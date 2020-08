Mercedes E-Klasse Coupé Fahrbericht 2021 Facelift für Coupe und Cabriolet

Nach dem Update für Limousine und T-Modell kommt auch das Facelift für Mercedes E-Klasse Coupé und Cabriolet. Wir schauen uns die Änderungen an und sind das neue E Coupé gefahren. Von Thomas Majchrzak

Exterieur

Mercedes E-Klasse Coupé Facelift in Brilliant Blau

Mercedes E-Klasse Cabrio Facelift

Die Einfassung der Frontleuchten sind nun schmaler, die Lampen kommen ferner Standard in LED, optional als LED Multibeam mit erweiterter Fernlicht-Funktion. The LED-Signatur zeigt nun nur noch einen Streifen, zwischen C-, E- und S-Klasse wird nun nicht mehr mit ein, zwei und drei Streifen unterschieden, sondern mit ein, zwei oder drei LED-Punkten unterhalb des Einzel-Streifens. Mercedes E-Klasse Coupé und Mercedes E-Klasse Cabriolet kommen serienmäßig nun mit dem A-förmigen Grill oder Panamericana-Grill, der unten weiter geöffnet ist als oben, das wirkt stämmiger. Bisher war dies den AMG-Modellen vorbehalten. In allen Versionen ist die Motorhaube nun stärker akzentuiert. Es gibt neue Farben und Felgen-Designs. Die Heckleuchten sind nun noch stärker in die Waagerechte gezogen.

Der Mercedes-AMG E53 kommt mit vertikalen Streben im Kühlergrill, kräftigeren Spoilern und 19 oder 20 Zoll-Felgen, die jeweils aerodynamisch optimiert sind. Außerdem kommt der AMG hinten mit einem vierflutigen Auspuff-Design, entweder sind die Endrohr-Blenden in Chrom gehalten oder im Night-Paket in Hochglanz-Schwarz.

Interieur

Größte Änderung im Interieur ist das Infotainment-System: Das Standard-Setup ist jetzt 2x 10,25″, optional 2x 12,3″. Bereits das kleinere System kommt mit dem MBUX Infotainment-System mit natürlicher Spracheingabe. Die AMG-Modelle zeigen in den Instrumenten ein spezielles sportliches Design.

Es gibt zwei neue Lenkräder. Die Bedienungen für die Distronic sind nun direkt auf dem Lenkrad und nicht mehr an einem separaten Hebel hinter dem Lenkrad. Es gibt entweder ein Standard-Lenkrad mit zwei geschlossenen Schalterleisten ohne hervorstehende Knöpfe oder auch ein AMG-Sportlenkrad mit zwei waagerechten Streben. In beiden Fällen kann man die Tasten eindrücken, aber sie sind in die Oberfläche integriert. Das wirkt jedoch weniger hochwertig als zuvor. Das AMG-Lenkrad kann man auch mit einem angenehmen Mikrofaser-Bezug bekommen.

Wichtig: Das Lenkrad arbeitet nun für die Erkennung, ob Fahrer die Hände noch am Lenkrad haben, kapazitiv. D.h. es ist keine Bewegung nötig, man muss nur die Hände am Lenkrad haben. Das reduziert Fehler, bei dem das Auto einen ggf. auffordert, die Hände ans Lenkrad zu nehmen, obwohl dies bereits der Fall ist – z.B. bei komplett gerader Autobahnfahrt.

Die E-Klasse bietet erneut auch nachhaltige Sitzbezüge wie Stoff und das hochwertige Kunstleder Artico oder die Mischung Dinamica-Mikrofaser innen und Artico außen, etwa in der AMG-Line und im E53 Standard.

Auch wenn im E Coupé der Einstieg über die 2 Türen zu den rückwärtigen Sitzen natürlich etwas schwieriger ist, kann man durchaus mit vier Erwachsenen fahren. Nur bei der Kopffreiheit hinten wird es etwas knapp. Der Kofferraum ist lang, aber bauartbedingt nicht allzu gut zugänglich.

Motoren

Bei den Motoren steht die Elektrifizierung an, die Benziner kommen nun alle mit Mild-Hybrid-Technologie.

Benziner

2.0 l 4 Zylinder

E200 MHEV mit 197 + 14 PS (optional AWD)

E300 MHEV mit 258 + 14 PS

3.0 l 6-Zylinder

E450 367 PS AWD – 5 Sek.

E53 AMG MEHV 435 PS AWD – 4.4 Sek.

Diesel

2.0 l 4 Zylinder

E220d 194 PS (optional AWD)

E300d 245 PS

3.0 l 6-Zylinder

E350d 286 PS

E400d 340 PS AWD

Fahrverhalten

Die Änderungen hier betreffen vorwiegend die Assistenz-Systeme. Die Distronic-Geschwindigkeitsregelung bezieht nun Kartendaten mit ein und reduziert die Geschwindigkeit ggf. im Vorfeld für mehr Effizienz. Außerdem werden Stau-Enden gemeldet, so dass die Geschwindigkeit auch dafür im Vorfeld schon gedrosselt werden kann. Der Lenkassistent berücksichtigt im Stau nun auch eine Rettungsgasse.

Der serienmäßige Autonome Bremsassistent erkennt nun auch Querverkehr und reagiert darauf. Der Tote-Winkel-Warner bietet auch eine Funktion, wenn das Fahrzeug still steht, so dass z.B. vor heranfahrenden Radfahrern gewarnt wird. Und die 360-Grad-Kamera ist nun noch verbessert aufs Einparken und „schwenkt“ auch beim Bewegen des Lenkrads mit (nicht mechanisch, sondern wandert sozusagen auf dem Bild).

Bei den Fahrwerken gibt es weiterhin das Standard-Fahrwerk, das adaptive Fahrwerk und die Luftfederung. Die Luftfederung wurde in einigen Bauteilen aktualisiert. Das Basis-Fahrwerk steht nun 15 mm tiefer, um den Windwiderstand zu verbessern. Selbst die unkomfortabelste Kombination, also Standard-Fahrwerk (das nun sogar noch tiefer ist) mit 20-Zoll-Felgen, bietet noch einen sehr guten Komfort bietet. Die optionale Luftfederung ist erneut eine herrliche Möglichkeit, dass ein Fahrwerk für mehr Entspannung sorgt.

Die Geräuschdämmung ist weiterhin hervorragend, so dass sich mit der E-Klasse einer der ruhigsten Fahrten ergibt.

Der Mercedes E Coupé fühlt sich im Fahrverhalten nicht komplett anders an die die Limousine. Durch die Größe ist es auch nicht das sportlichste Fahren, im E Coupé möchte man eher genießen. Das neue Lenkrad ist gut zu fahren, die Bedienung der kapazitiven Knöpfe während der Fahrt aber komplizierter.

Wir fahren den 3.0 Liter Diesel im E400d, der kultiviert die Leistung bereitstellt und gerne auch in niedrigen Drehzahlbereichen operieren kann. Allerdings ist der Verbrauch, wie auch schon jüngst im GLE festgestellt, seit den neuen Filtermaßnahmen recht hoch. 9 l / 100 km stehen locker auf dem Tacho, und das ist dann nicht mehr besser als bei einem Benziner.

Abmessungen

Länge: 4,83 m

Radstand: 2,87 m

Breite: 1,86 m

Höhe: 1,43 m

Leergewicht: 1.645 – 2.010 kg

Fazit: Das Mercedes E-Klasse Facelift bringt einen sportlicheren Look, für Coupé und Cabriolet durchweg gerade wegen des neuen Kühlergrills. Im Interieur ist die Einführung des aktuellen Infotainment-Systems wichtig und nützlich. Im Fahrverhalten zeigt sich die Mercedes E-Klasse gewohnt komfortabel und extrem leise, das gilt auch weiterhin für Coupé und Cabriolet.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Jonas Bomba