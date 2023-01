Supercross Dortmund 2023 – Indoor-SX zurück in Deutschland!

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Supercross Dortmund wieder zurück. Dementsprechend gespannt sind die Fans auf die Fortsetzung des Indoor-Motocoross Spektakels. Am Wochenende 13.-15. Januar 2023 entfällt zudem die amerikanische Supercross-Serie wegen Wetterkapriolen in Nord-Kalifornien, insofern blickt die Supercross-Racing-Welt auf die Ruhrgebietsstadt. Von Thomas Majchrzak

Von Freitag bis Sonntag kommt wieder ein internationales Fahrerfeld ins Ruhrgebiet. Voraussetzung für die Lehm-Rennstrecke in der Dortmunder Westfalenhalle sind übrigens 200 Lkw-Ladungen, die somit 4.000 Tonnen Naturboden in die Westfalenhalle bringen. Die Hindernisse sorgen für spektakuläre Sprünge – während des Rennens und natürlich auch später für die Freestyler. Letztere benutzen für den Absprung allerdings eigens mitgebrachte Rampen. Das Supercross Dortmund bietet somit einen Mix aus Racing-Action und Freestyle.

Über die letzten Jahrzehnte kamen immer wieder Fahrer aus aller Welt nach Dortmund, die später auch im Grand Prix oder in den US-Serien richtig groß und bekannt wurden. Die europäischen Supercross-Veranstaltungen haben sich somit als echte Talentschmieden erwiesen. 2023 kommen mehr als 80 Fahrer aus 13 Nationen in vier Rennklassen. Von den Profi-Piloten in der SX1 und SX2 reicht die Bandbreite bis zu den Stars von morgen in der Nachwuchsklasse SX4. Beim Youngster eKids-Rennen kommen zum ersten Mal Elektro-Bikes zum Einsatz (Die KTM SX-E 5, das EE 5 von Husqvarna und die GasGas MC-E 5).

Die Hauptklassen SX1 und SX2 fahren zunächst Vorläufe, gefolgt von Hoffnungsläufen (Last Chance Qualifier) als letzte Qualifikations-Chance, ehe dann gegen Ende des Veranstaltungstages die Finals folgen. Die Veranstaltung dauert insgesamt immer zwischen drei und vier Stunden.

Am Sonntag werden dann König und Prinz von Dortmund gekürt – die besten Fahrer aller drei Veranstaltungstage in SX1 und SX2. In der SX1 kommen leistungsstärkere Bikes zum Einsatz. Der Franzose Cédric Soubeyras hat bereits beim Supercross in Stuttgart einen Erfolg feiern können, herausgefordert wird er vom US-Arenacross-Champion und mehrmaligen König von Dortmund (2018, 2019 und 2020) Tyler Bowers. Auch der Australier Matt Moss rechnet sich Chancen aus. Unser Meinung nach könnte aber sich insbesondere Justin Bogle hervortun, der lange Zeit in der AMA Serie in den USA gefahren ist, aber häufig Verletzungspech hatte. Er greift nun in Europa an. Als Lokalmatador geht der Deutsche Paul Haberland an den Start.

Auch die SX2-Klasse ist aktuell fest in französischer Hand. Nach dem Auftakt in Stuttgart führen acht Piloten aus Frankreich die Tabelle an. Die Siege in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle teilten Lucas Imbert (Sturm Racing Team) und Julien Lebeau (Kawasaki Elf Team Pfeil) unter sich auf. Beide verbuchten zudem einen zweiten Platz auf ihrem Konto und führen die Meisterschaft mit 47 Zählern punktgleich an. Paul Bloy (S-Tech Racing Products) lag in Stuttgart mit einem sehr guten Start im Hoffnungslauf am Freitag erst in Führung, hatte aber nach einem Sturz keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Am Samstag qualifizierte er sich mit einem beherzten Auftritt für das Finale. Dort konnte er jedoch das hohe Tempo nicht mitgehen und landete auf dem zwölften Rang. Neben Bloy sind in der SX2 in Dortmund weitere deutsche Piloten am Start. Für Max Lausch (Twenty Suspension) aus Wermelskirchen ist die Westfalenhalle fast schon ein Heimspiel. Ähnliches gilt für Carl Ostermann (BULLS.Xtreme HUSQVARNA SX Racing) aus Bonn. Die weiteste Anreise hat Carl Massury (KTM Sarholz Racing Team) aus Berchtesgaden. Daneben starten Lorris Bollmann (stielergruppe.mx Johannes-Bike Suzuki), Leon Kleine-Grauthoff (Alfa-Suspension-Racing), Nico Koch (Becker Racing) und Malik Schoch (Kawasaki Elf Team Pfeil).

Die SX4-Rennen im Rahmen des ADAC Supercross Dortmund bestehen aus den besten Piloten aus der 65ccm-Klasse der Deutschen Motocross-Meisterschaft. Von den zehn bestplatzierten Fahrern sind acht in Dortmund mit von der Partie.

Tickets sind ab 53 Euro online über die Westfalenhallen Dortmund, den ADAC Ticketshop und Eventim erhältlich – Links auf www.supercross-dortmund.de.

Fotos: ADAC