Renault Arkana RS Line Fahrbericht – neues SUV Coupé für unter 30.000 Euro

Der Name Renault Arkana leitet sich vom Lateinischen Arcanum ab, was Geheimnis bedeutet. Was ist das Geheimnis des Renault Arkana? Er ist zwischen Kadjar und Koleos angesiedelt und ein SUV Coupé außerhalb des Premium-Pricings. Ein SUV Coupé für unter 30.000 Euro? Wir haben uns das neue Renault SUV Coupé angesehen. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

Die Front ist rundlich gestaltet, die LED-Tagfahrlichter krallen sich dabei visuell fest. Die Hauptscheinwerfer kommen ebenfalls Serie in LED. Im Seitenprofil erkennt man die sportliches SUV Coupé Linie mit der herabfallenden Dachlinie und den schmalen hinteren Seitenfenstern. Die Bodenfreiheit liegt allerdings noch bei 19 cm, durchaus beachtlich. Felgen gibt es in 17 oder 18 Zoll. Am Heck verläuft ein Lichtband, Coupé gemäß steht das Heck des Arkana dabei etwas hervor. Als RS Line kommen sportliche Designmerkmale wie spezifische Front- und Heckschürzen. Dafür kommt dann auch die exklusive Farbe Valencia Orange. Man kann allerdings auch eine Zweifarb-Lackierung mit schwarzem Kontrastdach haben. In der RS Line kommen ferner kräftigere Spoiler, ein Kühlergrill mit Wabenmuster sowie Dekorelemente in Schwarz. Die Fake-Auspuff-Grafik ist verchromt. Insgesamt liefert der Renault Arkana das, was die Wettbewerber erst für einen vielfachen Preis anbieten. Den typischen SUV-Look, und hier auch wirklich aus einem Guss designed.

Interieur

Die Instrumente kommen in 4,2″ oder 10,2″. Der mittleren Touchscreen kommt in 7″ im Querformat oder 9,3″ im Hochformat. Das Infotainment-System kann auch Updates „Over-the-Air“ erfahren und bietet in beiden Versionen eine Konnektivität für Apple CarPlay / Android Auto. Das Infotainment-System hat keine langen Ladezeiten, die Menüführung könnte etwas einfacher sein, insgesamt geht das aber in Ordnung. Ein optionales 9-Laut-Sprecher-Bose-System sorgt für noch mehr Musik-Genuss. Die Klima-Bedieneinheit ist noch klassisch per Drehknopf zu bedienen – sehr gut. Die Materialqualität ist insgesamt auf einem guten Niveau. Vorbei die Zeit, als man noch einen riesigen Unterschied zwischen französischen und deutschen Produkten gesehen hat. Die Einstiegsvariante Zen kommt mit Stoffsitzen, Intense kommt mit einem Mix Stoff innen und Kunstleder außen. In der RS Line kommen die Sitze mit Tierhaut und Alcantara Einsätzen. Hier wäre es gut, wenn Renault auf eine breite Alcantara-Fläche auf den Innenseiten mit Kunstleder-Applikationen außen gesetzt hätte. Auf den Vordersitzen findet man als großer Erwachsener gut und bequem Platz, man bekommt schon das typische SUV-Sitzegefühl. Im Fond ist nicht allzu viel Platz für große Erwachsene, das wird knapp an den Knien. Das Kofferraumvolumen kommt auf 513 l – 1.296 l (E-Tech-Hybridantrieb 480 – 1.263 l). Der Kofferraum ist gut nutzbar, den Kofferraumboden kann man entweder drin lassen für eine ebene Ladekante oder aber entfernen damit man mehr Stauhöhe hat.

Motoren

1,3 l Turbobenziner TCe 140 EDC mit 140 PS und Mild-Hybrid-Technologie

1,3 l Turbobenziner TCe 160 EDC mit 160 PS und Mild-Hybrid-Technologie

(EDC = Doppelkupplungsgetriebe Efficient Dual Clutch)

1,6 l Sauger-Benziner Hybrid E-TECH 145 mit 145 PS

Je nach Energiebedarf, Leistungsabgabe, Ladestand des Akkus und aktiviertem Fahrprogramm ermöglicht das System den Betrieb im vollelektrischen Modus sowie im seriellen und parallelen Hybridmodus. Beim seriellen Hybrid treibt der Verbrennungsmotor den Generator an, der wiederum den elektrischen Fahrmotor mit Energie versorgt und den Akku lädt. Dies ist beispielsweise bei geringem Ladestand der Fall. Im Parallelhybridbetrieb wirken Elektromotoren und Verbrennungsmotor zugleich auf den Antriebsstrang, etwa beim starken Beschleunigen. Unabhängig vom Fahrprogramm startet der Arkana E-TECH 145 immer im Elektromodus.

Die Preise liegen zwischen 28.000 und 35.000 Euro.

Fahrverhalten

Der Renault Arkana fährt sich wie ein SUV. Mit der Aufrechten Sitzposition und dem eher auf Entspannung ausgelegten Fahrwerk und einer ordentlichen Geräuschdämmung ist man relaxed unterwegs. Wir testen den Einstiegsmotor, den reinen Benziner mit 140 PS. Durch den Turbo hat man zwar auch auf der Autobahn noch Überholmöglichkeiten. Aber der Motor klingt etwas angestrengt und ist jetzt keine Performance-Wahl, klar. Diesen Abstrich muss man dann für den günstigen Einstiegspreis machen. Wenn man sich auf die gemächlichere Art einstellt, ist aber alles in Ordnung und das Doppelkupplungsgetriebe schaltet die Gänge auch gut durch. Über das Infotainment-System kann man einen Sport-Modus anwählen, bei dem die Gänge dann höher ausgedreht werden und die Lenkung etwas mehr Widerstand bietet. Generell könnte die Lenkung etwas mehr Gefühl in den niedrigen Grad-Bereichen vermitteln. Als Verbrauch verzeichnen wir Werte zwischen 6 und 7 l / 100 km, hier wird der echte Hybrid dann bessere Akzente setzen können.

Die automatische Notbremse ist Standard, optional bekommt man Querverkehrs-Warner und Toter-Winkel-Warner.

Abmessungen

Länge: 4,57 m

Breite: 1,82 m

Höhe: 1,57 m

Radstand: 2,72 m

Leergewicht: 1.370 – 1.571 kg

Fazit: Der neue Renault Arkana bietet eine SUV Coupé Alternative außerhalb der deutschen Premium-Herstellern. Niemand anderes bietet ein SUV Coupé für unter 30.000 Euro an, und deswegen wird der Renault Arkana funktionieren. Er ist sinnlich gezeichnet und der Innenraum ist alles andere als eine Mogelpackung. Die Materialqualität ist gut, man sitzt bequem und man hat ausreichend Stauraum. Lediglich im Fond bleibt nicht allzu viel Platz. Der reine Verbrennungsmotor ist nicht der kräftigste und klingt auch nicht besonders, diesen Abstrich muss man machen. Wenn man aber deswegen dann nur die Hälfte oder ein Drittel des Preises der Konkurrenz zahlt, kann man sehr gut damit leben – zumal es alternativ auch noch den Hybrid gibt.

Autogefühl: ****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak