VW Polo Facelift 2021 R-Line vs Style

Der VW Polo erhält ein Facelift, wir stellen die Neuerungen vor, als R-Line und Style. Von Thomas Majchrzak

Am auffälligsten ist das neue Lichtband, das im Stil des neuen ID3 von links nach rechts geht. LED-Leuchten sind fortan Serie. Das mittlere Lichtband gibt es nur beim optionalen Matrix-LED (IQ Light). Dann sind die Heckleuchten auch mit einem kaskadierenden Blinker ausgestattet. Im Seitenprofil des 4,05 m langen Kleinwagen ändert sich nichts, außer ein paar neue Farben, unter anderem Vibrant Violet. Das blaue Fahrzeug hier ist hingegen Reef Blue. Felgen kommen in 14 bis 17 Zoll, R-Line mit 16 oder 17 Zoll. Style und R-Line bilden nun die Top-trims, sind beides eigenständige Lines.

Im Interieur stehen die Zeichen auf Digitalisierung: Der Polo kommt nun immer mit digitalem Cockpit links und rechts mit dem neuen Infotainment-Baukasten MIB3. Generell punktet er mit einer übersichtlichen Interieur-Struktur. Links bei den Instrumenten startet man mit 8 Zoll, optional oder Serie bei „Style“ in 10 Zoll. Rechts startet man mit 6,5″ (Apple CarPlay / Android Auto optional), dann 8 Zoll (Serie für Style und R-Line, inkl. Smartphone-Verbindung und optional mit auto-internem Navi) und am größten wird es mit 9,2″, dann immer mit internem Navi. Mit der höchsten Infotainment-Ausbaustufe kann man sich die Karte dann auch sowohl links als auch rechts anzeigen lassen, das ist neu. Die Basis-Sitze sind etwas offener gestaltet, bei Style und R-Line erhält man die Comfort-Sportsitze mit ausgeprägteren Seitenwangen. In der R-Line hat man graue Mikrofaser-Einsätze, bei Style entweder komplett Stoff oder optional komplett schwarze Mikrofaser auf den Innenbahnen. Der Sitzkomfort ist gut. Auch auf der Rückbank finden nach wie vor größere Erwachsene Platz. Das Lenkrad ist in der Basisversion ohne Tierhaut, in den höheren trims oder wenn man den Travel Assist mit kapazitiver Tasterkennung bestellt, kommt das Lenkrad mit Tierhaut-Bezug – bisher ohne Alternative.

Einige Dinge sind nun Standard: Elektrische Spiegelverstellung vorne, elektrische Fensterheber hinten, Mitten-Airbag und digitale Instrumente. Analoge Instrumente gibt es gar nicht mehr.

Fahrverhalten

Der VW Polo fährt sich mit der verwindungssteifen Plattform schön agil und ist in allen Lagen gut zu handeln. Den 1.0 TSI hatten wir bereits vor dem Facelift getestet, der Motor hat ausreichend Durchzugskraft, durch den Turbo kann man selbst auf der Autobahn noch gut beschleunigen. Und der VW Polo bleibt auch bei höheren Geschwindigkeiten noch angenehm ruhig im Innenraum, damit ist er auch innerhalb des Segments weit oben mit dabei. Das optionale Doppelkupplungsgetriebe schaltet die Gänge unmerklich durch, auf Wunsch kann man auch in den S-Schaltmodus gehen, damit die Gänge höher ausgedreht werden. Als Verbrauch hatten wir damit gut 5,5 l / 100 km verzeichnet, das geht in Ordnung.

Fazit: Der neue VW Polo (Facelift) sieht mit den neuen Leuchten moderner aus und bietet in der Tat mehr Strahlkraft, gerade als sportliche R-Line. Im Innenraum steht noch mehr Digitalisierung an, wobei das digitale Cockpit vorher auch schon optional verfügbar war. Einige elektrische Komfort-Features sind nun Standard.

Autogefühl: ****

