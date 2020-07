Neue MBUX Infotainment Generation in der neuen Mercedes S-Klasse 2021

In der neuen Mercedes S-Klasse 2021 (wird im September 2020 präsentiert) erscheint die neue Version des MBUX Infotainment-Systems. Wir zeigen und erklären, wie ein Teil des S-Klasse Interieurs aussehen wird und welche neuen Features das MBUX der nächsten Generation bietet.

Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.

Die wichtigsten neuen Funktionen der neuen MBUX Infotainment Generation in der neuen Mercedes S-Klasse 2021:

Die wichtigste Änderung in der neuen Mercedes S-Klasse in Kombination mit dem neuen MBUX: das große zentrale vertikale Display, alles ohne echte Knöpfe, nur per Touch – aber mit haptischem Feedback. Auch die Temperatur wird per Touch eingestellt, was während der Fahrt sicher nicht ganz einfach ist.

Zweitens kann das linke Kombiinstrument nun eine 3D-Visualisierung: Dies ist schwierig vor der Kamera zu erfassen, aber das menschliche Auge sieht ein stereoskopisches 3D-Bild, sozusagen verschiedene Schichten, die eine räumliche Tiefe suggerieren.

Drittens bietet das Head-up-Display jetzt Augmented Reality Funktionen, sodass beispielsweise Pfeile so angezeigt werden, als lägen sie auf der Straße – und das alles in der Blickrichtung über dem HUD.

Schließlich können einzelne Benutzer ihre eigenen Benutzerkonten anlegen, um ihre MBUX-Einstellungen zu personalisieren und zu speichern. Diese können dann unabhängig vom Fahrzeug in allen künftigen Mercedes abgerufen werden, wenn man einsteigt – über einen neuen Fingerabdrucksensor im Infotainment-Screen.