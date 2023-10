BMW 5er G60 Elektro Fahrbericht BMW i5 M60i vs eDrive40

Wie gut ist der brandneue BMW 5er und wie steht er im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten, dem Mercedes E-Klasse oder dem elektrischen Mercedes EQE? Das werden wir heute in unserem ausführlichen herausfinden. Von Thomas Majchrzak

Exterieur und Technologie

Alle Versionen des 5er, egal ob elektrisch, Benzin, Diesel oder Plug-in-Hybrid, sehen mehr oder weniger gleich aus, da sie alle auf derselben Plattform basieren. Der BMW i5 M60 ist das M Performance Modell, wenn es zusätzlich mit dem M Sport Package Pro ausgestattet ist, kommt der Rahmen um die Doppelniere in Schwarz.

In unserem Video haben wir einen i5 M60 in Mineralweiß, haben uns aber auch eine meiner Lieblingsfarben angesehen, Frozen Pure Gray. Es gibt auch ein Deep Frozen Gray, das etwas dunkler ist, aber hier in der hellen Variante finde ich es wirklich schön. Die matten Lacke sehen cool aus und wenn es regnet, werden sie fast von selbst gereinigt. Der Nachteil ist, wenn Sie kleine Kratzer haben, können Sie sie nicht so leicht polieren, Sie müssen sie dann neu lackieren lassen, das ist der Nachteil. Nun, und dann ein weiteres Pro und Contra, der Aufpreis hier im deutschen Konfigurator beträgt 3.750 Euro. Aber alle matten Lacke sind jetzt bio-basiert, also wenn Sie einen matten Lack wählen, ist er tatsächlich nachhaltiger. Sie könnten also zu Hause argumentieren, dass Sie sich für den matten Lack entscheiden müssen, weil er nachhaltiger ist ;-)

Fire Red wäre noch eine weitere interessante Farbe. Natürlich können Sie alle Farben für alle verschiedenen Antriebe bekommen. Brooklyn Gray ist auch eine meiner Lieblingsfarben

Ohne das M Sportpaket Pro sieht der Nieren-Rahmen besser aus, finde ich zumindest. In der Basis oder auch beim normalen M Sportpaket (ohne Pro) bleibt der Nieren-Rahmen nämlich hell. Und auch das Innere der Doppelniere sieht einfach mehr nach klassischem BMW aus, mit den vertikalen Lamellen, wenn man nicht den i5 M60 hat.

Optional kann man mit dem Iconic Glow auch eine beleuchtete Niere bekommen. Adaptive LED-Hauptscheinwerfer kommen in Serie, und wenn man den Blinker oder Warnblinkanlage betätigt, sieht man einen pulsierenden Effekt. Und die Blinker hinten sind sehr breit und definitiv gut sichtbar.

Die Länge beträgt jetzt 5,06 m, das sind 10 cm mehr als beim Vorgänger. Die Räder reichen von 18 Zoll bis maximal 21 Zoll, die größten 21-Zoll-Räder im M-Design sind wirklich beeindruckend. Mercedes, sowohl bei der E-Klasse als auch besonders beim EQE, der Elektroversion, geht mehr in die runde Design-Richtung, der neue BMW 5er zeigt mehr dieses klassische deutsche eckige Styling. Das typische 3-Box-Limousinen-Design gefällt mir, ebenso wie die eckigen Formen und die wirklich breit gezogenen Rückleuchten.

Und was die Technologie betrifft, beginnen wir mit der Federung: Zunächst die Basisfederung, optional eine M Sport-Federung, die mit dem M Sport-Paket geliefert wird. Optional können Sie sich auch für die Adaptive Suspension Professional entscheiden. Dieses beinhaltet immer ein Paket mit adaptiven Dämpfern und einer Hinterachslenkung, bei der sich die Hinterräder um 2,5 Grad in die entgegengesetzte Richtung der Vorderräder bewegen und den Wendekreis reduzieren. Und für den i5 M60 können Sie die Adaptive M-Federung Professional bekommen, die auch eine Anti-Wank-Kontrolle hinzufügt, damit der 5er in den Kurven aufrechter bleibt. Und um noch genauer zu sein, alle i5, also alle elektrischen Versionen und die Plug-in-Hybriden, bekommen aufgrund des höheren Gewichts auf der Hinterachse immer auch eine Luftfederung an der Hinterachse.

Ohne das M Sport-Paket und auch in der Version eDrive 40, also die Basis-Elektroversion, hat man einen cW-Wert von 0,23, während der i5 M60 einen cW-Wert von 0,25 hat. Es gibt also einen großen Unterschied in der Aerodynamik. Die Heckantriebs-Elektroversion ist ferner 170 Kilogramm leichter. In unserem späteren Fahrteil werden wir einen Vergleich des Verbrauchs zwischen dem Allrad- und dem Hinterradantriebsmodell durchführen und auch eine besondere Funktion des Autobahnassistenzsystems testen. Es handelt sich um eine neue autonome Fahrfunktion, bei der ich ohne Hände fahre, und es ist sogar erlaubt! Mehr dazu im Fahrteil in Kürze.

Ich finde das Styling der Basisversion deutlich schöner als mit dem M Sportpaket. Die Basisversion hat eine klassische Doppelniere, eine schlichtere Front auch unten rechts und links, einen matten schwarzen Einsetzer mit einer interessanten Struktur an der Seite und im Heck unten einen silbern Kontrast.

Mit der BMW-App ist auch das remote parking möglich, man kann das Fahrzeug also über das Handy Ein- und Ausparken. Stellen Sie sich vor, Sie haben vielleicht eine alte Parkgarage, die wirklich eng ist, in der Sie die Türen kaum öffnen können, weil sie für schmalere Autos gebaut wurde.

Interieur

Um das Fahrzeug zu öffnen und zu schließen, können Sie die Smartphone-App verwenden oder auch den klassischen Autoschlüssel. Ich freue mich, dass die Wahl immer noch besteht. Die Türgriffe sind bündig, aber sie geben immer noch haptisches Feedback, wenn Sie sie öffnen. Ein sehr solider Türschließklang. Im Inneren der Türen befindet sich ein Soft-Touch-Material, alles ist strukturiert. Die Fensterheber-Knöpfe sind hauptsächlich aus schwarzem Kunststoff, haben nur einen Hochglanz-Kontrast im oberen Teil. Das M Sport-Interieur ist Standard für den M60, dann haben Sie das M-Lenkrad mit den Kontrastnähten auf der Innenseite, eine sportlichere Form. Allerdings ist dieses immer noch tierisches Material. Das Basismodell-Lenkrad ist dagegen vegan. Das ist ein echter Fortschritt. Das Material fühlt sich sogar noch besser an und es wurde auf dieselbe Langlebigkeit getestet. Dann die Sitze, entweder Sie bekommen Sportsitze als Standard, oder die optionalen Komfortsitze. Sie sind im oberen Bereich etwas offener und im unteren Bereich noch mal deutlich bequemer. Die Verlängerung für den unteren Sitzbereich ist gut gemacht, ganz herausgezogen bleibt keine Lücke, in die Krümel hineingeraten könnten oder so. Es ist also leicht zu reinigen und sieht auch sauber aus. Die Sitze kommen standardmäßig mit Veganza-Material, also komplett frei von Tierhaut, sind super weich und genauso haltbar oder sogar etwas haltbarer als die klassische Tierhaut. Und der Sitzkomfort ist wirklich hervorragend, einer der besten im Segment. Übrigens wird dasselbe Material auch in der 7er Serie verwendet. Der einzige Unterschied ist, dass die 7er Serie eine höhere Einsitzhöhe hat. Sport- und Comfort-Sitz kommen mit Perforation und optional auch mit Belüftung.

Bildschirme: 12,3 Zoll auf der linken Seite, 14,9 Zoll auf der rechten Seite. Das Infotainment-System kommt mit BMW OS 8.5 – mit einem neuen Startbildschirm. Es gibt jetzt eine YouTube-App, Sie können die Bundesliga schauen, und es gibt auch die Air Console-Spiele. Apple CarPlay-Integration und Android Auto kommen kabellos, und Sie können auch die Apple Karten oder Googlemaps (mit Android Auto) im linken Instrumenten-Display anzeigen lassen.

In der Mittelkonsole kommt eine induktive Ladefläche fürs Handy, allerdings nur eine. Adaptive Becherhalter, zwei USB-C-Ladegeräte, und wir haben immer noch den Dreh-Drück-Knopf, mit dem Sie das Infotainmentsystem während der Fahrt steuern können. Und er hat auch einen schönen Dreh-Sound.

Die Fahrmodi einstellen, das ist für mich ein wenig zu kompliziert, das während der Fahrt zu tun, weil Sie erst in der Mittelkonsole klicken müssen, dann auf den Touchscreen oder auf den Dreh-Drück-Schalter. Daher wäre eine separate Steuerung besser, finde ich.

Was die Kopffreiheit betrifft, mit einer Größe von 1,89 m habe ich vorne immer noch Platz überm Kopf, auch bei dem Modell mit dem Glasdach. Die Verschattung wird nach vorne eingezogen, sodass Sie mehr Kopffreiheit im Fond haben.

Das Ambientelicht wechselt je nach Fahrmodus. Wenn Sie zum Beispiel in den Sportmodus wechseln, wird sie rot. Das Einzige, was ich nicht wirklich verstehe und was in der 7er Serie besser ist, ist der Spalt in der Lichtleiste, ich denke, die Lichtleiste müsste auf der gleichen horizontalen Ebene durchgehen.

Und übrigens, sehr interessanter Tipp, Sie erinnern sich vielleicht an diese neue EU-Verordnung, wonach es immer dieses Piepen gibt, wenn Sie die Geschwindigkeit überschreiten, das gilt für ganz neue Fahrzeuge. Mercedes war der erste Hersteller, der eine Schnelltaste eingeführt hat, wenn Sie die Stummtaste gedrückt halten. Hier hat es BMW nun auf ähnliche Weise gemacht. Wenn man „Set“ etwas länger gedrückt hält, wird dieser spezielle Assistent, der immer piept, deaktiviert. Allerdings müssen Sie es jedes Mal einstellen, wenn das Auto neu gestartet wird, wenn Sie das Fahrzeug ausschalten und wieder einschalten – das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Einzige, was die Hersteller tun können, ist, diese Schnelltasten oder Kurzweg-Lösungen zu aktivieren, um sie schnell wieder zu deaktivieren.

Der Rücksitzbereich bietet Platz für vier große Erwachsene, aber es ist ein Nachteil dieses Segments, der auch für die Konkurrenten gilt, dass man angesichts der äußeren Länge nicht so viel Platz für die Beine im Fond hat, wenn man das Gesamt-Paket berücksichtigt. Allerdings würde es noch besser passen, wenn ich den Vordersitz ein wenig höher stellen würde, damit die Aussparung hier am Rücksitz besser zu den Knien passt und auch für meine Füße unter dem Sitz. Der Sitzkomfort selbst ist wirklich gut aufgrund des weichen Materials. Dieses Veganza-Material ist tatsächlich weicher als das Tierhaut-Gegenstück und es ist auch passiv atmungsaktiver. Ich hatte kürzlich einen direkten Test gemacht, das Veganza-Material wird definitiv weniger heißt als die klassische Tierhaut. Und dann haben wir im unteren Teil ein digitales Klimabedienteil. Es sieht sauber aus, aber ich bevorzuge immer manuelle Klimaanlagen. Sie können auch Sitzheizung für die Rücksitze bekommen

Zum Kofferraum: Wir haben 490 Liter für den i5 oder 520 Liter für die Modelle mit Verbrennungsmotor, etwas weniger als einen Meter in der Breite und die Länge beträgt tatsächlich mehr als einen Meter. Es sind etwa 1,12 m.

Der Unterschied besteht auch im Fach unter dem Ladeboden: Wenn Sie ein Modell mit Verbrennungsmotor haben, ist der Ladeboden grundsätzlich niedriger, aber es gibt keinen Platz darunter. Wenn Sie ein Plug-in- oder i5-Modell haben, haben Sie zwar Platz darunter, aber der Ladeboden ist insgesamt ein wenig höher. Sie können auch die Sitze umklappen.

Einen Frunk hat der BMW i5 übrigens nicht.

Motoren

Insgesamt reicht die Beschleunigung der neuen 5er Serie von 7,5 Sekunden bis 3,8 Sekunden (BMW i5 M60). Vermutlich gibt es später noch eine echte M-Version. Und es wird auch eine Touring-Version geben.

Insgesamt gibt es reine Benzin-, reine Dieselmotoren, Plug-in-Hybrid-Benzin- und die rein elektrischen Versionen. Die vollständige Motorenpalette ist wirklich sehr breit.

Spezifisch für die Elektroautos erhalten Sie einen Akku mit netto 81 Kilowattstunden. Welche konkrete Reichweite wir damit erzielen können, werden wir heute in unserem Fahrttest später herausfinden. Was das Aufladen betrifft, dauert es weniger als 30 Minuten, um von 10% auf 80% Ladezustand zu kommen. Mit dem eDrive 40 bekommt man eine Hinterradantriebsversion, die etwa sechs Sekunden in der Beschleunigung benötigt, oder man wählt den i5 M60, die Allrad-Elektroversion, mit 3,8 Sekunden in der Beschleunigung. Dann kommt ein Elektromotor pro Achse, wobei der hintere immer der stärkere sein wird, und es wird auch eine Allrad-Elektroversion geben, die nicht die M-Version ist, also etwas dazwischen.

Fahrverhalten

Zuerst die Beschleunigung, i5 M60, Allradantrieb, offiziell 3,8 Sekunden in der Beschleunigung. Los geht’s. Gerade im Sport Modus und mit der Launch Control hört man die Iconic Sounds, also das bedeutet, dass Sie auch ein akustisches Feedback haben. Mit der Launch Control und der Boost-Funktion können Sie noch etwas mehr Drehmoment aus diesem Fahrzeug herausholen. Interessant ist, dass Sie nicht mehr PS bekommen, sondern nur ein wenig mehr Drehmoment aus der Boost-Funktion oder der Launch Control.

Dann geht’s bergauf. Es fühlt sich nicht einmal so an, als würde es bergauf gehen, weil Sie so viel Leistung haben. Wow. Unglaublich. Dann, Blinker voll durchgedrückt. Das macht immer viel Spaß. Und ich kann auch gut aus der Kurve heraus beschleunigen. Schauen Sie, wie ruhig das Lenkrad bleibt. Sie beschleunigen sehr stark, aber Sie bleiben die ganze Zeit in Kontrolle. Das ist wirklich cool. Dann das Lenkgefühl. Mal sehen. Hier im Sportmodus… Reaktionen auch aus niedrigen Winkeln heraus. Slalomtechnisch bleibt der i5 M60 wirklich immer aufrecht, hier haben wir die adaptive M-Federung, das bedeutet, die Dämpfer sind adaptiv und es gibt auch die Anti-Neigungs-Kontrolle hinten und da dies der i5 ist, haben wir auch die Luftfederung an der Hinterachse. Also, fahrwerktechnisch ist das keine sehr einfache Logik hier. Das Auto fühlt sich leichter und sportlicher an, als die Größe oder das Gewicht vermuten lassen würden. Das ist natürlich immer etwas, das sie erreichen wollen.

Wie fühlt es sich im Vergleich zur vorherigen 5er Generation an? Obwohl dieser hier der elektrische ist und es in der vorherigen Generation keinen rein elektrischen gab, haben sie es tatsächlich mit dieser Fahrwerksabstimmung und allen Feinabstimmungen geschafft, dass es sich nicht schwerer anfühlt. Das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse. BMW schafft es wirklich, dass sich ihre Fahrzeuge, ob in der elektrischen Version oder in der Verbrennerversion, sich mehr oder weniger gleich anfühlen. Es gibt wirklich nicht viel Unterschied in Sachen Fahrspaß, Agilität und so weiter, und das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Leistung.

Wie sieht’s aus mit 5er gegen 7er? Es ist eigentlich irgendwie ähnlich. Der 7er wirkt größer, wirkt schwerer. Hier im 5er liefern die Sitze bereits hervorragenden Komfort. Vielleicht sind die Sitze des 7er ein klein wenig plüschiger, wie gesagt, aber hier zahlt man deutlich weniger für. Man bekommt aber bereits ein gewisses 7er-Gefühl. Also, ich habe das Gefühl, dass der Unterschied zwischen 5er und 7er mit dieser Generation ein wenig näher zusammengerückt ist. Gleichzeitig hast du ein gewisses Maß an Agilität des 3er. Auch, wie bei der Mercedes E-Klasse, habe ich das Gefühl, dass E-Klasse und 5er in ihrer Modellpalette insgesamt irgendwie der sweet spot sind. Das wird besonders beim Fahren mit diesen hier deutlich.

Dann testen wir hier immer einige Assistenzsysteme auf der Landstraße. Ich habe den aktiven Tempomat aktiviert, der in erster Linie für die Autobahn gedacht ist. Selbst hier auf der Landstraße, wo es normalerweise nicht für das Autobahnfahren gedacht ist, folgt er der Spur sehr gut, hält das Auto selbst dann in der Mitte, wenn du nicht selbst lenkst, also die Ausarbeitung des Assistenzsystems ist wirklich schon auf einem höheren Niveau. Was die Geräuschdämmung betrifft, ist es hier auch super leise. Das vermittelt zusammen mit dem hervorragenden Komfort der Veganza-Sitze wirklich ein sehr, sehr ruhiges Gefühl, und selbst wenn du keine Sitzkühlung hättest, würden sie ziemlich kühl bleiben, aber hier kann ich zum Beispiel Level eins der Sitzkühlung einstellen. Das ist übrigens auch eine Weiterentwicklung im Vergleich zum 7er. Der 7er bietet tatsächlich keine Sitzbelüftung zusammen mit den perforierten Veganza-Sitzen an. Seltsame Entscheidung, definitiv, aber du bekommst es hier beim 5er, also, ja, ich meine, auch bei längeren Strecken hier kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gut, jetzt haben wir eine kaputte Straße gefunden, die gerade erneuert wird, daher ist sie wirklich holprig und so weiter, aber denk daran, 21-Zoll-Räder, und normalerweise bedeuten diese großen Räder überhaupt keinen Komfort, weißt du. Ich sage immer, wähle kleinere Räder, aber hier, obwohl es eine kaputte Straße ist, fühlt es sich richtig komfortabel an. Ich bin wirklich beeindruckt vom Fahrwerk. Ich meine, es ist keine vollständige Luftfederung, auch hier nicht im Elektromodell oder im Plug-in-Hybrid und so weiter. Es ist nur die Luftfederung an der Hinterachse, aber das spürst du nicht, dass etwas fehlen würde. Es ist immer noch eine sehr komfortable Fahrt. Aber die adaptiven Dämpfer von BMW waren schon immer sehr gut. Sie waren so gut, dass man normalerweise keine Luftfederung vermisst. Selbst wenn du eine Verbrennungsmotor-Version hättest, bei der keine Luftfederung an der Hinterachse vorhanden ist, würden sie sich absolut gut schlagen. Natürlich wäre auch die Basisfederung interessant im späteren Test. Normalerweise sind diese Testfahrzeuge hier sehr, sehr gut ausgestattet, aber hier mit der adaptiven Federung erfüllt das Fahrzeug nicht nur sportliche Zwecke. 21-Zoll-Räder haben auch den Nachteil, dass sie leicht zerkratzt werden und so weiter, also würde ich vielleicht 20 als maximalen Kompromiss vorschlagen.

Mehr Features: die Augmented Reality-Funktion. Ich habe hier die Kameransicht und auch einen Pfeil dann hier, wenn ich das interne GPS des Autos aktiviert habe. Und wir können auch die Hinterradlenkung erleben. Also, obwohl das Auto lang ist, einen langen Radstand hat und so weiter, ermöglicht die Hinterradlenkung wirklich schmale Wendekreise. Das ist eigentlich ziemlich cool, und du spürst auch, dass das Heck sich ein wenig bewegt. Bei niedrigen Geschwindigkeiten spürst du es. Wenn du etwas schneller fährst, bewegen sich die Hinterräder ohnehin in paralleler Richtung. Mehr Stabilität als in diesem Fall, aber definitiv eine sehr coole Funktion, um das Leben ein wenig einfacher zu machen, besonders beim Ein- und Ausparken und so weiter

Die Geräuschdämmung auf der Autobahn hier bei rund 120 Kilometern pro Stunde ist wirklich gut. Es fühlt sich super komfortabel an. Dieses Fahrzeug hier ist übrigens mit Sportsitzen ausgestattet. Sie sind auch gut, aber definitiv, ich fühle es jetzt noch mal während der Fahrt, besonders bei langen Autobahnfahrten… nimm lieber die Komfortsitze, die dir einfach etwas mehr Komfort bieten. Also, meine Wahl wären die Komfortsitze und wahrscheinlich in den hellen Veganza-Sitzen. Erster Verbrauchstest, wir sind bei etwa 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gelandet. Das bedeutet eine realistische Reichweite von 430 Kilometern für den i5 M60.

Hände weg vom Steuer bis 130 km/h?

Jetzt ist es auch möglich, einen Fahrassistenten Plus zu erhalten, dann kann man die Hände vom Lenkrad nehmen, wenn es einem das Fahrzeug anbietet. Den Spurwechsel kann man mit einem Blick in den Seitenspiegel einleitet. Und das alles funktioniert bis 130 km/h auf der Autobahn. Also, ich schaue in den Seitenspiegel, und das Auto wechselt automatisch die Spur. Ich habe nichts mit meinen Händen gemacht. Ich habe nur in den Spiegel geschaut. Was nicht möglich ist, ist, dass ich gerade jetzt in den Spiegel schaue und das Auto die Spur wechselt. Das funktioniert nicht so. Das Auto muss mir zuerst das Angebot geben, dass die Situation bereit dafür ist. Ich meine, es ist ein wenig entspannter, einfach die Hände unten zu lassen und… Es ist nicht dafür gedacht, dass du dein Smartphone herausholst und anfängst zu texten oder so. Denn es ist immer noch Level 2, das bedeutet, du bist immer noch verantwortlich. Wenn ich einen Unfall habe, ist es meine Verantwortung. Das ist der Unterschied zum Level 3 des autonomen Fahrens, das Mercedes zum Beispiel anbietet. Dort ist das Auto verantwortlich. Allerdings ist das auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkt, hier hingegen funktioniert es bis zu 130 Kilometer pro Stunde oder 80 Meilen pro Stunde, und das ist natürlich sinnvoller, weil ich es auch hier bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn verwenden kann. Es ist bisher in den USA und Kanada erlaubt und auch in Deutschland. In Deutschland haben sie dafür auch eine Sondergenehmigung erhalten. Das ist auch etwas ganz Neues, denn bisher war es überhaupt nicht erlaubt. Hier kannst du jetzt sehen, wie ein Auto in unsere Spur wechselt. Das Fahrzeug macht das sehr gut, und ja, ich bin wirklich beeindruckt davon, wie reibungslos das gesamte System funktioniert, es gibt keine hektischen Bewegungen, alles erfolgt fließend, und manchmal muss man sich an das System gewöhnen oder vielleicht denken, ich vertraue dem Fahrzeug nicht wirklich, aber weil alles so reibungslos und kontrolliert abläuft, hast du wirklich volles Vertrauen in das Fahrzeug und denkst nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier? Nein, es ist eigentlich ziemlich entspannend, wirklich. Das letzte Mal, als ich auf diese Weise autonom gefahren bin, und es war zu diesem Zeitpunkt in Deutschland tatsächlich legal, war mit dem Tesla Model S, und das war vor 10 Jahren. Ja, dann haben sie gemerkt, dass sie das nicht wirklich in allen Situationen machen konnten, also wurde es dann verboten. Aber jetzt sind wir zurück. Das autonome Fahren ist definitiv noch ein langer Weg, um vollständig autonom zu werden und dass das Auto alles von selbst macht. Aber hier ist dies definitiv einer der nächsten Schritte, und es funktioniert hier bei vernünftigen Geschwindigkeiten. Also ja, es ist definitiv entspannter, die Hände unten zu lassen, und vielleicht ein wenig einfacher, wenn du mit jemandem sprichst, vielleicht mit der Kamera, zum Beispiel. Jetzt überholt uns jemand. Wir haben übrigens auch einen Totwinkelassistenten. Ich werde tatsächlich vom Fahrzeug überwacht, und das geschieht, indem mein Kopf und meine Augen analysiert werden, und wenn das Auto zum Beispiel erkennt, dass ich wirklich super abgelenkt bin, dan wird das Programm abgebrochen.

eDrive 40 RWD vs i50 M60 AWD

Jetzt der eDrive 40, nur Heckantrieb, gehen auch in den Sportmodus und schauen wir mal. Lass uns hier mal beschleunigen. Los geht’s. Das sind 100. Das ging auch wirklich schnell, also die offizielle Zahl beträgt sechs Sekunden. Wir sind ein bisschen in der Kurve gestartet, aber das habe ich auch absichtlich gemacht, um zu sehen, wie das Auto reagiert, und das war auch wirklich sanft, Volle Kontrolle über die Lenkung und natürlich nur Heckantrieb in diesem Fall, wirklich gute Traktion, eigentlich ziemlich cool und mehr als genug für mich. Die andere, die Allradversion, ist wirklich großartig in der Leistung. Diese hier ist schon schnell, würde definitiv für mich ausreichen. Es gibt auch einen Vorteil darin, und das ist, wenn du aus den Kurven beschleunigst. Ja, es mag auf dem Papier nicht so leistungsfähig sein, in Bezug auf Zahlen, Sekunden, aber dann wieder, wenn du aus den Kurven beschleunigst, hast du immer nur Heckantrieb. Ja, die Allradversion ist auch hecklastig. Trotzdem kommst du in einem Fahrzeug nur mit Heckantrieb immer etwas besser aus den Kurven heraus, weil es einfach hilft, das Auto herauszuschieben. Das ist etwas, das aufgrund der Physik einfach natürlich ist, und ich mag dieses Gefühl mit nur Heckantrieb. Das könnte ein Argument sein, zu sagen: Hey, ich gebe nicht so viel Geld aus, wähle eben nicht die Allradversion und die sechs Sekunden reichen mir völlig aus. Die Höchstgeschwindigkeit ist hier unterschiedlich, 180 Kilometer pro Stunde, während der M60, 230 Kilometer pro Stunde erreichen würde.

Zur Rekuperation, übrigens, also entweder du hast die adaptive Rekuperation eingestellt, und dann ist es ein bisschen wie Tempomat. Wenn niemand vor mir ist, rolle ich, und wenn jemand vor mir ist, reduziert es auch die Geschwindigkeit. Du machst die Rekuperation hauptsächlich dann, wenn du sie stärker benötigst als die Bremspedal. Und sie nutzen die gesamte mögliche Rekuperation, und wenn dann noch mehr Bremsen nötig ist, werden die hinteren Bremsen aktiviert, oder du kannst hier den Schalthebel antippen, dann gehst du in den B-Modus, und wenn du den Fuß vom Gaspedal nimmst, erfolgt hier sofort eine starke regenerative Bremsung, und das ist dann ein One-Pedal-Fahrgefühl, aber die BMW-Philosophie ist mehr, es bei dieser adaptiven Rekuperation zu belassen, eigentlich.

In Bezug auf die Federung haben wir hier in diesem Fall beim eDrive 40 keine Neigungssteuerung an der Hinterachse. Ist das ein Problem? Ich meine, im normalen Fahrbetrieb merkt man das nicht so sehr. Du würdest es eher merken, wenn du wirklich, schnell in den Kurven fährst, dann könnte es einen Unterschied machen. Ein weiterer Unterschied, den wir hier spüren, ist das Lenkrad, wir testen hier das vegane Lenkrad, völlig frei von Tierprodukten. Es hat dieses andere Aussehen. Auch während der Fahrt verleiht es dem Fahrzeug ein etwas futuristischeres Aussehen, weniger klassisch, also das traditionelle Aussehen des M Sport Lenkrads erinnert mehr an existierende Modelle und so weiter, du musst dich an nichts anderes gewöhnen. Aber hier mit dem offenen Speichen-Design des neuen Basis-Lenkrads ist es auch tatsächlich ziemlich cool beim Fahren. Ich habe sogar das Gefühl, es gibt mir ein bisschen bessere Sicht, Was die Form selbst betrifft, macht es nicht so einen großen Unterschied, denn wenn du deine Hände richtig am Lenkrad hast, dann ist der Unterschied im Lenkgefühl nicht so unterschiedlich.

Und spürst du, dass dieses Fahrzeug hier, die Version nur mit Heckantrieb, E-Drive 40, leichter ist? Vielleicht ein bisschen, ja, aber ich denke, das ist nicht das Entscheidende, dass man wirklich spürt, dass es leichter ist. Das Entscheidende ist, dass man spürt, dass es nur Heckantrieb hat. Ja, es ist ein bisschen langsamer, aber irgendwie fühlt es sich auch natürlicher und agiler an, aber was noch interessanter sein wird, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist 175 Kilogramm leichter und auch 2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer besser im offiziellen Verbrauchswert, und das hat zunächst einmal mit dem geringeren Gewicht zu tun, natürlich, und dann auch mit der besseren Aerodynamik, denn erinnere dich, das ist ein sehr interessanter Punkt hier, 0,25 cW-Wert für den M60 mit dem M Sport-Paket, und wenn du hier die Basisversion, sogar ohne das M Sport-Paket, hättest, kann es den cW-Wert von 0,23 erreichen, und das ist auch ein entscheidender Unterschied. Also mal sehen, was wir dann hier in Bezug auf den Verbrauch erreichen können.

Mit dem i5 M60 lag unser Verbrauch bei etwa 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, Es war etwas schlechter, als wir mehr Autobahnanteil hatten. Jetzt sind wir zum eDrive40 gewechselt, reiner Heckantrieb, und wir haben etwa 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometern erreicht, also deutlich besser. Das sind zwei, teilweise fast zweieinhalb Kilowattstunden auf 100 Kilometer weniger. Das bedeutet, mit der Allradversion eine realistische Reichweite von 430 Kilometern und hier, mit der Heckantriebsversion, dem eDrive 40, sind wir bei 480 Kilometern realistischer Reichweite, und das bedeutet, wenn du dich für den eDrive 40 entscheidest, erhältst du etwa 50 Kilometer mehr Reichweite.

Wenn du dich für den elektrischen 5er entscheidest, solltest du also den eDrive40 nehmen. In Bezug auf das Styling bin ich definitiv hier mit dem Basis-Look mehr zufrieden und nicht mit dem M Sport. Ich denke, es passt ein bisschen besser zum Fahrzeug. Das Interieur, insbesondere der beste Komfort hier mit den Sitzen, finde ich auch am besten im Segment. Veganza Komfortsitze und dann auch hier das vegane Lenkrad, wirklich eine gute Kombination.

Natürlich ist die Allradversion wirklich das Performance-Auto, aber ich denke, besonders wenn du den Effizienzfaktor betrachtest und dich für den i5 entscheidest, dann ist dieser eDrive40 die richtige Wahl, weil er dir einfach diese zusätzliche Kilometerleistung, diese zusätzliche Reichweite geben kann, die du vielleicht benötigst. Im Vergleich zur Mercedes E-Klasse oder dem Mercedes EQE habe ich das Gefühl, dass insbesondere die E-Klasse dieses typische E-Klasse-Federungsverhalten hat, während der 5er mehr in die Richtung des fesselnden Fahrgefühls geht. Das ist der Hauptunterschied. Ansonsten sind sie im Segment eigentlich sehr ähnlich, aber dann wiederum sind Exterieur und Interieur völlig unterschiedlich. Aber nicht in der Hinsicht, dass eines viel besser ist als das andere, sondern mehr in der Hinsicht der persönlichen Vorlieben. Der größte Unterschied besteht tatsächlich darin, dass der BMW hier, egal ob Verbrennungsmotor, Plug-in und der i5 immer auf derselben Plattform fährt, während Mercedes in Mercedes E-Klasse und den EQE aufgeteilt hat, die auch wieder etwas unterschiedlich sind.