BMW 4er Coupé M440i xDrive Fahrbericht 2021

Wir sind das neue BMW 4er Coupé gefahren, als M440i xDrive. Wie unterscheidet sich der 4er vom 3er und wie steht er gegen die Konkurrenz? Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

430i

M440i xDrive

Gegenüber dem plattform-gebenden BMW 3er wurde beim BMW 4er Coupé die Karosserie noch steifer gemacht und die Spur hinten um über 2 cm verbreitert. Das BMW 4er Coupé ist zudem fast 6 cm niedriger als der 3er und das Fahrwerk sitzt 1 cm tiefer, was den Schwerpunkt nach unten bringt und die Aerodynamik optimiert. Außerdem hat dies natürlich Design-Gründe, das BMW 4er Coupé steht damit sportlicher und stämmiger auf der Straße.

Die BMW-Doppelniere ist groß und sowohl in die Breite als auch in die Höhe/Vertikale gezogen. Serienmäßig kommt sie mit einer Mesh-Struktur, die ansonsten den M-Modellen vorbehalten ist. Standard kommt der Nieren-Rahmen in Chrom. Mit der BMW Individual Hochglanz Shadow Line sind die Nieren-Rahmen dunkel gestaltet. Bei den 440er-Modellen kommt der Rahmen in Ceriumgrau metallic. Das Nummernschild hängt in Deutschland über der Niere – da haben die Länder bzw. US-Bundesstaaten einen Vorteil, die vorne keine Kennzeichen-Pflicht haben. LED-Scheinwerfer sind Serie, dann haben sie eine leicht u-förmige Tagfahrlicht-Form. Optional gibt es Adaptive LED-Scheinwerfer mit BMW Laserlicht. Letzteres erhöht die Fernlicht-Reichweite bis 550 m. Das Tagfahrlicht bei den optionalen Scheinwerfern ist etwas stärker ausgeformt.

Mit 4,77 m Länge ist das BMW 4er Coupé 13 cm länger als der Vorgänger-4er und hat auch einen 4 cm längeren Radstand. Zudem ist der neue 4er 2 cm breiter als zuvor. Die Felgen starten bei 17 Zoll, 18 Zoll ist Standard für M440i und M440d, optional sind 19 und 20 Zoll erhältlich.

Am Heck sind die Rückleuchten in einer L-Form waagerecht angebracht, das stärkt den stämmigen Auftritt. Während ein Basis-4er mit zwei runden Auspuff-Endrohren kommt, finden wir am M440i größere kantige Fake-Blenden, die die zwei Rohrn „vergrößern“.

Produziert wird das BMW 4er Coupé in Dingolfing/Bayern, wo auch die BMW-Luxusklassen gebaut werden.

Interieur

Sportsitze sind serienmäßig, sie kommen serienmäßig in einer Stoff-Sensatec-Kombination – top. Ferner sind sie komplett im hochwertigen Sensatec-Kunstleder erhältlich, in Schwarz oder Beige. Beim M440i kommt die Kombination Alcantara/Sensatec, ebenfalls sehr zu empfehlen. Optional gibt es M Sportsitze mit integrierten Kopfstützen – diese dann aber nur mit Tierhaut-Bezügen. Für mehr Komfort empfehlen wir jedoch, einfach bei den Basis-Sportsitzen zu bleiben. Bestellt man das M Sportpaket oder hat man M440i oder M440d, ist die Mittelkonsole weicher im Kniebereich gestaltet. Bei den Zierleisten erhält man Schwarz-Hochglanz, Alu-Struktur oder offenporiges Holz. Die Armaturentafel kann man optional mit Sensatec beziehen lassen (hochwertiges Kunstleder, das ergibt dann einen weicheren Look mit Naht). Platz ist vorne reichlich, im Fond kann man dank des längeren Radstands nun auch mit großen Erwachsenen Sitzen, selbst wenn die Vordersitze mit großen Personen bestückt sind – zumindest beim Thema Beinfreiheit. Ist die Wirbelsäule entspannt, passt es auch vom Kopfraum noch, aber wenn man sich aufrichtet, stößt man mit dem Kopf an die Decke – irgendwo ist er dann doch da, der Design-Kompromiss. Der Kofferraum fasst 440 l und ist für ein Coupé gut nutzbar. Die Sitze lassen sich umklappen.

Zur Serienausstattung gehört auch eine Bluetooth-Schnittstelle. Die Option Telefonie mit Wireless Charging ermöglicht das induktive Aufladen geeigneter Smartphones. Eine Akustikverglasung für die Frontscheibe gehört zur Serienausstattung des neuen BMW 4er Coupé. Serienmäßig können die Außenspiegel elektrisch justiert und beheizt werden. Ein ebenfalls elektrisch betriebener Anklappmechanismus ist optional verfügbar. Eine gezielte Sonnenlicht- und Frischluftzufuhr für den Innenraum ermöglicht das als Sonderausstattung angebotene Glas-Schiebe-Hebedach.

Das Infotainment-Setup besteht serienmäßig aus Analog-Instrumenten mit 5,1-Zoll-Display links und 8,8-Zoll-Display rechts (BMW Live Cockpit mit BMW Operating System 6.0). Das optionale BMW Live Cockpit Plus bietet zusätzlich unter anderem einen Touch Controller sowie ein Navigationssystem, zwei USB-Anschlüsse zur Datenübertragung und eine WLAN-Schnittstelle. Das zusätzlich optionale BMW Live Cockpit Professional kommt dann mit Digital-Instrumenten in 12,3 Zoll links und 10,25 Display rechts (BMW Operating System 7.0). Ein weiterer Bestandteil des BMW Live Cockpit Plus und des BMW Live Cockpit Professional ist die optimierte Smartphone-Integration. Zusätzlich zu Apple CarPlay hält nun auch Android Auto Einzug in das Bediensystem des neuen BMW 4er Coupé. Sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto funktionieren (ausschließlich) kabellos. Für alle existierenden anderen BMW-Modelle mit 10,25 Display und Operating System 7.0 (diese zwei Dinge sind immer gekoppelt) kann man die Android Auto Fähigkeit auch nachrüsten, und zwar ab ca. Mitte 2020. Dazu wird es von BMW Seiten ein over-the-air update geben. Optional steht übrigens ein Head-Up-Display zur Verfügung.

Die Spracheingabe funktioniert derweil recht gut, über den BMW Intelligent Personal Assistant kann man Temperatur verstellen, Navi-Ziele eingeben und einiges mehr.

Das serienmäßige BMW Live Cockpit des neuen BMW 4er Coupé umfasst ein Audiosystem mit sechs Lautsprechern und einer Leistung von 100 Watt. Mit dem optionalen HiFi Lautsprechersystem erhöht sich die Zahl der Klangquellen auf 10 und die Verstärkerleistung auf 205 Watt. Die höchste Klangqualität erzeugt das im optionalen Entertainment-Paket enthaltene Harman Kardon Surround Sound System mit 16 Lautsprechern und einem digitalen 7-Kanal-Verstärker mit einer Leistung von 464 Watt.

Motoren

Benziner

BMW 420i Coupé – 2,0 l 4-Zylinder mit 184 PS

BMW 430i Coupé – 2,0 l 4-Zylinder mit 258 PS

BMW M440i xDrive Coupé – 3,0 l 6-Zylinder mit 374 PS (382 PS in den USA weil kein Partikelfilter)

Mit Sportdifferenzial, 0-100 km/h in ca. 4 Sek.

Später kommen noch 430i als xDrive und M440i ohne xDrive.

Diesel

BMW 420d (xDrive) Coupé – 2,0 l 4-Zylinder mit 190 PS

BMW 430d xDrive Coupé – 3,0 l 6-Zylinder mit 286 PS

BMW M440d xDrive Coupé – 3,0 l 6-Zylinder mit 340 PS

Alle Motoren kommen mit einer 8-Gang-Automatik, zudem erhalten alle außer den 4-Zylinder-Benzinern ein Mild-Hybrid-System. Dieses soll den Verbrauch reduzieren und kann gleichzeitig bei der Leistung unterstützen. Zudem wird dem Stopp-Start-System geholfen: Wird das Fahrzeug beispielsweise bei der Annäherung an eine Kreuzung oder ein Stauende abgebremst, kann der Verbrennungsmotor bereits beim Unterschreiten einer Geschwindigkeit von 15 km/h abgeschaltet werden. Die Segel-Funktion bewirkt anstelle des Abkoppelns vom Antriebsstrang ebenfalls ein komplettes Abschalten des Motors. Sie kann bei Geschwindigkeiten zwischen 25 und 160 km/h genutzt werden. Außerdem steht sie im neuen BMW 4er Coupé nicht mehr nur im Eco Pro, sondern auch im Comfort Modus zur Verfügung. Beim Fahren im 8. Gang des Steptronic Getriebes kann der Fahrer den Segel-Modus auch dadurch aktivieren, dass er das zum Hochschalten bestimmte rechte Schalt-Paddle am Lenkrad betätigt.

Fahrverhalten

Gegenüber der 3er Limousine ist das BMW 4er Coupé also in Architektur und Abstimmung etwas sportlicher ausgestaltet. Zudem ist es länger und etwas breiter als der Vorgänger. Grundsätzlich fährt sich das 4er Coupé ähnlich wie ein 3er, mit einer kleinen Priese mehr Sportlichkeit.

Man hat entweder Heckantrieb oder Allradantrieb. Der Allradantrieb ist heck-betont, kann auch nur Kraft an die Hinterräder schicken. Je stärker man aufs Gas geht, desto mehr Kraft wird auch mit nach vorne geschickt. Gerade bei nasser Fahrbahn hat man damit mehr Grip.

Bei den Fahrwerken bekommt man wie beim 3er zunächst serienmäßig hubabhängige Dämpfer. Die Dämpfer reagieren progressiv zu den äußeren Einwirkungen, sind also im unteren Bereich feinfühlig aber reagieren auch auf harte Schläge. Dies funktioniert durch eine zusätzlich verbaute hydraulische Einheit. Bei der Vorderachse ist die Progressivität in Einfederungsrichtung eingesetzt, um gerade den vorderen Insassen mehr Komfort zu bieten. An der Hinterachse ist der rebound progressiv, also die Ausfederungsrichtung. Das soll für mehr Traktion an den angetriebenen Hinterrädern sorgen. Wer es sportlicher mag, kann auf zwei M-Fahrwerke zurückgreifen: Ein Standard-M-Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung (Serie für M440i und M440d) mit den genannten hydraulischen Dämpfern oder aber ein adaptives M-Fahrwerk ohne die neue Technik, dafür mit elektronischen Regelsystemen. Hier kann man dann die Federrate durch die Fahrmodi verändern, ist flexibler zwischen Komfort und Sportlichkeit. Sowohl das Basis-Fahrwerk als auch das adaptive Fahrwerk bieten einen guten Komfort. Das adaptive Fahrwerk holt noch mal ein wenig mehr Komfort heraus, kann auf Knopfdruck dann aber auch sportlicher sein. Das M-Sportfahrwerk ist dagegen wirklich straff ausgelegt, da hilft für den Komfort die neue Technik nicht viel. Das ist nur etwas für die, die es wirklich straff haben wollen. Unsere Empfehlung also: Entweder beim Basis-Fahrwerk bleiben und mehr Komfort genießen oder aber direkt das adaptive Fahrwerk wählen, um später noch die Wahl zu haben. Zudem empfehlen wir, von den 19-Zoll-Felgen Abstand zu nehmen, weil hier nur noch so wenig Reifenfläche übrig bleibt, dass die Dämpfungseigenschaften der Pneus geschmälert werden. Besser bei 18-Zoll bleiben. Wobei man sagen muss, dass man mit dem adaptiven Fahrwerk auch noch mit den 19ern gut fahren kann.

Neben der Launch Control Funktion für traktionsoptimiertes Beschleunigen aus dem Stand heraus bietet das 8-Gang Steptronic Sport Getriebe im neuen BMW 4er Coupé erstmals auch den neuartigen Sprint Mode. Diese Funktion sorgt für maximale Dynamik bei Zwischenspurts und Überholmanövern. Durch ein zwei Sekunden langes Ziehen des linken Schaltpaddles werden für die Motorcharakteristik und die Fahrpedalkennlinie die Einstellungen des Fahrerlebnisschalter-Modus Sport aktiviert. Im Instrumentenkombi erscheint dabei der Schriftzug SPRINT. Wird anschließend das Fahrpedal betätigt, wechselt das Getriebe direkt in den niedrigsten nutzbaren Gang, um die maximale Beschleunigung zu ermöglichen. Der Sprint Mode gehört in den Modellen BMW M440i xDrive Coupé und BMW M440d xDrive Coupé zur Serienausstattung und steht in Verbindung mit dem M Sportpaket Pro auch in allen weiteren Modellvarianten zur Verfügung.

Wir testen das BMW 4er Coupé als M440i xDrive. Der Reihensechszylinder hört sich gut an und kann ruhig und souverän fahren, wenn man z.B. den Tempomaten auf der Autobahn anlegt. Dann kann man auch durchaus auf 7 l / 100 km kommen. Die Kraft ist aber jederzeit abrufbar, und kultiviert spurtet der 4er dann nach vorne. Dann sind eher Verbräuche oberhalb von 10 l / 100 km drin. Der M440i kann beides, effizient oder sportlich. Der Motor macht jedenfalls viel Freude. Und selbst bei hohen Geschwindigkeiten bleibt es im 4er angenehm ruhig, 200 km/h fühlt sich da fast so an wie 120 km/h.

Die Frontkollisionswarnung kommt serienmäßig. Sie umfasst die Auffahr- und die Personenwarnung mit City-Bremsfunktion, die Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer erkennen kann. Die Frontkollisionswarnung kann das Fahrzeug je nach Situation bis zum Stillstand verzögern, um eine Kollision zu vermeiden oder deren Folgen zu minimieren. Serienmäßig sind jetzt auch die Speed Limit Info einschließlich Überholverbotsanzeige sowie die bei Geschwindigkeiten zwischen 70 und 210 km/h nutzbare Spurverlassenswarnung, deren jüngste Ausführung auch eine Fahrbahnrückführung mittels Lenkunterstützung umfasst. Serienmäßig hält im neuen BMW 4er Coupé die Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion das vom Fahrer ausgewählte Tempo. Weitergehende Unterstützung auf Reisen bietet die optionale Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion. Im Bereich zwischen 30 und 160 km/ bietet sie die Möglichkeit, automatisch neben der Wunschgeschwindigkeit auch den in vier Stufen wählbaren Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einzuhalten und das neue BMW 4er Coupé bei Bedarf bis zum Stillstand abzubremsen. Zur Optimierung des Komforts sorgt das System bei kurzen Standzeiten von bis zu drei Sekunden, wie sie beispielsweise in Stausituationen auftreten, für ein automatisches Wiederanfahren.

Abmessungen

Länge: 4,77 m

Radstand: 2,85 m

Breite: 1,84 m

Höhe: 1,38 m

Fazit: Das neue BMW 4er Coupé ist erneut eine sportlich-sinnliche Alternative im Segment der Mittelklasse-Coupés. Der Auftritt ist sportlicher und breiter, der Platz im Innern hat sich spürbar vergrößert. Positiv sind auch die nachhaltigen Sitzbezüge ab Werk in verschiedenen Ausstattungen. Zudem wurden Verarbeitungsqualität und Digitalisierung deutlich gestärkt. Das Fahrverhalten ist wie beim 3er ausgewogen, sportlich und komfortabel zugleich. Das neue BMW 4er Coupé setzt sich mit an die Spitze des Segments.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak