Neuer VW Tiguan 2024 – besser als der Vorgänger?

Der neue VW Tiguan kommt mit besserer Aerodynamik, deutlich mehr Reichweite beim Plugin-Hybrid und mehr Digitalisierung im Interieur. Von Thomas Majchrzak

Zum Vergleich: der neue Skoda Kodiaq

Exterieur und Technologie

Von einem cW-Wert (Luftwiderstandsbeiwert) von 0,33 geht es auf einen cW-Wert von 0,28 in der neuen Generation, was bedeutet, dass er im Vergleich zum Vorgänger deutlich aerodynamischer ist. Dies verspricht einen geringeren Verbrauch und wahrscheinlich auch eine leisere Fahrt. Man kann jetzt ferner ein optionales Isolationspaket für die Fenster bestellen, damit dann nicht nur die Frontscheibe gut isoliert ist (Serie), sondern auch die Seitenfenster vorne und hinten.

Im Frontdesign erhält das sportliche R-Line-Modell schwarze Akzente im unteren Schwellerbereich. Das Lichtband erstreckt sich komplett über die Front, wenn die höherwertigen LEDs verbaut sind. Beim IQ.Light kommen die gleichen HD Matrix-Scheinwerfer wie beim Touareg Facelift zum Einsatz.

Länge und DCC Pro

Die Länge beträgt jetzt 4,54 m, das sind nun drei Zentimeter mehr als beim Vorgänger. Die Räder reichen von 17 bis 20 Zoll, das R-Line-Modell hat kontrastierende Radlaufverkleidungen in Hochglanzschwarz mit einem zusätzlichen R-Logo an der Seite. Seitlich wurde jedes Detail optimiert, um den Wagen aerodynamischer zu machen.

Auch bei der Technologie gibt es Neuigkeiten, insbesondere beim DCC, der adaptiven Federung. Die Dämpfung bewegt sich wie gewohnt in einem bestimmten Bereich von Komfort bis Sportlichkeit und bietet verschiedene Voreinstellungen. Und jetzt gibt es ein neues DCC Pro, eine Art zweite Generation des DCC, das mit zwei Ventilen pro Dämpfer ausgestattet ist und sowohl mehr Sportlichkeit als auch Komfort bieten soll.

Die getönten hinteren Scheiben sind übrigens eine Kombination mit dem optionalen Akustikfensterpaket. Dann, im Heck, fügt das R-Line-Modell einen spektakulären unteren Stoßfänger hinzu, und die Autogefühl Fake-Auspuff-Polizei war erneut erfolgreich, denn beim R-Line gibt es hier keine Fake-Auspuffblenden mehr. Offensichtlich haben sie hier auf das Feedback von unserem Kanal und von Ihnen als Autokunden gehört.

Es gibt eine Lichtsignatur hinten und ein Lichtband erstreckt sich über die gesamte Breite. In der höchsten LED-Ausstattung sind auch die Blinker etwas cooler, kommen im Kaskadenstil.

Die Elegance-Ausstattung bietet ein eleganteres Design vorne mit mehr horizontalen Chromakzenten, also weniger sportlich als das R-Line-Modell.

Interieur und Verarbeitung

Der Autoschlüssel in Hochglänzend-Schwarz ist, nicht mein Favorit, ehrlich gesagt. Das Türschließ-Geräusch dagegen ist wirklich solide. Auch die Spaltmaße sehen nach guter Verarbeitungsqualität aus. Wir haben auch weiche Materialien an den Innenseiten der Türen. Es gibt auch Filz an den Innenseiten der unteren Türablagen. Soweit, so gut, alles top.

Das R-Line-Modell verfügt auch über das R-Line-Lenkrad. Und vielleicht erinnern Sie sich, das R-Line-Lenkrad und der echte Tiguan R hatten diese neuen kapazitiven Tasten auf dem Lenkrad. Jetzt ist VW wieder zu echten Tasten zurückgekehrt. Auch auch das R-Line-Modell hat jetzt wieder echte Tasten am Lenkrad.

Die Sitze in der R-Line sind die aus dem bisherigen echten R Modell, die Sportsitze mit integrierter Kopfstütze. Stoff innen, atmungsaktiv, dann einige Mikrofaser-Akzente an der Seite und Kunstleder außen. Es handelt sich auch um den Ergo-Active-Sitz, der auch über eine Massagefunktion verfügt, und die Sitze sind wirklich sehr bequem. Sie umschließen Sie auf eine gewisse Weise, aber Sie haben genügend Platz, um sich zu bewegen. Selbst für Personen mit einer Größe von 189 cm ist der Komfort wirklich gut und bietet gleichzeitig Sportlichkeit. Das kann ich nur loben. Es gibt auch viel Kopfraum, selbst wenn dies das Modell mit dem Panoramadach ist. Sie können einen Sonnenschutz schließen, der bei heißem Wetter sehr wichtig ist, und natürlich können Sie das Dach auch vollständig öffnen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, sind die kapazitiven Schieber für das Glasdach. Es handelt sich nicht um echte Tasten. Sie haben einen Schieber für den Sonnenschutz und einen Schieber für das Dach. Aber was cool ist, ist, dass die Dach-Öffnung insgesamt sehr breit ist.

Cockpit

Das Lenkrad lässt sich auf und ab sowie vor und zurück verstellen. Hier am Lenkrad benutzt VW noch keine tierfreien Alternativen für den Tiguan, folgen also nicht der Philosophie der ID-Modelle, die alle schon tierfrei sind. Hinterm Lenkrad gibt es zwei Hebel, einen für die Wischer und auch für den Blinker, beides kombiniert, und einen weiteren rechts für die Schaltung. Zum Beispiel nach vorne für D-Modus, auf der Seite für P-Modus, nach hinten für den den Rückwärtsgang.

Die Übersicht im Innenraum des Cockpits ist gut. Optional kommt ein 15-Zoll-Bildschirm, der in der Basisversion ist 13 Zoll groß. Auf der rechten Armaturenbrettseite kommt in der Basisversion ein einfaches schwarzes Dekorelement, optional kommt ein Ambientelicht, bei der sich die Farbe je nach dem gewählten Experience-Modus ändert. Diese Leiste bekommt man bei der R-Line und dem Elegance.

Eine weitere Verbesserung ist das Head-up-Display, das jetzt in die Windschutzscheibe projiziert wird, nicht mehr dieses separate Plastikglas, das sich abhob, sondern jetzt ein echtes Head-up-Display.

Die digitalen Instrumente ändern ebenfalls die Farbe je nachdem, welchen Modus Sie wählen, und Sie können auch die gesamte Ansicht ändern, zum Beispiel zu einer Kartenansicht.

Im Infotainment-Bildschirm ist das Wichtigste, dass er jetzt schneller ist als zuvor, das ist tatsächlich gut. Die Temperatur bedient man entweder auf dem Bildschirm oder auch mit den Schiebereglern darunter, die sind jetzt endlich beleuchtet. Einen manuellen Lautstärkeregler gibt es noch in der Mittelkonsole, und er hat sogar eine angenehme haptische und akustische Rückmeldung. Wenn Sie darauf drücken, gelangen Sie zur Auswahl des Fahrmodus für das DCC, zum Beispiel wenn Sie die adaptive Federung haben und die Fahrmodi ändern können. Das ändert die Gaspedaleingabe, die Federung usw. Ich denke, das ist eine gute Lösung, um dies nicht nur im Infotainment ändern zu können und gleichzeitig den Lautstärkeregler zu haben. Insgesamt eine gute neue Idee, definitiv.

Ferner gibt es zwei USB-C-Ladebuchsen und optional auch zwei induktive Ladepads. Und was Sie nicht sehen können, sondern nur spüren können, ist, dass sie auch gekühlt sind. Es gibt einige Belüftungslöcher, die mit der Klimaanlage verbunden sind. Damit überhitzen die Handys dann nicht.

In der unteren Mittelkonsole sind die Getränkehalter anpassbar, aber Sie können sie auch komplett herausnehmen, und dann haben Sie unter der Armlehne tatsächlich viel Platz und sogar mehrere Trennwände.

Fond und Kofferraum

Nun zum Fondabteil. Zuerst einmal, die Innenseiten der Türen sind leider aus Hartplastik und es gibt mehr Hochglanzschwarz. Bei den hinteren Sitzen kann man den Neigungswinkel einstellen sowie sie vor und zurück schieben. Wenn ich hinter dem Fahrer sitze, als großer Mensch, habe ich immer noch genug Beinfreiheit. Die Raumnutzung ist wirklich gut. Auch in Bezug auf die Kopffreiheit wurde im Vergleich zum Vorgänger etwas mehr Platz geschaffen. Für fünf große Erwachsene funktioniert es, und es ist eigentlich ziemlich bequem. Natürlich sind die äußeren Sitze bequemer, und im mittleren Teil gibt es eine Klimaeinheit, wärmer oder kälter mit Touch-Bedienung, auch Sitzheizung in den höheren Ausstattungen oder, wenn Sie das bestellt haben, und zwei USB-C-Ladebuchsen.

Hinter der elektrischen Heckklappenöffnung verstecken sich nun 650 Liter Kofferraum, das sind 30 Liter mehr als zuvor. Die Breite hier beträgt etwa einen Meter, und die Länge beträgt etwa 88 Zentimeter. Die Höhe ist unterhalb der Abdeckung bei 40 Zentimetern. Natürlich kann man diese Abdeckung entfernen, und dann können Sie die Sitze umklappen, eine einfache Lösung, gut für die Familie, sie klappen ziemlich flach. Und die Gesamtlänge bis zu den Vordersitzen beträgt etwa 1,68 Meter. Unter der Laderaumabdeckung haben Sie mehr Platz, zum Beispiel auch für ein Reserverad. Das Top-Soundsystem mit Subwoofer passt nun auch in den Hybrid. Die maximale Anhängelast liegt bei 2,3 Tonnen.

Motoren

2,0-Liter-TDI, ein Vierzylinder-Dieselmotor mit 150 oder 193 PS, letzterer in Verbindung mit Allradantrieb

Auf der Benzinseite gibt es ein bisschen mehr Neues. Zuerst einmal beginnen wir mit dem 1,5 TSI. Dies ist Mild-Hybrid mit 130 oder 150 PS, und dann haben Sie den 2,0-Liter-TSI, den stärkeren, etwas mehr Hubraum, auch höhere Leistungswerte, 204 oder 265 PS, beide mit Allradantrieb.

Aber die größte Neuigkeit betrifft den Plug-in-Hybrid auf Basis des 1,5-Liter-Benzinmotors. Jetzt mit größerer Batterie, doppelte Größe, 20 Kilowattstunden netto, und dies entspricht etwa einer Reichweite von 80 Kilometern, und auch bessere Lademöglichkeiten, AC mit 11 Kilowatt und DC mit 50 Kilowatt, was etwa 25 Minuten dauert, um von 10% auf 80% Ladezustand zu kommen.

Fazit

Insgesamt gesehen habe ich das Gefühl, dass das Design ein wenig von der Ausstrahlung verloren hat, die es zuvor hatte. Ja, andererseits spielt Aerodynamik eine so große Rolle, und es wird im Kraftstoffverbrauch besser sein, weil der Luftwiderstandsbeiwert jetzt so viel besser ist. Das Interieur ist immer noch ein gutes Gesamtpaket. Wichtig ist, dass Sie jetzt dieses neue Infotainmentsystem haben, das jetzt schneller und größer ist, natürlich in zwei verschiedenen Größen, VW hat noch mehr an der Software gearbeitet. Und sie haben auf das Feedback gehört: keine Fake-Auspuffe mehr, dann auch wieder echte Tasten am Lenkrad, also tatsächlich zwei Schritte in eine sehr gute Richtung.

Was die Antriebe betrifft, ist die wichtigste Änderung, dass die Plug-in-Hybrid-Versionen jetzt die größere Batterie erhalten.

Was ist mit dem Tiguan Allspace nun? Zuerst einmal, bisher gab es den Tiguan und den Tiguan Allspace in Europa, wobei der Tiguan Allspace einen längeren Radstand hatte. Der Tiguan Allspace war der Tiguan auf dem nordamerikanischen Markt. Neben der europäischen Tiguan-Version wird es bald den Tayron geben, der größer wird, und dieser Tayron wird der neue US-Tiguan sein.