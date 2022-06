Bridgestone Potenza Race Semi-Slick Reifen auf dem Maserati MC20

Anzeige. Der Bridgestone Potenza Race Semi-Slick Reifen wurde speziell für die Rennstrecke entwickelt, weil Supersportwagen eine individuelle sportliche Lösung für den besten Grip benötigen. Wir haben die neuen Performance-Reifen auf dem Maserati MC20 getestet. Von Thomas Majchrzak

Der 630 PS Bolide wird im Stammwerk in Modena, Italien gefertigt. Das besondere: Er kommt als Coupé, Cabrio und als Elektrovariante. MC20 steht für Maserati Corse (Maserati Racing). Bei 630 PS wiegt der Maserati MC20 nur 1.470 kg. Das bedeutet ein hervorragendes Leistungsgewicht von 2,33 kg pro PS. Und die spezifische Leistung beträgt 210 PS pro Liter. Die Herausforderung: So viel Performance auf die Straße bringen und auch hohe Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen – auch auf der Rennstrecke.

Der Bridgestone Potenza Race überzeugt sogar direkt bei den Rundenzeiten: Im Vergleich zur Konkurrenz kann man mit diesem Semi-Slick tatsächlich einige Sekunden pro Runde einsparen. Dazu gehört nicht nur die Beschleunigung, sondern auch eine herausragende Bremsleistung. Trotzdem ist der Potenza Race für den Straßenverkehr zugelassen. Man kann also zur Rennstrecke und auf der Rennstrecke mit demselben Reifen fahren.

Der Bridgestone Potenza Race besitzt ein asymmetrisches Profildesign, das Lenkpräzision und Kurvenstabilität optimiert. Die speziell entwickelte Laufflächenmischung verstärkt den Grip. Die besondere innere Gürtelstruktur trägt dazu bei, den Druck auf der Aufstandsfläche bei Kurvenfahrten gleichmäßiger zu verteilen. Der Reifen wurde übrigens 400 km südlich von Modena entwickelt, im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Bridgestone bei Rom. Bei der Produktion zählt nicht nur die optimale Mischung, sondern auch das Einsparen von Ressourcen. So kann Bridgestone mit Hilfe von 3D-Modellen und mit einem Fahrsimulator auch ohne physische Prototypen präzise vorhersagen, wie sich ein Reifen unter verschiedenen Bedingungen verhalten wird. Auf diese Weise kann Bridgestone weitaus mehr Varianten in einer virtuellen Umgebung testen, was die Reifenentwicklungszeit um bis zu 50 Prozent verkürzt und erhebliche Vorteile wie Rohstoff- und CO2-Einsparungen mit sich bringt. Schon die Hälfte der Entwicklung findet somit digital statt.

Letztlich sind die Tests in der realen Welt aber natürlich unabdingbar. Ergebnis: Der Bridgestone Potenza Race überzeugt durch exzellentes Handling und kurze Bremswege und präzises Lenkverhalten. Man merkt, dass sich die Grenzen beim Fahren nicht aus der Haftung des Reifens ergeben, sondern allein durch die Kenntnis der Rennstrecke.

Der Bridgestone Potenza Race wird ab Juni 2022 in 13 Größen zwischen 17 und 20 Zoll für die gängigsten Kompaktsportler und Sportwagen erhältlich sein.