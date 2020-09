BMW M4 Coupé vs BMW M3 Limousine 2021 2020

BMW M4 Coupé und BMW M3 in der neuen Generation – das sind die beiden neuen Top-Sportmodelle. Sie ähneln sich, das ist auch gewollt, unterscheiden sich weitgehend nur in der Anzahl der Türen. Wir haben alle Details. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

BMW M4 Competition Coupé

BMW M3 Competition

Das BMW M4 Coupé (G82) trägt den neuen senkrechten Kühlergrill, der vom neuen 4er eingeführt wurde – hier allerdings ohne Rahmen, um möglichst viel Platz für die Kühlung zulassen. Witzigerweise sorgt das hier für den Effekt, dass der Kühlergrill am M4 etwas weniger mächtig aussieht. Die horizontalen Streben ziehen den Grill ferner in die Breite, so dass dann insgesamt dieser neue Grill hier weniger senkrecht aussieht. Die Scheinwerfer kommen serienmäßig mit LED, optional dynamische LED mit Laserlicht. Dann ist die Tagfahrlicht-Signatur auch etwas ausgeprägter (hier auch zu sehen). Kräftige Spoiler rundherum begleiten die Optik. Die Reifen kommen immer in der Größe 275 mm vorne und 285 hinten, die Felgen in Serie 18 Zoll vorne und 19 Zoll hinten, optional die Kombi 19 und 20 (hier zu sehen). Die größeren Bremsen kommen serienmäßig mit blauen Bremszangen, auf Wahl sind diese Rot oder Schwarz. Die goldenen Bremsen verraten die optionale Keramik-Bremse. Als Fahrwerk kommt immer ein adaptives Fahrwerk mit M-Setup zum Einsatz. Mit einer Länge von 4,80 m sind BMW M4 und M3 (G80) gleich lang, und durch die Spoilerüberhänge einige cm länger als die Basismodelle. Der Radstand bleibt natürlich gleich und auch bei beiden Modellen identisch. Standardmäßig kommt ein Carbon-Dach, auf Wunsch kann man kostenfrei zu einem Panorama-Ausstell-Glasdach wechseln. Die vierflutige Sport-Abgasanlage ist Serie und nicht tauschbar. Der Handschalter erhält Chrom-Auspuffblenden, die Competition-Modelle Hochglanz-Schwarz.

Der BMW M3 (G80) übernimmt nicht nur den Frontgrill sondern den gesamten Vorderbau vom M4. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der 3er Reihe. Ansonsten ist die BMW M3 Limousine 4 cm höher als das M4 Coupé, BMW betont aber, dass die beiden sich in der Fahragilität nicht unterscheiden würden.

Die Farben: Sao Paolo Yellow und Isle of Men Green.

Interieur

BMW M4 Competition Coupé

BMW M3 Competition

Im Interieur kommen die M-Modelle serienmäßig mit dem digitalen Setup links 12,3“ Instrumente und rechts/zentral 10,25 Infotainment-System mit dem aktuellsten BMW-OS. Dieses unterstützt nicht nur Apple CarPlay, sondern nun auch Android Auto, beides nur wireless. Ferner erhält man die M-spezifischen Bedienlemente wie die M1 und M2 Tasten am Lenkrad zur Wahl der individualisierten Fahrmodi, den M Mode Knopf zur Wahl der Assistenz-System-Modi Road, Sport oder Track, den Setup Button als Hotkey zur Verstellung der einzelnen Fahr-Elemente wie Fahrwerk und Co. und den M-Schalthebel mit Verstellung der Schaltcharakteristik.

Serienmäßig kommen M-Sportsitze mit optisch integrierten Kopfstützen, die sich jedoch ausfahren lassen. Optional kommen Carbon-Schalensitze, in denen man deutlich tiefer und umschlungener sitzt. Beides Mal sind die Bezüge fast komplett in Tierhaut, was tierfeindlich ist, umweltschädlich und für ein sportliches Fahrzeug völlig ungeeignet. Heiß im Sommer, noch heißer auf der Rennstrecke, rutschig, und kalt im Winter. Auf der Rennstrecke braucht man Stoff oder Mikrofaser. Wer M4 oder M3 auf der Rennstrecke fährt, sollte dann zumindest zum Schalensitz für mehr Seitenhalt greifen. An Farben stehen für die Sitze jeweils Schwarz, Grau, Blau und Orange zur Verfügung.

Im Fond bleibt jeweils genügend Platz an den Beinen für große Erwachsene, der dünnere Schalensitz vergrößert die Beinfreiheit sogar. Im M4 Coupé hat man den Kompromiss mit dem Kopfraum, da wird es schon sehr eng. Im M3 dagegen kann man hinten gut sitzen.

Der Laderaum ist weitgehend identisch, 480 l für den M3 und 440 l für den M4.

Motoren

3,0 l R6 Biturbo mit 480 PS bzw. 510 PS im Competition

Unter 4 Sek. 0-100 km/h Competition mit Automatik

Über 4 Sek. 0-100 km/h Handschalter

Automatik gibt’s nur im Competition-Modell, und das Competition-Modell gibt’s nur mit Automatik. Der Handschalter ist quasi also die Basis-M-Version, den es auch nur als Hecktriebler gibt, der Competition kommt auch als Allrad (mit RWD auf Bedarf ohne Assistenzsysteme).

Fahrverhalten

BMW M4 Coupé und BMW M3 kommen serienmäßig mit dem adaptiven Fahrwerk. Dies soll trotz Sportlichkeit noch Komfort bringen.

Abmessungen

Länge: 4,80 m

Radstand: 2,85 m

Breite: 1,84 m

Höhe: 1,38 m

Fazit: BMW M4 Coupé und BMW M3 sind kompromisslos sportlich gezeichnet, gerade mit dem neuen großen Kühlergrill. Beide könnten aber mit dem adaptiven Fahrwerk durchaus noch einen gewissen Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort darstellen. Das Interieur ist sehr gut verarbeitet, bietet aber leider keine nachhaltigen und sportlichen Sitzbezüge an. Das Platzangebot ist durchweg gut, wobei die M3 Limousine natürlich im Fond einen großen Vorteil hat.

Autogefühl: ****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Jonas Bomba