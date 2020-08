Neuer Toyota Yaris 2020 Fahrbericht 1.5 Hybrid

Der Toyota Yaris geht in die neue Generation. Er bleibt klein, bekommt aber eine komplett neue Plattform. Wir sind den neuen Yaris gefahren, als 1.5 Hybrid. Von Thomas Majchrzak

Exterieur

Der neue Toyota Yaris sieht nicht revolutionär anders aus, aber präsentiert sich sportlicher – und unverwechselbar im Design. Die Scheinwerfer haben immer einen LED-Anteil, wobei es verschiedene Ausbaustufen gibt. Die Haupt-Einheit startet mit Halogen, ab dem mittleren trim ist es dann Voll-LED. Das Tagfahrlicht kommt aber immer direkt als LED. Der Kühlergrill ist ausgeprägter, das gesamte Fahrzeug ist 4 cm flacher und 5 cm breiter. Die Gesamtlänge ist allerdings 0,5 cm kürzer als zuvor, also fast unverändert. Dafür wächst der Radstand um 5 cm, was mehr Platz im Fond bringt. Im Seitenprofil bleibt der Toyota Yaris ebenfalls eher rundlich in den Designlinien, optional kann man ein schwarzes Dach als Kontrast bekommen. Am Heck ist der neue Yaris etwas mutiger, formt eine Art integrierten Heckspoiler und zackige Rückleuchten. Unter dem Kleid haben die Toyota-Ingenieure die Verwindungssteifigkeit um 37 Prozent erhöht. Innerhalb der Meta-Plattform-Strategie TNGA benutzt der Toyota Yaris die Unterplattform GA-B.

Neu aufgelegt wird auch der Toyota GR Yaris, die Sportversion. Während die normalen Yaris alle 5-Türer sind, kommt der GR Yaris als 3-Türer mit einem Plattform-Mix. Vorne Yaris, hinten eine andere Plattform, damit der Allradantrieb reinpasst.

Darüber hinaus kommt auch der Toyota Yaris Cross, eine Crossover-Version, die komplett auf dem Yaris aufbaut, aber etwas länger und höher ist.

Interieur

Grundsätzlich sitzt man im Yaris etwas niedriger als zuvor und auch etwas mehr hinten im Fahrzeug, d.h. die Sitzposition ist 6 cm weiter von der Vorderachse nach hinten gerückt. Das Lenkrad wurde eher zum Fahrer hin gekippt, was für sportlicheres Fahrgefühl sorgen soll. Die Sitzposition ist zudem ergonomischer, auch als großer Erwachsener fühlt man sich auf den sportlich ausschauenden Vordersitzen wohl, die für einen Kleinwagen recht groß ausfallen. Stoff-Bezüge sind Standard, optional kann man eine Mischung aus Stoff, Tierhaut und Kunstleder erhalten. Die tierisch und nicht-tierischen Oberflächen sind haptisch und optisch nicht zu unterscheiden. An den Innenseiten der Türen verwendet Toyota nachhaltigen Filz, das wirkt hochwertig und verbraucht auch weniger Ressourcen. Einige Teile fallen dem Segment und dem Preis zum Opfer, wie z.B. keinen Clip hinter der Sonnenblende, keinen Stoffbezug an der Sonnenblende, unschöne mittlere Lenkradabdeckung, die man etwas eindrücken kann… aber das war’s dann auch schon fast mit den Kritikpunkten. Erfreulich ist, dass der Toyota Yaris einfach zu bedienen ist, es gibt noch viele Knöpfe, die man auch während der Fahrt simpel benutzen kann.

Neu ist auch das Cockpit-Setup mit Soft-Touch am oberen Armaturenbrett, neuen Rund-Instrumenten (Basis analog, optional wie hier zu sehen digital) mit 4,2“-Screen in der Mitte, optionalem echten Head-up-Display mit 10-Zoll-Projektionsfläche und einem neuen Infotainment-System. Letzteres ist in der Software zwar nicht sehr modern gestaltet, bietet aber endlich nun auch in Europa die Möglichkeit einer Apple CarPlay bzw. Android Auto Verbindung, auf die man dann vorwiegend zurückgreifen wird.

Im Fond bleibt vielleicht gerade noch Platz für Erwachsene in puncto Beinfreiheit, wenn man hinter einem großen Fahrer sitzt, stößt man so gerade mit den Knien an den Sitz. Das geht aber angesichts der Gesamtlänge völlig in Ordnung, d.h. das Package ist insgesamt sehr gut und besser als zuvor. Der kurze Kofferraum hat einen Ladeboden, den man nach unten bugsieren kann für die maximale Ladehöhe, alternativ kann man den Zwischenboden komplett entnehmen. Oder man legt ihn in die höchste Stellung, um nur eine minimale Ladekante zu haben.

Motoren

3-Zylinder Sauger-Benziner

1,0 l 71 PS 14,6 Sek.

1,5 l 125 PS 9 Sek. / 10,2 Sek. mit CVT

1,5 l Hybrid (nun mit Lithium-Ionen-Batterie) 116 PS 9,7 Sek. mit CVT

GR Yaris 1,6 l Turbo 261 PS, AWD, 3-Türer, 5,5 Sek.

Fahrverhalten

Die deutlich höhere Verwindungssteifigkeit sorgt zusammen mit dem niedrigeren Schwerpunkt für ein sportlicheres Fahrverhalten, gleichzeitig wurden die Dämpfer feinfühliger eingestellt, so dass auch der Komfort gesteigert wird. In der Tat ist der neue Yaris beidermaßen sportlicher und komfortabler als der Vorgänger. Zusammen mit der neuen Sitzposition und Lenkradhaltung macht der Toyota Yaris richtig Freude beim Fahren. Auch die Geräuschdämmung ist für einen Kleinwagen gut. Nur bei höheren Geschwindigkeiten in Verbindung mit schnelleren Lenkbewegungen kann sich der Yaris etwas aufschaukeln. Dafür ist das Fahrwerk in der Stadt aber angenehm weich, schon die richtige Entscheidung.

Der 1.5 Hybrid beschleunigt für das Fahrzeug schnell genug, und die Motorengeräusche sind gut abgedämmt. Auch die Automatik sorgt nicht mehr für ein quälendes Aufheulen des Motors bei starker Beschleunigung. Gerade im ruhigeren Betrieb hat man immer wieder elektrische Momente, man geht vom Gas, und der Yaris ist im EV Modus unterwegs. Die Fahrmodi Eco und Sport ändern die Gaspedalkennlinie auf weniger und stärker empfindlich. Im B-Schaltmodus rekuperiert der Yaris bei niedrigen Geschwindigkeiten etwas stärker, ohne den Motor anzumachen, ab einer mittleren/normalen Geschwindigkeit leitet der B-Modus die Motorbremse ein, indem der Motor angestellt wird und so auf langen Bergabpassagen die Bremsen entlastet, etwa auch wenn die Batterie schon voll rekuperiert ist.

Als Verbrauch erzielen wir mit dem 1.5 Hybrid 4 bis 5 l / 100 km, je nach Fahrsituation.

Serienmäßig sind übrigens Kopfairbag und Sitzairbag, das ist beachtlich. Der für das Segment erstmalig eingesetzte Airbag bläst sich zwischen Fahrer und Beifahrer auf. Auch die adaptive Geschwindigkeitsregelung kommt in Serie. Optional kann man dann den Toten-Winkel-Warner bestellen.

Abmessungen

Länge: 3,94 m

Breite: 1,74 m

Höhe: 1,47 m

Radstand: 2,56 m

Fazit: Der neue Toyota Yaris bleibt genauso kurz, bietet aber im Innenraum etwas mehr Platz, zudem sitzt man deutlich bequemer als in der Vorgänger-Generation. Es gibt ein größeres Infotainment-System und endlich auch eine vernünftige Smartphone-Anbindung. Technologisch sind die neuen Sicherheitssysteme wichtig sowie die gleichzeitig deutlich komfortablere und sportlichere Fahrweise. Gepaart mit dem attraktiven Preis und dem Inbuilt-Hybrid-Angebot ist der neue Toyota Yaris eine sehr überzeugende Wahl im Kleinwagen-Segment.

Autogefühl: ****

