Opel Mokka-e Ultimate elektrisch vs Mokka GS-Line Benziner Fahrbericht Vergleich 2021

Der neue Opel Mokka kommt als Benziner, Diesel und auch als rein elektrischer Opel Mokka-e. Wir haben die Details und sind sowohl EV als auch Benziner gefahren. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Ultimate / Mokka-e (Farbe und trim level sind von EV oder Benziner unabhängig)

GS-Line Benziner (Farbe und trim level sind von EV oder Benziner unabhängig)

Die Front ziert nun eine geschlossene schwarze Blende, von Opels Chefdesigner Mark Adams Opel-Vizor genannt. Der Vizor wird auch künftige Opel-Modelle zieren. Das Opel-Logo kann man auch in Schwarz bestellen. Der Opel Mokka kommt serienmäßig mit LED-Licht und bietet optional das IntelliLux LED-Matrix-Licht an, was für Fahrzeuge dieser Größe ungewöhnlich ist. Der neue Opel Mokka ist prägnant und aufrecht gezeichnet, eine obere Chrom-Spange verläuft dann seitlich entlang der Fensterlinie, wo das dann nach hinten leicht abfällt. In der GS-Line verläuft entlang der oberen Fensterrahmen eine rote Design-Linie. Mit einer Länge von 4,15 m ist der Mokka der 2. Generation 12,5 cm kürzer als die Vorgängergeneration – und das bei einem um 2 mm leicht längeren Radstand. Der neue Opel Mokka basiert auf der CMP-Plattform des PSA-Konzerns, diese Plattform nutzen auch Opel Corsa, DS3 Crossback, Peugeot 208 und Peugeot 2008. Durch die tief im Fahrzeugboden verbauten Batterien konnte die Verwindungssteifigkeit der Elektrovariante um bis zu 30 Prozent gegenüber dem Vorgänger gesteigert werden. Egal ob Verbrenner- oder Elektro-Version, man kann die unterschiedlichen Farben und trims für alle Varianten bekommen. Der Mokka-e trägt lediglich kleine „e“-Logos an B-Säule und Heck.

Interieur

Ultimate / Mokka-e (Farbe und trim level sind von EV oder Benziner unabhängig)

GS-Line Benziner (Farbe und trim level sind von EV oder Benziner unabhängig)

Das voll digitalisierte Opel-Cockpit der neuen Generation heißt Pure Panel. Die horizontal verlaufende Instrumentenanzeige integriert zwei Widescreen-Displays, wovon der Bildschirm vor dem Fahrer in der Basisvariante 7″ und optional bis zu 12″ groß ist. Auf der rechte Seite beträgt die Größe 7 oder 10 Zoll. Beide Systeme/Größen unterstützen sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto. Die Infotainment-Software kennt man aus dem PSA-Regal, sie ist nicht schlecht, überzeugt aber auch nicht. Die Menüstruktur ist zum Teil etwas kompliziert, die Ladezeiten zu lang.

Basis sind Stoffsitze, in der GS-Line oder optional bekommt man auch den Mix Stoff/Kunstleder, in der GS-Line mit roten Kontrastnähten – fühlt sich sehr hochwertig an und sieht auch so aus. Bis auf die optionale Tierhaut-Ausstattung hat Opel hier in fast allen trim levels bewusst auf Tierhaut verzichtet, für mehr Tierfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Der Ultimate kommt als höchster trim mit Mikrofaser auf den Sitzmittelbahnen. Hier sind allerdings die Innenseiten der Außenwangen noch aus Tierhaut.

Im Fond kann man als großer Erwachsener ggf. sitzen, wenn die Vordersitze jeweils ein, zwei Pumper nach oben gestellt sind, damit die Einbuchtung für die Knie besser passt. Viel Platz bleibt aber angesichts der Länge im Fond nicht. Das Ladevolumen beträgt 350 l als Verbrenner und Elektro, lediglich bei umgeklappten Sitzen und inklusive der Reserverad-Mulde hat der Verbrenner mit 1.105 l geringfügig mehr Kapazität als der Mokka-e mit 1.060 l.

Motoren

ab 20.000 Euro bis ca. 31.000 Euro

Benziner

1.2 3-Zylinder mit 100 PS, 10,6 Sek. 0-100 km/h oder 130 PS (optional Automatik), 9,1 bzw. 9,2 Sek. 0-100 km/h

Max. Speed beim großen Benziner 200 km/h

Diesel

1.5 4-Zylinder mit 110 PS, 10,8 Sek. 0-100 km/h

Mokka-e

50 kWh-Batterie

Reichweite 322 km

136 PS

9,0 Sek. 0-100 km/h

elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit 150 km/h

Nachladen mit 11 kW AC / 100 kW DC

e-Version für 33.000 Euro bis ca. 40.000 Euro, aber nach steuerlichen Abzügen/Förderung nähern sich die Preise an.

Fahrverhalten



Der Mokka-e hat durch die Batterie ein höheres Gewicht, aber auch einen niedrigeren Schwerpunkt. Dies wirkt sich positiv auf die Fahrdynamik aus. So fühlt sich der Mokka-e richtig sportlich an. Das Fahrwerk ist ebenfalls sportlich abgestimmt, aber dabei keineswegs unkomfortabel, eines der Highlights des Mokka. Der Mokka-e beschleunigt aus dem Stand heraus richtig flink. Nur bei Autobahn-Überholmanövern geht ihm die Luft etwas aus. Schluss ist bei 150 km/h. Wir verbrauchen 16-17 kWh/100 km, was dann einer Reichweite von gut 290 km entspricht.

Im Vergleich dazu fahren wir den 1,2 l Benziner mit 130 PS und Automatik. Klar, man hört den Benziner, der ein sonores Dreizylinder-Grollen von sich gibt. Und man spürt die Schaltvorgänge, das läuft beim Elektromotor natürlich reibungsfreier. Der Benziner ist nicht ganz so flink, dafür hat er für die oberen Geschwindigkeitsbereich aber den Turbo. Die Reichweite ist doppelt so hoch wie bei der Elektrovariante. Auch der Mokka Benziner macht Fahrfreude, wobei rein vom Fahrverhalten die Elektro-Version im Vorteil ist.

Die autonome Notbremsfunktion ist serienmäßig. Optional kommt der neue Opel Mokka mit einem Automatischen Geschwindigkeits-Assistenten ACC (Adaptive Cruise Control) mit Stop-und-Go-Funktion und einem aktiven Spurhalte-Assistenten.

Abmessungen



Länge: 4,15 m

Breite: 1,79 m

Höhe: 1,53 m

Radstand: 2,56 m

Fazit: Der neue Opel Mokka ist etwas kürzer geworden, bietet aber durch die neue Plattform trotzdem ausreichend Platz im Innenraum. Das Exterieur-Design ist extravagant und stark, hier erhält man ein besonderes Fahrzeug für einen vertretbaren Preis. Die Besonderheit ist ferner, dass man direkt zwischen Verbrenner und Elektroversion wählen kann. Der Innenraum ist ebenfalls sehr modern, aber gleichzeitig noch nutzerorientiert z.B. mit einer manuellen Klima-Einheit. Hervorzuheben sind die nachhaltigen und attraktiven Sitzmaterialien in Basis und GS-Line. Abzüge gibt es lediglich bei der Infotainment-Software aus dem PSA-Regal und einigen wenigen Verarbeitungsdetails, bei denen man aber auch den Preis im Blick halten sollte. Der neue Mokka wird in der Frontgestaltung und auch im Innenraum wegweisend für weitere neue Opel-Modelle sein. Fahrtechnisch zeichnet sich der neue Mokka durch eine hohe Agilität aus, insbesondere in der Elektro-Variante.



Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Jonas Bomba