Optional sind auch Performance-Sitze verfügbar im selben Material-Mix, die dann eine noch stärker ausgeformte Sitzposition anbieten. Grundsätzlich sind die Performance-Sitze für einen Roadster nicht unbequem. Etwas schwieriger wird es im Kofferraum, der relativ flach ist, bis auf eine kleinere Mulde, die dann tiefer hineingeht, für Trolleys oder Rucksäcke.

Motoren





Der F-TYPE startet bei 64.000 Euro als Coupé und 71.000 Euro als Cabrio, jeweils als 4-Zylinder Benziner. Der Aufpreis für den 8-Zylinder kostet 28.000 Euro.

P300 RWD – 2.0 l 4-Zylinder mit 300 PS und Heckantrieb – 5,7 Sek. 0-100 km/h

P450 RWD – 5.0 l V8 mit 450 PS und Heckantrieb – 4,6 Sek. 0-100 km/h

P450 AWD – 5.0 l V8 mit 450 PS und Allrad – 4,6 Sek. 0-100 km/h

P575 AWD – 5.0 l V8 mit 450 PS und Allrad – 3,7 Sek. 0-100 km/h (F-TYPE R)

Der 3.0 l 6-Zylinder mit 380 PS wird in Europa nicht mehr angeboten (AWD, 4,9 Sek.)

Fahrverhalten



Die Einstiegsversion mit 4-Zylinder kommt mit Standard-Fahrwerk, V6 (USA) und V8 kommen direkt mit dem adaptiven Fahrwerk. Dieses bietet eine gute Mischung aus Komfort und Sportlichkeit. Klar, es ist ein Sportwagen, insofern besteht Kontakt zur Straße. Aber für einen Roadster macht der F-TYPE das mit dem adaptiven Fahrwerk richtig gut. Die Lenkung ist feinfühlig und natürlich, man ist immer in Kontrolle.

Alle F-TYPE kommen mit einer aktiven Sportabgasanlage, bei der man per Klappensteuerung entscheiden kann, ob man lauter oder leiser fährt – oder auch ob der F-TYPE beim Anlassen brüllt oder nicht. Richtig laut wird es ab 4.000 Umdrehungen, dann schreit der Jaguar so richtig. Ansonsten kann man selbst den V8 auch ruhig und entspannt fahren. Wir testen diesmal den F-TYPE P450 mit Heckantrieb als Cabrio. Während der Regen/Schnee-Modus die Gasannahme reduziert, wird diese im Dynamik-Modus verstärkt, dazu werden auch die Gänge höher ausgedreht und das Fahrwerk straffer gestellt. Alternativ kann man auch nur den Schalthebel nach links legen, dann kommt man in den S-Schaltmodus und es wird nur die Schalt-Charakteristik verändert. Und man kann auch jederzeit die Schaltpaddles manuell bedienen.

Im Dynamik-Modus zeigt sich der Heckantriebs-V8 durchaus bissig, so dass man auch mit eingeschaltetem ESP das Heck schon etwas herumzirkeln kann, aber in Maßen. Das macht Laune. Bei Nässe muss man da aber dann schon aufpassen. Wenn man es richtig fliegen lässt, kommt man auf Verbräuche von 14 l / 100 km, mit Cruise Control oder bei entspannter Fahrt sind auch 12 l / 100 km drin.

Offenfahren ist eher was für angenehme Temperaturen, ins F-TYPE Cabrio kommt schon viel Wind rein, d.h. Mütze aufziehen und/oder auf Sonne warten. In jedem Fall ist der Jaguar F-TYPE weiterhin ein echtes Spaß-Mobil.

Abmessungen



Länge: 4,47 m

Breite: 1,92 m

Höhe: 1,31 m

Radstand: 2,62 m

Leergewicht: 1.525 – 1.838 kg

Fazit: Der Jaguar F-TYPE sieht mit dem Facelift etwas schnittiger und präsenter aus. Im Interieur wurde das Infotainment auf einen aktuelleren Stand gebracht. Im Handling bleibt der F-TYPE ein echtes Spaßauto, wobei leistungsmäßig der 4-Zylinder schon ausreicht. Der V8 bietet dagegen immer noch die brutale Power und den kräftigen Sound, kostet dafür aber auch ordentlich Aufpreis.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak