Tesla Model 3 Facelift 2021 Fahrbericht Long Range

Das Tesla Model 3 erhält nennenswerte Überarbeitungen, wir haben das 2021 Modell getestet, als Long Range Version mit der größten Reichweite. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

Long Range Facelift mit neuen schwarzen Akzenten und 19-Zoll-Felgen

Vergleich Lang Range Modell Vor-Facelift mit 19-Zoll-Felgen

Vergleich Performance-Modell Vor-Facelift mit 20-Zoll-Felgen

Woran erkennt man das Facelift-Modell zuerst? An den schwarzen Applikationen. Zuvor war das Tesla Model 3 mit Chromleisten umgeben, besonders sichtbar an den Fensterrahmen und an den Türgriffen. Nun sind diese Elemente in einem gedeckten Schwarz gehalten. Es gibt neue Felgen in allen Größen. Die vorderen Seitenscheiben sind nun doppelt verglast und bieten somit eine bessere Geräuschdämmung.

Grundsätzlich sieht das Model 3 im Exterieur einerseits so aus wie ein kleines Model S, andererseits werden auch Erinnerungen an die Stromlinienform eines Porsche wach. Fließende Linien, sinnlich gezeichnet, aber auch nicht zu extravagant. Die Motorhaube ist extrem niedrig gehalten, was einerseits im Frontprofil zusammen mit der Fahrgastkabine darüber etwas seltsam aussieht, andererseits aber vom Interieur aus eine gute Sicht nach vorn ermöglicht. Das Model 3 behält seitlich eine klassische Form einer Limousine, mit 4,70 m Länge befindet es sich im Automobilsegment der Mittelklasse. Felgen gibt es in 18 Zoll schwarz und Aerodynamik-optimiert oder 19 Zoll (1.600 Euro extra, hier zu sehen) oder 20 Zoll Standard in schwarzem Turbinen-Look für das Performance-Modell.

Das Tesla Model 3 Performance-Modell kommt ferner mit Brembo-Bremsen mit roten Bremssätteln und einer Karbon-Spoilerlippe hinten. Zudem ist das Fahrwerk hier dann 10 mm tiefer gelegt. Grundsätzlich handelt es sich um ein fixes Fahrwerk mit Stahlfedern, ein adaptives oder eine Luftfederung ist nicht erhältlich, das ist z.B. ein großer Unterschied zum Tesla Model S / X, die direkt mit Luftfederung kommen. Aber das Tesla Model 3 spielt schließlich in einem anderen Segment und soll auch preislich deutlicher attraktiver sein. Das Gewicht beträgt je nach Batterie 1.684 bis 1.967 kg. Die Karosserie besteht größtenteils aus Stahl mit kleinen Aluminium-Anteilen.

Interieur

Interieur Facelift mit matt-schwarzen Inserts

Vergleich schwarzes Interieur Vor-Facelift mit Hochglanz-Schwarz

Weißes Interieur Vor-Facelift

Piano-Lack-Elemente wurden im Facelift durch mattschwarze Elemente ersetzt, das sieht hochwertiger aus und hinterlässt weniger Fingerabdrücke. So wurde die komplette untere Mittelkonsole neu gestaltet, aber nicht nur oberflächlich, sondern auch in der Funktion: Ganz vorne befinden sich nun zwei mit Mikrofaser ausgekleidete induktive Ladepunkte für Smartphones. Obwohl das so offen ausschaut, bleiben die Phones dort sicher liegen. Davor ist nun eine Schiebe-Leiste, wie man sie von Model S und X kennt. Auch das Fach unter der Armlehne ist geräumiger. Die Bedienräder am Lenkrad sind nicht mehr aus Plastik, sondern aus Metall, auch das wirkt hochwertiger. Die Sonnenblenden rasten nun magnetisch ein. Das Handschuhfach kann man nun per PIN-Code abschließen. Und schließlich: Der Kofferraum öffnet und schließt nun elektrisch. Dazu gibt es eine verbesserte Kofferraum-Gummidichtung, die gestautes Regenwasser dann besser abfließen lässt.

Grundsätzlich ist das Interieur noch aufgeräumter gestaltet als bei Model X und Model S, nur noch zwei Knöpfe am Lenkrad, ansonsten läuft alles über den zentralen 15-Zoll-Screen. Wenn man beide Knöpfe kurz gleichzeitig drückt, ruft man die Sprachsteuerung auf, die sehr gut funktioniert. Darüber kann man die Temperatur ändern, Funktionen im Touchscreen aufrufen oder navigieren. Wenn man beide Knöpfe drückt und länger und hält, macht man einen Neustart/Reset der Software, für den Fall, dass der Screen einmal ausfallen sollte. Die Geschwindigkeit wird oben links im Screen angezeigt. Man kann sich natürlich streiten, wie sehr die Bedienung des großen Screens während der Fahrt ablenkt, aber als Tesla-Fahrer stellt man einmal seine grundsätzlichen Vorlieben im Infotainment-System vorher ein, und ansonsten muss man während der Fahrt nicht mehr viel bedienen. Außerdem hat man auch noch die Dreh-Räder am Lenkrad fürs Bedienen während der Fahrt, zumindest für manche Funktionen wie z.B. Lautstärke und „nächster Musiktitel“ – und eben die Sprachsteuerung. Die Klima-Einheit muss man entweder übers Display bedienen oder die Temperatur ansagen. Das einfache, aber sinnliche und moderne Interieur entspannt während der Fahrt, rein visuell fühlt man sich dadurch nämlich gerade nicht abgelenkt. Denn viele andere Interieur-Konzepte sind vollgepfropft mit Bedienelementen. Ein Head-Up-Display wäre allerdings sehr praktisch, damit man für die Gesschwindigkeitsanzeige nicht immer leicht in die Mitte gucken muss. Interessant ist auch die automatische Schließfunktion, die man mit einer Zugangskarte oder mit seinem Handy hat. Entfernt man sich vom Fahrzeug, schließt es sich automatisch ab, nähert man sich, schließt es sich wieder auf. Mit der App auf dem Handy kann man auch schauen, wie viel Reichweite man noch hat, ob die Türen geschlossen sind und einiges mehr. Parkt man in einer Tiefgarage ohne Netzabdeckung, muss man die Zugangskarte mit rausnehmen und dann an die B-Säule halten, um das Fahrzeug zu verriegeln.

Die Sitze kommen immer mit nachhaltigen Kunstleder-Bezügen, Tierhaut gibt es auf den Sitzen bei Tesla gar nicht mehr. Eine richtige und konsequente Entscheidung, hier auch das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Das Interieur gibt es einmal in Schwarz mit Holz matt als Intarsie oder in Weiß mit weißer Intarsie (Aufpreis 1.000 Euro). Das Lenkrad ist seit Ende 2019 ebenfalls tierfrei, als Standard im Model 3. Damit ist der Innenraum des Tesla Model 3 komplett vegan. So soll es sein, Tesla zeigt hier allen anderen Herstellern, wie es geht.

Die Sitzform an sich ist übrigens nicht übel, wobei es für größere Menschen eine bessere Ergonomie auf Langstrecken geben sollte. Das Platzangebot ist vorne gut, im Fond ebenfalls. Man kann sogar mit fünf großen Erwachsenen im Tesla Model 3 fahren, weil die Elektro-Plattform viel Platz im Innern schafft und auch den Mitteltunnel eliminiert. So gut wie im Model 3 kann man auf dem hinteren mittleren Platz in keinem anderen Mittelklasse-Fahrzeug sitzen.

Der nun elektrisch öffnende Laderaum ist für eine Mittelklasse-Limousine wirklich gut: Zunächst hat man den vorderen Kofferraum, der sich z.B. für das Ladekabel eignet. Dann der Haupt-Kofferraum, der für eine Limousine eine noch recht breite Ladeöffnung hat (50 cm hoch). Länge und Breite betragen jeweils ca. 1 m. Die Rücksitze kann man zudem umlegen. Ferner gibt es noch ein sehr großes Fach unterhalb der Kofferraumabdeckung, das sogar so groß ist, dass man einen kleinen Trolley darin hochkant verstauen kann.

Interessant: Um die Produktion zu vereinfachen, kann man beim Tesla Model 3 in der Tat nicht viel auswählen, im Prinzip neben der Batteriegröße nur die Felgen, Farben außen und innen, und das Autopilot-Upgrade, that’s it. Das macht es aber für den Kunden auch einfacher, und der Preis bleibt dann weitgehend beim Preis, den man schon nach Wählen der Batterie hatte.

Der zuvor noch billig wirkende Klappmechanismus der unteren Mittelkonsole wurde nun gefixed. Details, die uns noch als verbesserungswürdig aufgefallen sind: Spaltmaße außen sind unterschiedlich oder zu groß, scharfe Kanten an den Innenseiten der Türen gerade an der hinteren Tür oben auf Höhe der äußeren Chromleiste, Einsatz der Becherhalterung in der hinteren Armlehne lässt sich hin und her schieben. Hier gibt es noch Luft nach oben. Allerdings muss man sagen: Grundkonzept und Philosophie des Tesla Model 3 stimmen, nur die Detailverarbeitung nicht überall. Unser Meinung nach ist das allerdings besser, als wenn es anders herum wäre.

Motoren

Die maximale Reichweite wurde leicht verbessert, die größte Änderung hier betrifft aber die serienmäßige Einführung einer Wärmepumpe, die die Reichweitenverluste im Winter reduziert.

Standard Range plus (SR+), RWD, 58 kWh Batterie, Heckantrieb, max. 450 km Reichweite (5,6 Sek. 0-100 km/h, max. 225 km/h) – 44.000 Euro

Long Range, AWD (2 Elektromotoren), 75 kWh Batterie, 580 km Reichweite (4,4 Sek. 0-100 km/h, max. 230 km/h) – 54.000 Euro

Performance, AWD (2 Elektromotoren), 75 kWh Batterie, 570 km Reichweite (3,4 Sek. 0-100 km/h, max. 260 km/h) – 60.000 Euro

Aufladen mit 250 kW mit CCS am Supercharger und 11 kW AC

Fahrverhalten

Die schweren Batterien befinden sich im Fahrzeugboden, das setzt den Schwerpunkt sehr niedrig und ermöglicht ein sehr sportliches Fahrgefühl. Dazu kommt der Elektromotor, der immer sofort eine explosive Beschleunigung ermöglicht. In 3,4 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h beim Tesla Model 3 Performance Modell und in 4,4 Sek beim Long Range. Das ist auch noch mehr als rasant, freiwillig stellt man den Chill-Modus ein, bei dem das Model 3 etwas langsamer beschleunigt. Das Long-Range-Model und das Performance-Model haben a) die größere Batterie und b) zwei Motoren, dual motor genannt. An der Vorderachse sitzt ein Elektromotor nach Induktionsprinzip, an der Hinterachse der neuere Elektromotor nach permanentem Magnet-Prinzip. Dieser arbeitet effizienter. So gut sogar, dass Tesla für X und S diesen Motor derweil an der Vorderachse einsetzt (nicht an der Hinterachse, weil dort bei S und X ein deutlich größerer/kräftigerer Induktions-Elektromotor sitzt). So geschieht der Technologie-Transfer auch auf der Hardware-Seite, obwohl das Tesla Model 3 technisch ein komplett anderes Auto ist als die größeren Model S und Model X.

Die Lenkung ist recht direkt, mit dem Verhältnis 10:1 übersetzt. Allerdings vermittelt sie nicht sehr viel Gefühl zur Straße, fühlt sich etwas künstlich an, wie in einem Computer-Spiel. Das kann man eher mit der Alfa Giulia z.B. vergleichen. Dennoch macht es Spaß. Das Fahrwerk ist für die Straße gut ausgelegt, nur bei größeren Schlaglöchern macht es sich bemerkbar, dass man kein adaptives Fahrwerk hat. Wir empfehlen hier, nicht die Performance-Version mit 20-Zoll-Felgen und 10 mm niedrigerem Fahrwerk zu nehmen, sondern die Standard-Fahrwerkhöhe im Long-Range-Model und dann 18 (am meisten Komfort) oder 19-Zoll-Felgen. Das bringt dann noch etwas mehr Komfort. Die Geräuschisolierung ist gut, und auch bei hohen Autobahngeschwindigkeiten zeigt sich das Tesla Model 3 sehr gutmütig und gut zu kontrollieren. Dazu kommt generell das leise Elektro-Fahren, das beruhigt und für einen angenehmen Reisekomfort sorgt.

Passagiere im Model 3 fühlen sich übrigens auch wohler, wenn der Fahrer mit dem Chill-Modus unterwegs ist. Denn es gibt keine Handgriffe zum Festhalten, und auf den Sitzen mit glatter Oberfläche rutscht man bekanntlich auch etwas mehr. Man darf nicht vergessen, dass das Model 3 je nach Version die Power eines BMW M Performance-Modell oder eines Mercedes AMG 43-Modells hat oder in der Performance-Variante sogar die Kraft eines echten M3 oder eines C63. Umso behutsamer muss man dann als Fahrer mit Gaspedal, Power-Einstellung und auch beim Lupfen des Gaspedals für die Rekuperation sein, wenn man es den Mit-Passagieren angenehm gestalten möchte.

Die Rekuperation ist standardmäßig kräftig eingestellt, und das macht auch Sinn. Wenn man richtig verzögern will, geht man einfach vom Gas, und in dem Moment, wo man vom Gaspedal aufs Bremspedal wechselt, fängt das Auto schon an, gut zu verzögern und dabei auch Energie zurückzugewinnen. Diese Sekunde des Gaspedalwechsels ist schon mal wichtig für die Sicherheit. Wenn man etwas weniger rekuperieren möchte, geht man eben etwas weniger vom Gas in den jeweiligen Situation. Alternativ kann man im Menü auch einstellen, dass das Fahrzeug etwas weniger rekuperieren soll.

Der Verbrauch liegt in unserem Test im Sommer bei gut 13-14 kWh pro 100 km und damit deutlich niedriger als bei den größeren Teslas (Werte deutlich über 20 kWh). Mit dem neuen effizienten Elektromotor aus dem Model 3 verbessert sich daher auch die Reichweite bei Model S und Model X. In jedem Fall zeigt sich das Model 3 hocheffizient bei Energieverbrauch und Rekuperation. Somit kann man tatsächlich auch die angegebene Reichweite von über 500 km im Long Range Modell erreichen. Vorausgesetzt, man fährt smooth, mit wenig abrupter Beschleunigung und nutzt die Rekuperation aus. Im Winter und auf der Autobahn (100 – 120 km/h) verbrauchen wir gut 17 kWh / 100 km, was dann eher eine Reichweite von 440 km entspricht, aber immer noch gut und effizient ist.

Der erweiterte Autopilot ist seit Frühjahr 2019 Serienausstattung im Model 3, er deckt also nicht nur den Bereich ab, wenn man in der eigenen Spur bleibt, sondern auch Spurwechsel. Jederzeit muss man aber die Hände am Lenkrad behalten. Mit einem Druck während der Fahrt auf den rechten Ganghebel aktiviert man die Adaptive Cruise Control, mit zwei Klicks nach unten aktiviert man dann den Autopiloten. Als einzige andere Option für das Fahrzeug steht eine zusätzliche Erweiterung für den Autopiloten an: Ampel-/Stoppschilder Erkennung mit Anhalte-/Anfahrautomatik und Automatisches Fahren innerorts – wobei voll-autonomes Fahren gesetzlich noch nicht zugelassen ist.

Auf der Rennstrecke konnten wir ferner bereits im Performance-Modell den Track Mode ausprobieren, der u.a. das Drehmoment zwischen Vorder- und Hinterachse anders verteilt. Da es keine mechanische Verbindung zwischen den beiden Elektromotoren gibt und diese ohnehin separat angesteuert werden können, kann das System auch 100 Prozent der Antriebskräfte auf eine Achse schieben. Im Track Mode reagiert dieses System spontaner. Weiterhin ist die Brems-Regeneration maximiert, so dass man auf der Rennstrecke länger etwas von den normalen Bremsen hat. Außerdem wird die Kühl-Leistung nach oben geschraubt, um der Hitze durch die starke Beanspruchung des Antriebs entgegen zu wirken. Genauer gesagt wird die Batterie erst vorgekühlt, und die separaten Kühlkreisläufe von Antriebsstrang und Batterie können im Track Mode kombiniert werden, so dass die gekühlte Batterie wie eine Art Eiswürfel auch weitere Teile kühlen kann, die ggf. zum gegebenen Zeitpunkt heißer sind. Durch selektive Bremseingriffe wird im Track Mode zudem ein Sperrdifferenzial simuliert. Eine Zurücknahme der Stabilitäts-Funktionen, also so, wie die Sport-Modi in der Industrie normalerweise funktionieren, ist beim Tesla Model 3 nicht vorgesehen. So ergibt sich, dass man auf einer nassen Kreisbahn im Track Mode z.B. durchaus driften kann, aber nicht so kontrolliert und präzise wie mit einem Fahrzeug mit komplett ausgeschaltetem Stabilitätsprogramm, sondern eher nur z.B. auf eine Kurve bezogen oder etwas zufälliger. Dafür ist das Model 3 auch nicht ausgelegt. Auf der Rundstrecke dagegen, wenn man eine gute Rundenzeit erreichen will, macht der Track Mode mit seinen elektrischen Helfern Sinn, weil er das Fahrzeug stabil hält, aber gegenüber dem Standard-Modus etwas mehr Bewegungsfreiheit erlaubt und gerade das Herausbeschleunigen aus Kurven optimiert. Durch die rasante Performance des Performance-Modells ist man super fix aus Kurven wieder auf Speed. Die leichte Lenkung und der niedrigere Schwerpunkt tragen ebenfalls positiv dazu bei. Nur das Fahrwerk ist nicht auf die Rennstrecke ausgelegt, lässt das Fahrzeug zu sehr wanken und kann sich eben nicht adaptiv auf die Situation einstellen. Das Wanken kombiniert mit der fehlenden Sound-Rückmeldung beim Beschleunigen kann sogar dazu führen, dass einem als Fahrer etwas übel wird auf einer engen Rennstrecke. Rein von der Leistung her kann das Model 3 also gut mithalten, im dynamischen Fahrtest bleibt es aber schon deutlich hinter der deutschen Premium-Konkurrenz mit jahrzehntelanger Motorsport-Erfahrung. Gut, das ist kein Wunder und das Model 3 ist auch nicht primär darauf aus, ein M3 zu sein. Aber es ist schon positiv erstaunlich, dass man rein mit Software-Tuning ein Gefährt so hinbekommt, dass man sich schon die Fragen nach diesen Vergleichen stellt. Mit einem nachgerüsteten Fahrwerk wäre das Tesla Model 3 in der Tat rennstreckentauglich.

Abmessungen

Länge: 4,70 m

Radstand: 2,87 m

Breite: 1,93 m

Höhe: 1,44 m

Leergewicht: 1.684 bis 1.967 kg

Fazit: Das Tesla Model 3 ist im Design simplistisch und damit vielen anderen Autos weit voraus. Reduce to the max, ohne dass einem etwas fehlt. Das entspannt. Im Facelift-Modell sorgen die nun schwarzen Applikationen für einen sportlicheren Look. Vorbildlich ist ferner der Einsatz von tierfreien Materialien, auch das ist die Zukunft, wobei, eigentlich die sinnvolle Gegenwart, die aber von anderen Hersteller verschlafen wird. Der Innenraum wurde im Modell-Update nun weiter überarbeitet, so dass die matt-schwarzen Inserts nun die Hochwertigkeit steigern. Im Fahrverhalten kann sich das Tesla Model 3 entweder entspannt geben – und hocheffizient mit einem niedrigen Verbrauch und damit der größten elektrischen Reichweite eines Serienfahrzeugs – oder aber auch sportlich schnell. Die neue Wärmepumpe vermindert die Reichweitenverluste im Winter beim Heizungsbetrieb. Die Long-Range-Variante ist in der Power mehr als ausreichend und bringt am meisten Reichweiten-Komfort, weil man nicht ganz so häufig nachladen muss.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak