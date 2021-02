Neuer Nissan Qashqai 2021 Premiere

Das beliebte Kompakt-SUV Nissan Qashqai geht in die neue Generation. Wir haben die Details. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

Der neue Nissan Qashqai ist nun dramatischer gezeichnet. Dazu gehören schlitzförmige LED-Leuchten vorne und eine ansteigende seitliche Designlinie zu den Schultern. Mit 4,42 m ist der neue Qashqai gut 3,5 cm länger als der Vorgänger. Er ist ferner 3,2 cm breiter. Es sind nun 20-Zoll-Felgen verfügbar. Das Dach kann man auch in Schwarz oder Grau bekommen, um einen Kontrasteffekt zu erzielen. Bei der schwarzen Dachfarbe stellt sich ein optischer Effekt eines schwebenden Daches ein. Eine neue ausdrucksstarke Farbe ist z.B. Magnetic Blue. Die Rohkarosserie des neuen Qashqai bietet mehr Festigkeit und Crash-Sicherheit bei geringerem Gewicht. Verantwortlich dafür sind ein höherer Anteil an Leichtbaumaterialien sowie fortschrittliche Stanz- und Schweißtechniken. Erstmals besteht etwa die Heckklappe aus einem Kunststoff-Verbundmaterial, was 2,6 Kilogramm Gewicht einspart. Der neue Qashqai verfügt über eine modifizierte Radaufhängung mit MacPherson Federbeinen an Vorder- und Hinterachse. In den 2WD-Varianten mit bis zu 19 Zoll großen Rädern kommt hinten eine Verbundlenkerachse zum Einsatz, in den Versionen mit 20-Zoll-Rädern sowie in den Allradvarianten ist der Qashqai mit einer aufwändigeren Mehrlenker-Hinterachse ausgerüstet.

Interieur

Das neue Interieur ist nun deutlich hochwertiger. Die Klima-Einheit ist noch manuell zu bedienen, und die Schalter und Knöpfe geben nun ein besseres haptisches Feedback. Auffällig ist der kleine neue Automatik-Wählhebel. Links kommen analoge Instrumente mit einem kleinen Screen als Basis, optional oder in höheren Ausstattungen kommen digitale Instrumente in 12,3 Zoll. Zentral erhält man ein neues Infotainmentsystem in 8 oder optional 9 Zoll mit Apple Carplay und Android Auto. Das größere hat auch ein auto-internes Navi. Die Software könnte etwas reaktionsfreudiger in den Ladezeiten sein. Optional ist ein Head-Up-Display verfügbar. Das Top-Audiosystem kommt von Bose und hat 10 Lautsprecher. Die Sitze starten mit schwarzen Stoffbezügen, im mittleren trim bekommt man einen Stoff-Kunstleder-Mix, die höheren Variante nur mit Tierhaut-Bezügen. Grundsätzlich sitzt man auf allen vier Sitzen sehr bequem. Durch den leicht gewachsenen Radstand hat man hinten etwas mehr Beinfreiheit. Die hinteren Türen öffnen jetzt bis zu 85 Grad und bieten damit einen einfacheren Zugang zu Kindersitzen. Mit 400 l Kofferraumvolumen hat der neue Qashqai hier auch ordentlich zugelegt, der Kofferraum lässt sich zudem praktisch unterteilen.

Motoren

1.3 DIG-T Mildhybrid Benziner mit 140 PS (Frontantrieb und Handschaltung) oder 158 PS (optional Xtronic-CVT-Automatik und optional Allrad)

1.5 e-Power Hybrid Benziner mit 190 PS (Verbrenner als Generator, Elektromotor zum Antrieb, nur Frontantrieb)

Fahrverhalten

Für den 1.3 Benziner hat Nissan am 6-Gang-Schaltgetriebe gearbeitet, die Schaltvorgänge sind kürzer und sportlicher. Beim 1.5 Hybrid arbeitet der Benziner als Generator, während der Elektromotor die Räder antreibt. Dazu kann der Verbrenner immer in einem effizienten Drehzahlbereich laufen, eine Mischung aus Benziner und Elektrofahrzeug. Von außen nachladen tut man das System nicht. Der Hybrid ermöglicht auch eine starke Rekuperation für ein One-Pedal-Driving. Der Elektromotor bietet wiederum ein sehr spontanes Ansprechverhalten.

Die Servolenkung wurde im Vergleich zum aktuellen Modell überarbeitet und bietet eine verbesserte Rückmeldung, ein optimiertes Lenkgefühl im Bereich der Mittellage und verringerte Reibung.

Unter dem Namen ProPILOT bündelt Nissan die aktuellen Assistenzsysteme wie adaptiven Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistent und Toter-Winkel-Warner.

Abmessungen

Länge: 4,43 m

Radstand: 2,66 m

Breite: 1,84 m

Höhe: 1,63 m

Fazit: Der neue Nissan Qashqai hat sich äußerlich nur evolutionär verändert, der Innenraum ist geräumiger und hochwertiger und mehr digitalisiert. Alle Antriebe sind teil-elektrifiziert, spannend wird insbesondere die neue e-Power-Variante.

Autogefühl: ****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Jonas Bomba