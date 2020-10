Hyundai i20 N Premiere – 204 PS für den neuen i20

Die neue Generation des Hyundai i20 gibt es auch als sportliche Variante Hyundai i20 N. Wir haben uns den kleinen Renner angesehen. Von Thomas Majchrzak

Der neue Hyundai i20 zeigt einen großen Kühlergrill, der als Einheit in die Scheinwerfer übergeht – imposant für einen Kleinwagen. Der Hyundai i20 N erhält kräftigere Spoiler, eine andere Grafik im Kühlergrill und einen Performance-Auspuff, dazu kommen rote Kontraste. Für den neuen i20 bekommt man auch Voll-LED-Scheinwerfer. Der neue i20 ist etwas flacher und breiter geworden. Optional erhält man ein Vorderachs-Sperrdifferenzial. Auch im Seitenprofil wird das sportliche Design weitergeführt. Der Hyundai i20 N bekommt exklusive 18-Zoll-Felgen, rote Bremszangen und größere Bremsscheiben. An der Karosserie hat Hyundai Steifigkeitsmaßnahmen vorgenommen. Der Hyundai i20 N bekommt eine eigene Vorderachse und Hinterachse, das Fahrwerk ist straffer ausgelegt. Der Hyundai i20 N kommt exklusiv in der hellblauen Farbe Performance Blue, darüber hinaus sind sechs weitere Farben erhältlich.

Interieur

Serie im Basis i20 Analog-Instrumente mit einem 3,5″ Screen. Das kleinste Infotainment-System ist 3,8″ groß, das darüber 8″ – dieses enthält dann schon Apple CarPlay / Android Auto. Das neue Top-Setup im Interieur umfasst zwei 10,25-Zoll-Bildschirme, einen für die Instrumente, einen fürs Infotainment-System. Apple CarPlay und Android Auto ist für die große Lösung serienmäßig, dort dann auch wireless. Das Infotainment-System ist einfach zu bedienen, auch die Geschwindigkeit des eingebauten Navis geht in Ordnung. Die generelle Bedienung des Cockpits ist einfach und übersichtlich.

Im Interieur erhält der Hyundai i20 N Sportsitze mit integrierten Kopfstützen mit Stoff auf den Innenbahnen. Diese machen einen bequemen Eindruck und umschließen einen mehr als die Basis-Sitze. Auch große Personen kommen sehr gut klar. Das Package ist ebenfalls sehr gut, im Fond kann man auch als Erwachsener noch gut sitzen, selbst wenn große Fahrer/Beifahrer unterwegs sind. Fünf große Erwachsene passen also wirklich in den neuen Hyundai i20. Der Kofferraum bietet ebenfalls praktische Ausmaße.



Motoren

Benziner

1.6 l 4-Zylinder Turbo mit 204 PS, 275 Nm

6,7 Sek. 0-100 km/h

6-Gang-Schaltgetriebe

Fahrverhalten



Am Lenkrad kann man über einen roten REV-Button die Zwischengas-Funktion aktivieren. Ferner hat man zwei blaue N Tasten, links für die Fahrmodi Eco, Normal und Sport, rechts für den N Fahrmodus und Custom, letzteren kann man individuell einstellen. Der N Modus stärkt die Gasannahme, schraubt das elektronische Stabilitätsprogramm zurück und verändert auch die Kennlinien für den Klappenauspuff, der übrigens erstaunlich laut röhrt.

Der autonome Notbremsassistent FCA inklusive Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, der Fernlichtassistent HBA sowie die intelligente Verkehrszeichenerkennung ISLA sind serienmäßig an Bord.

Abmessungen



Länge: 4,04 m

Breite: 1,77 m

Höhe: 1,45 m

Radstand: 2,58 m

Leergewicht: 1.088 – 1.300 kg

Fazit: Der neue Hyundai i20 N hat einen frischen sportlichen Look, sportliche Stoffsitze und ein aufgeräumtes Interieur, auf Wunsch voll durchdigitalisiert. Das Platzangebot ist mehr als ordentlich, ebenso die Verarbeitungsqualität. Im Fahrverhalten zeigt sich der Basis-Hyundai i20 sehr ausgewogen und komfortabel, der Hyundai i20 N legt hier die sportliche Schüppe drauf – ausschließlich als Handschalter.



Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Thomas Blachetzki (+ Exterieur Hersteller-Fotos Hyundai)