BMW iX3 – X3 auf elektrisch

Der BMW iX3 ist das erste Elektro-SUV von BMW, sozusagen ein elektrischer BMW X3. Wir haben die Details. Die BMW-Strategie lautet, dieselbe Plattform für alle Antriebe zu nutzen. Somit gibt es den BMW X3 nun als Benziner, Diesel, Benziner-Plugin-Hybrid und als Elektro-Variante. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Der BMW iX3 übernimmt die grundsätzliche Form des BMW X3, ist also eher klassisch gezeichnet. Die BMW-Doppelniere ist geschlossen, weil nicht so viel Kühlung benötigt wird. Auch der Unterboden ist weitgehend geschlossen, um den Luftwiderstand zu verringern. LED-Scheinwerfer kommen serienmäßig, optional dann mit adaptiver Funktion. Dazu kommen an den Seitenschwellern und am hinteren Spoiler blaue Akzente. Felgen kommen in 19 Zoll im aerodynamischen Design (5-prozentige Verbesserung des Luftwiderstandswerts). Optional sind auch 20-Zöller erhältlich. Der Schwerpunkt des BMW iX3 liegt gegenüber der Verbrenner-Variante um 7,5 cm niedriger, was einem sportlicheren Fahrverhalten zugute kommt. An Farben gibt es Carbonschwarz metallic, Sophistograu Brillanteffekt metallic, Mineralweiß metallic, Phytonicblau metallic, Piemontrot metallic und Kaschmirsilber metallic. Die Außenfarben Phytonicblau metallic und Piemontrot metallic werden mit Akzenten in Frozen Grey beziehungsweise Perlglanz Chrom anstelle der BMW i typischen blauen Details kombiniert.

Interieur

Auch im Innenraum gibt es blaue Akzente. Zur Individualisierung stehen fünf Interieurleisten zur Auswahl, darunter drei Edelholz-Ausführungen. Die serienmäßigen Sitze werden in zwei, die optionalen Sportsitze in vier Farbvarianten angeboten. 3-Zonen-Klimaautomatik mit Standheizungs- und Standklimatisierungsfunktion, automatische Heckklappenbetätigung, Panorama-Glasdach, Driving Assistant Professional, Ambiente Licht sind Serie, der BMW iX3 kommt also schon mit nennenswerter Ausstattung. Auch das BMW Live Cockpit Professional ist Standard, also der Verbund aus Screens 12,3″ links und 10,25″, das mit dem neusten BMW OS7 kommt. Dieses bietet dann auch wireless Apple CarPlay und auch Android Auto support. Interessante Optionen sind das Head-Up-Display und das harman kardon Soundsystem. Das Ladevolumen beträgt 510 l bis 1.560 Liter (X3: 550 – 1.600 l).

Motoren



Spitzenleistung 286 PS, maximales Drehmoment 400 Nm

Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,8 Sekunden, (zum Vergleich: BMW X3 30i: 6,4 Sekunden)

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (elektronisch limitiert)

Der Motorwirkungsgrad beträgt bis zu 93 %, gegenüber weniger als 40 % bei Verbrennungsmotoren. Bei der Effizienz hilft auch eine Wärmepumpe, damit verbraucht der BMW iX3 30 % weniger Energie fürs Heizen als ein BMW i3.

Batterie-Kapazität brutto: 80 kWh (74 kWh netto)

Versprochene Reichweite: 460 km (vermutlich sind ca. 400 km realistischer)

Verbrauch ca. 19 kWh/100 km

Aufladen DC max. 150 kW, AC 11 kW

Zum komfortablen Laden bietet BMW auch eine Ladekarte an, die dann verschiedene Anbieter von Ladesäulen vereint.

Der Einstiegspreis liegt bei 70.000 Euro ohne Förderungs-Abzüge und damit so wie ein voll ausgestatteter BMW X3. Gebaut wird der BMW iX3 in China. Elektromotor, Leistungselektronik, Ladetechnik und Hochvoltspeicher kommen ab 2021 auch im BMW iNEXT und im BMW i4 zum Einsatz.

Das Navigationssystem berücksichtigt bei der Routenplanung und der Berechnung der Ankunftszeit Zwischenstopps zum Aufladen der Hochvoltbatterie einschließlich detaillierter Informationen zu den einzelnen Ladesäulen.

Fahrverhalten



Eine individualisierbare Rekuperation ermöglicht die Auswahl zwischen einem intensivem One-Pedal-Feeling mit umfassender Brems-und Schubenergie-Rückgewinnung in der Fahrstufe B und adaptiver Rekuperation einschließlich Segel-Funktion in der Fahrstufe D. Das Rekuperationsniveau ist ferner in drei Stufen einstellbar.

Ein Adaptives Fahrwerk ist serienmäßig. Das optionale Adaptive M Fahrwerk bietet eine sportlichere Ausprägung der Dämpfercharakteristik.

Die Kraft wird BMW-gemäß über die Hinterräder übertragen.

Beim Starten des Elektromotors erklingt das Sounddesign von Komponist Hans Zimmer.

Die maximale Anhängelast beträgt 750 kg.

Abmessungen



Länge: 4,73 m

Breite: 1,89 m

Höhe: 1,67 m

Radstand: 2,86 m

Fazit: Der BMW iX3 macht Elektromobilität in einem SUV recht normal: Es ist einfach ein elektrifizierter BMW X3. Das hat Vor- und Nachteile. Reine Elektroplattformen nutzen den Platz besser auf und sind häufig effizienter. Dafür muss man sich beim BMW iX3 aber weniger umstellen und weiß, was man bekommt. Der BMW iX3 ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu einem hoch ausgestatteten BMW X3, wenn man die passende Ladeinfrastruktur hat. Ebenfalls interessant: BMW achtet hier wie schon bei den vorherigen Fahrzeugen des BMWi Projekts auf die Ökobilanz der Fahrzeuge: Die CO2-Bilanz über den vollständigen Lebenszyklus aus Rohstoffbeschaffung, Lieferkette, Produktion, Nutzungsphase und Recycling liegt z.B. im Vergleich zu einem BMW X3 xDrive20d um mehr als 30 Prozent niedriger bei Nutzung von Strom aus dem europäischen Strommix während der Nutzungsphase und um rund 60 Prozent geringer bei ausschließlicher Verwendung von Ökostrom.



Autogefühl: ****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos: BMW