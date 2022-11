Neueste BMW-Lösung zur individuellen Anpassung auf dem Markt: die BMW-App OBDEleven

Haben Sie schon einmal nach einer benutzerfreundlichen Lösung gesucht, um Ihren BMW zu diagnostizieren und individuell anzupassen? Mit der ganz neu eingeführten OBDeleven BMW-App können Sie Ihre Suchfenster beruhigt schließen und das handliche Bluetooth-Gerät nutzen, um Ihren BMW, MINI oder Rolls-Royce dank der neuesten Lösung auf dem Markt zu optimieren. Anzeige

Während die Fahrer von Autos, die von einem dieser Hersteller gebaut wurden, seit langem verschiedene Zubehörlösungen für ihre Fahrzeuge genießen, sind die softwarebasierten Änderungen, die Sie mit OBDeleven vornehmen können, mit vorgefertigten Codierungsfunktionen von jedem Fahrer einfach zu verwenden. Darüber hinaus können Sie mit den Diagnosefunktionen des Geräts auf Händlerniveau Geld für teure Fahrten zu einer Werkstatt oder zum Händler sparen.

BMW-Codierung für Sie erledigt

Ein ideales Beispiel dafür, wie sogar Alltagsfahrer OBDeleven nutzen können, um ihren BMW oder jedes andere Fahrzeug individuell anzupassen, ist die Funktion namens One-Click Apps. Diese vorgefertigten Codierungsfunktionen helfen Benutzern, ausgeblendete Funktionen zu aktivieren sowie verschiedene andere Funktionen an Ihrem Auto zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Wenn Sie beispielsweise Video In Motion auf Ihrem BMW der 3er-Reihe aktivieren möchten, damit der Beifahrer während der Fahrt zuschauen kann, gibt es dafür eine One-Click App. Ähnlich wie Sie die iDrive-Startanimation aktivieren können, wenn die Haupteinheit das NBT EVO-Navigationssystem (S609A) einschaltet. Sie können Ihr Armaturenbrett auch weiter „sportlich optimieren“, indem Sie Sport Displays auf dem G21 aktivieren, welche Zahlenangaben von Kilowatt und Drehmoment auf der Haupteinheit in Echtzeit anzeigen.

Diese Funktionen und mehr können mit One-Click Apps sofort aktiviert oder deaktiviert werden, da sie vom Entwicklungsteam von OBDeleven vorbereitet und codiert wurden. Daher sind von Seiten der Benutzer keine Programmierkenntnisse erforderlich, sodass Alltagsfahrer von Fahrzeugen wie BMW, MINI oder Rolls-Royce individuell anpassen können.

Diagnose- oder Scan-Werkzeug

Eine weitere Funktion, die OBDeleven seiner Community bietet, ist die leicht zugängliche Diagnose auf Händlerniveau. Das handliche Bluetooth-Gerät macht schwere und grobe Geräte überflüssig und liefert alle Informationen, die Sie benötigen, um ein Problem nach einer Kontrollleuchte auf dem Armaturenbrett zu erkennen.

Selbst wenn es keinen kritischen Fehler gibt, der auf dem Armaturenbrett angezeigt würde, kann ein vollständiger Scan alle potenziellen Probleme aufdecken, die Sie möglicherweise haben und die eher früher als später kritisch werden könnten.

Der vollständige Scan-Vorgang durchläuft alle Steuergeräte wie Motor, Getriebe, Bremssystem, Elektronik und andere und prüft, ob Fehlercodes vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, können Sie den Fehler nachlesen und den genauen Code erhalten, der Ihnen dabei hilft, mehr über das Problem und die Teile zu erfahren, die Sie untersuchen müssen, um das Problem zu beheben.

Informationen über alle Ihre verlinkten Fahrzeuge

Wenn Sie mehrere Autos in Ihrer Familiengarage haben, zeigt die Garagenfunktion alle Autos an, die Sie über das OBDeleven-Gerät mit Ihrem Benutzerkonto verlinkt haben, sowie die Fahrgestellnummer (VIN).

Wenn Sie den Garagen-Tab in der OBDeleven-App aufrufen, können Sie die Serie und das Modell des Autos sehen, an das Sie das OBD-II-Gerät angeschlossen haben, sowie die Fahrgestellnummer, das Jahr oder den Baujahrzeitraum des Fahrzeugs sowie Informationen über die am Fahrzeug vorhandenen Steuergeräte. Sie können auch alle potenziell verfügbaren One-Click Apps anzeigen – einschließlich solcher, die aufgrund der Unterschiede in den ausgestatteten Steuergeräten möglicherweise nicht für Ihr exaktes Auto verfügbar sind – so dass Sie die möglichen Änderungen sehen können, die Sie an Ihrem Auto vornehmen können, sobald Sie das Gerät in den OBDII-Port stecken.

Wenn Sie also Ihr Auto problemlos individuell anpassen oder diagnostizieren möchten, probieren Sie gern OBDeleven aus.