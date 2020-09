Die erste Mercedes S-Klasse W116 Fahrbericht 350 SE von 1979

Die Geschichte von Luxusfahrzeugen bei Mercedes begann schon früher, aber der W116 war der erste Mercedes, der offiziell den Namen S-Klasse trug. Diese erste Generation wurde von 1972 bis 1980 gebaut, wir sind einen Mercedes W116 350 SE von 1979 gefahren und wagen einen Blick zurück. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

Der W116 hat damals eine neue Designsprache in der Front eingeführt: Das Ensemble von horizontalem Grill und horizontalen Leuchten. Dieses Grunddesign ist bis heute bei Mercedes geblieben. Der W116 ist deutlich schmaler als eine heutige S-Klasse, mit einer Länge von 4,96 m aber nur gut 15 cm kürzer. Wunderschön sind auch die Felgen-Kappen, die in Wagenfarbe gehalten sind. Am Heck fallen die geriffelten Heckleuchten und Blinker auf, eine Bauweise, bei der selbst bei Verschmutzung die Lichter noch sichtbar sind, weil sich ein kompletter Dreckfilm nicht auf diese geriffelte Oberfläche legen könnte. Diese Designmerkmale wurden dann auch für den W123 übernommen, den Vorläufer der E-Klasse. Die S-Klasse W116 führte wichtige Sicherheitsmerkmale ein. Zum Beispiel befand sich der Kraftstofftank erstmals oberhalb der Hinterachse, so dass dieser in einem Auffahrunfall geschützt war. 1978 wurde im W116 weltweit das erste ABS eingeführt.

Interieur

Das Interieur ist logisch sortiert und zeitlos. Das Armaturenbrett ist waagerecht angeordnet und das stilvolle Holz sieht heute auch noch edel aus. Hier in diesem Fahrzeug ist das Interieur farblich direkt zur Außenfarbe abgestimmt. Die Stoffsitze bleiben im Sommer kühl und im Winter warm, viel besser als die heutige Standard-Tierhaut-Ausstattung. Der W116 in dieser Ausstattung hier ist übrigens komplett tierfrei, selbst die Außenwangen und der Innnenhimmel sind aus hochwertigem Kunstleder, das auch heute noch aussieht wie neu. Das Schiebedach ist bereits elektrisch zu bedienen, genauso wie die vier Fensterheber.

Motoren

280

R6 mit 160-180 PS

350

3,5 l V8 205 PS

450

4,5 l V8 225 PS

450 6.9

6,8 l V8 286 PS

R5 Diesel 300 SD

3,0 l 115 PS

Fahrverhalten

Die S-Klasse W116 gab es in den großen Motorisierungen auch schon mit Luftfederung, aber wir testen das normale Stahlfahrwerk. Dieses ist bereits sehr komfortabel und weich abgestimmt. Ein schwebendes Fahren, das von den kleinen Felgengrößen unterstützt wird. Das Erstaunlichste am W116 ist: Obwohl es sich um ein Fahrzeug von 1979 handelt, fährt er sich schon so einfach und mühelos wie ein modernes Auto. Zu diesem Zeitpunkt lag der W116 im Komfort also weit vorne im Marktvergleich. Größter Unterschied im Fahrverhalten ist die Fahrdynamik, hier hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Zum fixen Fahren ist der W116 also nichts, sondern mehr zum Dahingleiten und genießen. Der V8 Sauger bietet eine recht lineare Kraftkurve, sodass sich die Power sanft entfaltet.

Abmessungen

Länge: 4,96 – 5,06 m (Langversion)

Breite: 1,87 m

Höhe: 1,41 –1,43 m

Radstand: 2,86 –2,96 m

Leergewicht: 1.660 – 1.985 kg

Fazit: Der Mercedes W116 ist eine zeitlose Stilikone. Er hat das Mercedes-Design bis heute geprägt. Das Interieur ist liebevoll und funktional, wobei es mit dem tierfreien Konzept geradezu wieder zukunftsfähig ist. Wenn man heutzutage sehen möchte, worauf es bei einem Auto ankommt, muss man manchmal nur ein wenig zurückblicken. Im Fahrverhalten zeigt sich der W116 gemütlich sanft, ist aber trotz des Alters so mühelos zu dirigieren wie ein modernes Fahrzeug.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Jonas Bomba