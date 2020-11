Toyota GR Yaris Fahrbericht neue Generation 2021 – WRC für die Straße

Der Toyota GR Yaris ist die Sportversion der neuen Yaris-Generation, wobei der GR mit Allrad und einem separaten Chassis kommt. Wir sind den neuen GR Yaris gefahren. Von Thomas Majchrzak

Exterieur

Der Toyota GR Yaris bekommt ein eigenständiges Design mit einem bulligen Spoiler. Während die normalen Yaris alle 5-Türer sind, kommt der GR Yaris als 3-Türer mit einem Plattform-Mix. Vorne Yaris TNGA-B, hinten die Corolla/C-HR Plattform TNGA-C, damit der Allradantrieb reinpasst. Normalerweise baut man ein Rallye-Auto aus einem Produktions-Auto, hier war es genau anders herum. Toyota hat erst das WRC-Fahrzeug gebaut und daraus dann die Straßenversion gemacht. Mit knapp 4 m Länge ist der Toyota GR Yaris dann auch ein paar cm länger als der normale Yaris. Der GR Yaris kommt mit 18-Zoll-Alufelgen, optional geschmiedet im High-Performance-Paket. Ein Sportfahrwerk ist Serie, im Performance-Paket ist es noch straffer, ferner kommen dann rot lackierte Bremssättel und zwei Torsen-Differenziale, die die Kraft zwischen dem linken und dem rechten Rad regeln (torque vectoring). Der GR Yaris zeigt eine 9 cm niedrigere Dachlinie. Das Dach ist aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (Carbon-fiber reinforced plastic, CFRP). Motorhaube, Heckklappe und Türen fertigt Toyota aus Aluminium, dies führt zu einer Gewichtsreduzierung von weiteren 24 kg. Am Heck kommt eine doppelbordige Auspuffanlage. Im Vergleich zum normalen Toyota Yaris hat der GR Yaris nur vier Elemente gemeinsam: Frontleuchten, Heckleuchten, Dachantenne, Außenspiegel.

Den Toyota GR Yaris gibt es in Schneeweiß (hier zu sehen), Precious Schwarz Metallic, Platinum Weiß Perleffekt und Karmina Rot Metallic (3-Schicht-Lack).

Interieur

Grundsätzlich sitzt man im Yaris etwas niedriger als zuvor und auch etwas mehr hinten im Fahrzeug, d.h. die Sitzposition ist 6 cm weiter von der Vorderachse nach hinten gerückt. Das Lenkrad wurde eher zum Fahrer hin gekippt, was für sportlicheres Fahrgefühl sorgen soll. Die Sitzposition ist zudem ergonomischer, auch als großer Erwachsener fühlt man sich auf den sportlich ausschauenden Vordersitzen wohl, die für einen Kleinwagen recht groß ausfallen. Stoff-Bezüge sind für den normalen Yaris Standard, optional kann man eine Mischung aus Stoff, Tierhaut und Kunstleder erhalten. Die tierisch und nicht-tierischen Oberflächen sind haptisch und optisch nicht zu unterscheiden. Der Toyota GR Yaris erhält Sportsitze in Alcantara Schwarz mit roten Ziernähten. Diese sind voluminös, halten einen sportlich fest, sind aber gleichzeitig sehr bequem, auch für größere Menschen.

Neu ist auch das Cockpit-Setup mit Soft-Touch am oberen Armaturenbrett, neuen Rund-Instrumenten mit 4,2“-Screen in der Mitte, optionalem echten Head-up-Display mit 10-Zoll-Projektionsfläche und einem neuen Infotainment-System in 8 Zoll. Letzteres ist in der Software zwar nicht sehr modern gestaltet, bietet aber endlich nun auch in Europa die Möglichkeit einer Apple CarPlay bzw. Android Auto Verbindung, auf die man dann vorwiegend zurückgreifen wird.

Im Fond bleibt im GR Yaris trotz der etwas längeren Fassung noch weniger Beinfreiheit, darauf ist der GR Yaris eben nicht ausgelegt. Der GR Yaris ist auch nur ein 3-Türer, und über die Beifahrerseite kann man den Sitz klappen und auf der Schiene nach vorne fahren. So kann man mit drei großen Erwachsenen fahren, 4 sind nicht zu empfehlen. Der Kofferraum im GR Yaris fasst 174 l. Viel ist das nicht gerade, aber man kommt noch so zurecht.

Motoren

Yaris

3-Zylinder Sauger-Benziner

1,0 l 71 PS 14,6 Sek.

1,5 l 125 PS 9 Sek. / 10,2 Sek. mit CVT

1,5 l Hybrid (nun mit Lithium-Ionen-Batterie) 116 PS 9,7 Sek. mit CVT

Toyota GR Yaris 1,6 l Turbo 261 PS, AWD, 3-Türer, 5,5 Sek. 0-100 km/h, max. Speed 230 km/h

33.000 Euro / 38.000 Euro mit Performance-Paket

Fahrverhalten

In der Tat ist der neue Toyota GR Yaris beidermaßen sportlicher und komfortabler als der Vorgänger. Zusammen mit der neuen Sitzposition und Lenkradhaltung macht der Toyota GR Yaris richtig Freude beim Fahren. Auch die Geräuschdämmung ist für einen Kleinwagen gut.

Im Gegensatz zum 1.5 l Hybrid im normalen Yaris ist der GR Yaris mit dem 1.6 l Turbo und Allrad doppelt so schnell in der Beschleunigung. Drei Fahrprogramme stehen zur Auswahl. Der Normal-Modus als Standardprogramm sendet 60 Prozent der Kraft an die Vorder- und 40 Prozent an die Hinterachse. Er bietet sich damit für den alltäglichen Einsatz an. Der Track-Modus teilt das Motormoment im Verhältnis 50:50 zwischen beiden Achsen gleichmäßig auf. Damit eignet er sich für schnelles Fahren auf praktisch jedem Untergrund von trockener Straße bis zu festgefahrener Schneedecke. Die Sport-Einstellung lenkt 70 Prozent der Antriebsleistung an die Hinterräder und verleiht dem GR Yaris die Charakteristik eines Hecktrieblers. Das funktioniert, weil Vorder- und Hinterachse sozusagen eine andere Übersetzung haben. So können die Hinterräder dann schneller drehen, ohne dass die Vorderräder elektronisch eingebremst werden.

Ein Soundaktuator überträgt übrigens den Motorsound in den Innenraum. So ist der Toyota GR Yaris im Innenraum deutlich sportlich-lauter als von außen. Ein Druck aufs Gaspedal und man fühlt sich wie auf einer Rallye-Wertungsprüfung. Die Lenkung ist präzise und perfekt, vermittelt ein super Gefühl über das Auto und macht richtig Laune. Die Gänge lassen sich knackig einlegen. Das Fahrwerk ist sportlich, aber nicht zu unkomfortabel, ein sehr gutes Setup. Und es ist überaus erstaunlich, wie neutral und ausbalanciert der GR Yaris auf der Straße liegt. Auf einer Teststrecke prügeln wir den GR Yaris richtig und sind überrascht, wie er mit dem Allradantrieb wie an einer Schnur gezogen aus der Kurve herausbeschleunigt. Dazu kommt das spaßige Rallye-Feature, dass man die Handbremse ziehen kann, damit die Hinterräder blockieren, und zwar ohne die Kupplung zu treten. Man kann sogar weiter Gas geben, damit die Vorderräder weiter beschleunigen. So fährt man dann durch Haarnadelkurven.

Serienmäßig sind übrigens Kopfairbag und Sitzairbag, das ist beachtlich. Der für das Segment erstmalig eingesetzte Airbag bläst sich zwischen Fahrer und Beifahrer auf. Auch die adaptive Geschwindigkeitsregelung kommt in Serie. Optional kann man dann den Toten-Winkel-Warner bestellen.

Abmessungen

Länge: 4,00 m

Breite: 1,81 m

Höhe: 1,46 m

Radstand: 2,56 m

Leergewicht: 1.280 kg

Fazit: Der neue Toyota GR Yaris profitiert von den Tugenden der neuen Generation, etwa dass er im Innenraum mehr Platz bietet und man bequemer sitzt. Es gibt ein größeres Infotainment-System und endlich auch eine vernünftige Smartphone-Anbindung. Technologisch sind die neuen Sicherheitssysteme wichtig sowie die gleichzeitig deutlich komfortablere und sportlichere Fahrweise. Der GR Yaris ist natürlich nicht nur doppelt so schnell in der Beschleunigung, sondern auch im gesamten Handling kompromisslos sportlich. In der Tat ist der Toyota GR Yaris ein Rallye-Auto für die Straße. Unfassbar agil, super ausgeglichen und neutral, präzise, geradezu perfekt. Eine absolute Spaßmaschine, die gleichzeitig komfortabel und absolut alltagstauglich ist. Großes Kino und so viel Sportlichkeit gibt’s selten fürs Geld.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak