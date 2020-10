Neuer Hyundai i20 Fahrbericht 2021

Der Kleinwagen Hyundai i20 startet in eine neue Generation. Wir sind das neue Modell gefahren und haben alle Details. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Hyundai i20 N-Line

Der neue Hyundai i20 zeigt einen großen Kühlergrill, der als Einheit in die Scheinwerfer übergeht – imposant für einen Kleinwagen. Im Komfort-Paket kann man Voll-LED-Scheinwerfer bestellen. Der neue i20 ist etwas flacher und breiter geworden. Auch im Seitenprofil wird das sportliche Design weitergeführt. Los geht es mit 15″ Stahl, Alufelgen gibt es ab 16 Zoll, optional in 17 Zoll. In der i20 N Line kommt der Kühlergrill in einer anderen Struktur, dazu kommen kräftigere Spoiler.

Interieur

Serie in der Basis sind Analog-Instrumente mit einem 3,5″ Screen. Das kleinste Infotainment-System ist 3,8″ groß, das darüber 8″ – dieses enthält dann schon Apple CarPlay / Android Auto. Das neue Top-Setup im Interieur umfasst zwei 10,25-Zoll-Bildschirme, einen für die Instrumente, einen fürs Infotainment-System. Apple CarPlay und Android Auto ist für die große Lösung serienmäßig, dort dann auch wireless. Das Infotainment-System ist einfach zu bedienen, auch die Geschwindigkeit des eingebauten Navis geht in Ordnung. Die generelle Bedienung des Cockpits ist einfach und übersichtlich.

Der Hyundai i20 kommt mit Stoffsitzen in Schwarz. Der Komfort auf den Vordersitzen ist sehr gut, bereits die normalen Sitze bieten einen guten Seitenhalt, ohne einzuengen. Auch große Personen kommen sehr gut klar. Das Package ist ebenfalls sehr gut, im Fond kann man auch als Erwachsener noch gut sitzen, selbst wenn große Fahrer/Beifahrer unterwegs sind. Fünf große Erwachsene passen also wirklich in den neuen Hyundai i20. Der Kofferraum bietet ebenfalls praktische Ausmaße. In einer Version mit Mild-Hybrid befindet sich unter dem Kofferraumboden die zusätzliche Lithium-Ion-Batterie.

Die Ausstattungslinien heißen Pure, Select, Trend und Prime. Die Basis-Version Pure kommt übrigens ohne Tierhautbezug am Lenkrad. Ab Trend erhält man das digitale Cockpit. In der N Line bekommt man rote Kontrastnähte für Lenkrad und Sitze.



Motoren

Basispreis: 14.000 Euro

Größte Motorisierung plus höchster trim: 24.000 Euro





Benziner

1,2 l Vierzylinder-Sauger mit 84 PS und 5-Gang-Schaltgetriebe

1,0 l Dreizylinder-Turbo mit 100 (optional MHEV, optional 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe) oder 120 PS (MHEV, optional 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe)

Ferner wird der Hyundai i20 auch als i20 N verfügbar sein mit noch mehr Leistung.

Fahrverhalten



Wir testen den 1.0 l Turbo mit 120 PS und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Hier hat man durch den Turbo auch die Möglichkeit, auf der Autobahn was zu reißen. Rasant ist das auch nicht, aber ausreichend. Wenn man also regelmäßig Autobahn fährt, sollte man eher auf den Turbo-Motor zurückgreifen und nicht auf den 84-PS-Einstiegs-Benziner. Das Doppelkupplungsgetriebe im 3-Zylinder-Turbo arbeitet reibungsfrei und man merkt die Schaltvorgänge quasi nicht. Die Geräuschdämmung ist bei hohen Geschwindigkeiten noch gut und das normale Fahrwerk mit 17-Zoll-Felgen bestückt fühlt sich ausgewogen an, der i20 schaukelt nicht auf und macht auch schon Freude. Der Hyundai i20 bleibt stets stabil, fühlt sich eher so an wie ein Segment darüber. Als Verbrauch verzeichnen wir 5,5 l / 100 km bei gleichmäßiger Fahrweise. Bei hohen Geschwindigkeiten gönnt sich der i20 einen Liter mehr.

Der autonome Notbremsassistent FCA inklusive Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, der Fernlichtassistent HBA sowie die intelligente Verkehrszeichenerkennung ISLA sind serienmäßig an Bord.

Abmessungen



Länge: 4,04 m

Breite: 1,77 m

Höhe: 1,45 m

Radstand: 2,58 m

Leergewicht: 1.088 – 1.300 kg

Fazit: Der neue Hyundai i20 kommt mit einem sportlichen Look und einem aufgeräumten Interieur, auf Wunsch nun voll durchdigitalisiert. Das Platzangebot ist mehr als ordentlich, ebenso die Verarbeitungsqualität. Im Fahrverhalten zeigt sich der Hyundai i20 ausgewogen, komfortabel und durchaus sportlich, modern und souverän. Das Paket stimmt einfach, der neue Hyundai i20 ist einer der besten Fahrzeuge im Kleinwagen-Segment.



Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Thomas Blachetzki