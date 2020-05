Neuer BMW 5er 2020 Facelift Limousine und Touring

Der Klassiker BMW 5er erhält ein Facelift zum neuen Modelljahrgang. Wir geben einen generellen Überblick über den 5er und erläutern auch die Änderungen. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

M550i in Grün

Neuer 5er Style in unterschiedlichen trims

Mit dem Facelift ist die Doppelniere noch breiter und höher geworden. Es kommen serienmäßig neue LED-Scheinwerfer, die optional auf adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer aufgerüstet werden können. Als weitere Option ist Laserlicht für das Fernlicht (650 m Reichweite) erhältlich. Das Design der Scheinwerfer ist schmaler als zuvor, die Basis-Scheinwerfer zeigen ein U-förmiges Tagfahrlicht. Bei den optionalen Scheinwerfern hat das Tagfahrlicht eine liegende L-Form. Es gibt neue Farben und neue Felgen in 17 bis 20 Zoll am nun 4,96 m langen Fahrzeug. Ja, die Überhänge sind tatsächlich 2 cm länger als zuvor.

Alle Modelle erhalten nun trapezförmige Endrohr-Blenden, in dessen Mitte dann der echte Auspuff zu finden ist. Auch die Rücklichter haben nun eine schmalere L-Form.

Der M550i beinhaltet das M-Aerodynamikpaket, bei welchem die Frontschürzen vergrößerte Lufteinlässe erhalten. Farblich sind Außenspiegel und Nieren-Rahmen in Grau gehalten. Das Fahrzeug ist um 10 mm tiefer gelegt mit dem adaptiven M Fahrwerk, ferner sind serienmäßig 19-Zoll-Felgen montiert. Dazu kommen größere seitliche Schwellerleisten und eine Heckschürze.

Interieur

Im Innenraum erhält vor allen Dingen das Infotainment ein Upgrade. Links kommt eine analoge Instrumentenkombi mit Black Panel Technologie und einem dazwischen angeordneten 5,1 Zoll großen Farbdisplay. Optional erhält man 12,3″ Digital-Instrumente. Zentral kommt das Infotainment-System nun Serie in 10,25″, optional ebenfalls in 12,3″ (BMW Live Cockpit Professional, Serie für M550i). Das BMW Operating System 7 kommt in Serie. Diese bietet auch Over-the-air-Updates an. Das Infotainment-System kann nun neben Apple CarPlay auch Android Auto. Ein Head-up-Display ist optional. Zum serienmäßigen Funktionsumfang gehört in der neuen BMW 5er Reihe nun auch der innovative Sprachassistent BMW Intelligent Personal Assistant. Mit natürlich gesprochenen Anweisungen lassen sich jetzt unter anderem auch die Fenster teilweise oder vollständig öffnen und schließen oder die Klimaanlage regulieren.

Das Armaturenbrett kann man sich im hochwertigen Kunstleder Sensatec beziehen lassen. Zusätzlich zu den bekannten elektrisch einstellbaren Seriensitzen und den optionalen Sport- und Komfortsitzen sind in Verbindung mit dem M Sportpaket neue M Multifunktionssitze mit integrierten Kopfstützen und optimierter Seiten- und Schulterabstützung verfügbar, die bislang dem BMW M5 vorbehalten waren. Auch für die Sitze gibt es hier nachhaltigen und tierfreundliche Neuheiten: Sensatec ist jetzt auch als perforierte Sitzoberfläche verfügbar. Die Oberflächen der serienmäßigen Sitze sind in Stoff-Ausführung und in Verbindung mit dem M Sportpaket in Stoff-/Alcantara-Ausführung gehalten. Alternativ dazu wird für die neue BMW 5er Limousine und den neuen BMW 5er Touring erstmals die Variante Sensatec perforiert angeboten. Das hochwertige Synthetik-Material ist in drei Farben erhältlich und gewinnt durch Kontrastnähte und eine Steppung eine besonders stilvolle Anmutung. Die Sensatec-Ausführung ist in Verbindung mit den serienmäßigen sowie mit den optionalen Sportsitzen verfügbar.

Neben der Sitzheizung gibt es optional auch ein beheizbares Lenkrad, welches vor allem in den kälteren Tagen ein Segen ist. Aktiviert wird die Lenkradheizung über einen separaten Knopf direkt auf dem Lenkrad, das Feedback wird dann unten in die Instrumente eingeblendet.

Im Fond kann man auch mit großen Erwachsenen problemlos sitzen, wobei die Platzausnutzung angesichts der Länge nicht überragend ist.

Das Gepäckraumvolumen der BMW 5er Limousine beträgt nach wie vor 530 Liter (Plug-in-Hybrid-Modelle: 410 Liter). Das Gepäckraumvolumen des BMW 5er Touring kann bei den Otto- und Dieselvarianten von 560 l auf bis zu 1.700 Liter erweitert werden. Bei den neuen Plug-in Hybrid Touring Modellen ist das Gepäckraumvolumen aufgrund der Platz sparenden Anordnung des Hochvoltspeichers unterhalb der Fondsitzbank ebenfalls nur geringfügig eingeschränkt. Durch das Umklappen der im Verhältnis 40:20:40 teilbaren Fondsitzlehne lässt es sich von 430 auf bis zu 1.560 Liter erweitern.

Motoren

Bei den Motoren steht die Elektrifizierung im Fokus, alle Motoren (außer der 8-Zylinder) sind nun Mild-Hybride.

Folgende Motoren sind für den BMW 5er verfügbar:

Benziner

520i, 2.0 l, 4-Zylinder, 184 PS

530i, 2.0 l, 4-Zylinder, 252 PS

540i, 3.0 l, 6-Zylinder, 333 PS (xDrive beim Touring)

M550i xDrive, 4.4 l, 8-Zylinder, 530 PS – 3,8 Sek. von 0 auf 100 km/h (nur für Limousine)

Plugin-Hybrid

530e, 2.0 l, 4-Zylinder Benziner und Elektromotor, 292 PS

60 km elektrische Reichweite

545e xDrive 3,0 l, 6-Zylinder Benziner und Elektromotor, 394 PS – 4,7 Sek. von 0 auf 100 km/h (nur für Limousine)

55 km elektrische Reichweite

Der Akustische Fußgängerschutz erzeugt ein künstlich generiertes Fahrgeräusch beim elektrischen Fahren bis 30 km/h zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Diesel

520d, 2.0 l, 4-Zylinder, 190 PS (optional xDrive)

530d, 3.0 l, 6-Zylinder, 286 PS (optional xDrive)

540d xDrive, 3.0 l, 6-Zylinder, 340 PS

Geschaltet wird stets über eine 8-Stufen-Steptronic, das ist eine Wandler-Automatik.

Fahrverhalten

Der von uns bereits früher getestete 3,0 Liter Sechszylinder Diesel im 530d überzeugt mit Souveränität und hat für einen Diesel einen angenehmen Klang und immer genug Leistungsreserven. Im Comfort-Modus kann man ruhig rollen und smooth schalten, im Sport-Modus werden die Gänge weiter ausgedreht und früher wieder heruntergeschaltet, gut für Bergstraßen. Die klassische Stahlfeder-Öldämpfer-Federung glänzt auf ganzer Linie. Sportlich und komfortabel zugleich.

Den BMW M550i mit 10 mm Tieferlegung im adaptiven M Fahrwerk und dem kraftvollen 8-Zylinder-Benziner haben wir ebenfalls schon getestet. In gut 4 Sekunden geht es auf 100 km/h. Zunächst spüren wir natürlich die Mehr-Leistung, denn beim Durchtreten des Gaspedals geht es ohne Einschränkung nach vorne. Zudem meldet sich der 8-Zylinder deutlich zu Wort – allerdings vorwiegend im Sportmodus. Man kann den BMW M550i also im Comfort-Modus durchaus noch alltagskompatibel bewegen. Und das ist ein große Vorteil gegenüber einem echten M-BMW, der in der Nachbarschaft schon für Unruhe sorgen kann. In puncto Fahrwerk ist die M-Tieferlegung hier noch sehr angenehm, nicht zu übertrieben. Ein weiteres Indiz dafür, dass der M550i die beste Sportvariante für den 5er ist und nicht der „reine M“. Denn weniger Komfort können die meisten Kunden im Alltag nicht gebrauchen. Der M550i ist eine Waffe in der oberen Mittelklasse, aber schafft den Spagat zwischen Sportgerät und komfortabler Luxus-Limo.

Allerdings müssen wir auch sagen, dass bereits die kleineren Motorisierungen und das grundsätzliche Fahrverhalten im 5er überzeugt, so dass man nicht auf die dicken Motorisierungen angewiesen ist, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte.

Das für alle Modelle verfügbare Adaptive Fahrwerk besteht aus elektronisch gesteuerten Dämpfern. Die radindividuell über stufenlos verstellbare Ventile gesteuerte Dämpferkraft optimiert sowohl die Sportlichkeit als auch den Fahrkomfort. Das für alle Varianten mit herkömmlichem Reihensechszylinder-Antrieb verfügbare Fahrwerkssystem Adaptive Drive ergänzt die elektronisch gesteuerten Dämpfer um eine aktive Wankstabilisierung. Das System sorgt mit elektrischen Schwenkmotoren für einen ebenso schnellen wie präzisen Ausgleich von Seitenneigungskräften sowie von Störkräften, die von einseitigen Fahrbahnunebenheiten ausgehen.

Zur Serienausstattung des neuen BMW 5er Touring gehört wie bisher eine Hinterachs-Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung. Sie berücksichtigt die im Vergleich zur Limousine erweiterten Transportkapazitäten des Touring Modells und sorgt unter allen Fahr- und Beladungsbedingungen für einen konstanten Höhenstand und ein angepasstes Schwingungsverhalten des Fahrzeugs.

Die Integral-Aktivlenkung, eine Hinterachs-Lenkung, die bis zu 3 Grad mitlenkt, ist nun für alle 5er Varianten erhältlich. Das gegenläufige Einlenken der Hinterräder erfolgt jetzt bereits bei einer besonders niedrigen Geschwindigkeit von weniger als 3 km/h. Dadurch gewinnen die neue BMW 5er Limousine und der neue BMW 5er Touring auch beim langsamen Ein- und Ausparken sowie beim Passieren von Engstellen zusätzlich an Wendigkeit.

Das M Sportfahrwerk ist für alle Motorvarianten mit Ausnahme der Plug-in- Hybrid-Modelle und sowohl in Verbindung mit Hinterrad- als auch mit Allradantrieb erhältlich. Es ist Bestandteil der M Sportpakets und umfasst eine eigenständige Federungs- und Dämpferabstimmung sowie eine Fahrzeugtieferlegung um 10 Millimeter.

Der M550i ist nun serienmäßig mit einem Adaptiven M Fahrwerk ausgestattet, das mit einer eigenständigen Abstimmung der Federungs- und Dämpfungssysteme kommt. Optional wird auch das Adaptive M Fahrwerk Professional angeboten. Mit dieser Sonderausstattung werden die elektronisch geregelten Dämpfer um die aktive Wankstabilisierung und die Integral-Aktivlenkung ergänzt.

Bei den Assistenzsystemen wurde die aktive Spurführung überarbeitet, zudem kann der 5er in der höchsten Assistenz-Ausbaustufe nun auch halbautonom die Spur wechseln. Außerdem führt der neue Rettungsgassenassistent das Fahrzeug in Stausituationen auf Autobahnen automatisch an den Rand seiner Fahrspur. Der optionale Parking Assistant kommt nun mit der zusätzlichen Funktion Rückfahrassistent. Der Rückfahrassistent übernimmt jetzt die Lenkbewegungen beim Zurücksetzen über eine Distanz von bis zu 50 Metern.

Aber enttäuschend: City-Notbremsfunktion und adaptiver Tempomat sind lediglich Optionen. Das gehört heutzutage Serie, gerade in einer Fahrzeug der oberen Mitteklasse für diesen Preis.

Abmessungen

Länge: 4,96 m

Breite: 1,87 m

Höhe: 1,47 m

Radstand: 2,98 m

Fazit: Der BMW 5er wurde intelligent aufgewertet: Das Design ist schlanker und moderner, im Interieur gibt es aktuelle Infotainment-Angebote und endlich eine Android Auto Schnittstelle. Zudem bietet BMW neue tierfreundliche, nachhaltige und sportliche Sitzbezüge an – Chapeau! Das Motorangebot wurde elektrifiziert, sei es per Mild-Hybrid oder Ausbau der Plugin-Hybride. Der BMW 5er macht weiterhin viel Fahrfreude und setzt sich damit auch von Konkurrenten ab.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak