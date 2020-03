Opel Corsa-e Fahrbericht 2020 – Corsa auf elektrisch

Die neue sechste Generation des Opel Corsa steht auf der Plattform CMP, die auch Peugeot 208 und DS3 Crossback benutzen. Dabei kommt der Opel Corsa nun auch direkt als Opel Corsa-e – die elektrische Variante, die wir nun gefahren sind. Von Thomas Majchrzak

Exterieur

Der neue Opel Corsa wird optisch erwachsener und kantiger. Man kann sehen, dass die Designer etwas weniger Rundungen benutzen, stattdessen soll ein eher kräftigeres deutsches Design hervorstechen, das ist auch eine allgemeine neue Design-Linie bei Opel unter Chef-Designer Mark Adams. Der neue Corsa wirkt schlanker, sportlicher. Der neue Corsa F hat dafür eine um 4,8 cm niedrigere Dachlinie und eine breite Spur. Als Technologie-Highlight für einen Kleinwagen ist das adaptive IntelliLux LED-Matrix-Licht im neuen Corsa verfügbar. Dieses Fernlicht kann bestimmte Bereiche aussparen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Aber bereits Basis ist LED ohne Fernlicht-LED, in einer besonders energiesparenden Technik. Mit einer Länge von 4,06 m ist der neue Opel Corsa in der Länge fast unverändert, gut 3 cm länger ist er nun. Rein designtechnisch unterscheidet sich die elektrische Variante übrigens nicht, es gibt keine speziellen Design-Features für das EV, hier gilt eher: Elektro soll normal sein. Es gibt 17-Zoll-Felgen in einem windoptimierten Design, das war’s. Ok, ein kleines „e“ Badge am Seitenfenster.

Interieur

Das neue Interieur ist aufgeräumter und mehr Funktionen sind in den zentralen Touchscreen gewandert. Das Infotainment-System gibt es entweder als 5-Zoll-Einheit, 7-Zoll-Farb-Touchscreen oder als Multimedia Navi Pro mit 10-Zoll-Farb-Touchscreen. Die Instrumente kommen analog mit 3,5″ Screen in der Mitte oder aber voll digital. Wichtiger Unterschied zu den französischen Brüdern: Die Klima-Einheit ist noch manuell, d.h. man kann hier noch an Temperatur und Gebläse drehen. Das finden wir gut. Die Verarbeitungsqualität ist einfach, hier ist der niedrige Preis wichtiger als ein hochwertiges Erlebnis – angesichts des Preises geht das aber in Ordnung.

Die Sitzposition ist deutlich tiefer als im Vorgänger (-2,8 cm), so hat man auch mehr Kopffreiheit, obwohl das Gesamtfahrzeug niedriger ist. Es bleibt sogar selbst für große Menschen erstaunlich viel Kopfraum – vorne wie hinten. Die Sitzposition ist allerdings stark nach hinten geneigt, das ist ggf. nicht ganz so gut langstreckentauglich. Wir testen zwei Arten von Sitzen, einmal die normalen Komfort-Sitze, die eine sehr weiche Polsterung aufweisen. Und dann einmal den Sportsitz in der GS-Line, der gerade im Schulterbereich stärker ausgeformt ist und mehr Seitenhalt bietet. Die Polsterung ist hier deutlich straffer. Kommt drauf an, wie man es gern möchte, und man müsste schauen, wie sich das langfristig auswirkt.

Im Fond sieht man, dass die Rückenlehne des Sitzes stark gewölbt ist, d.h. wenn große Erwachsene hinten sitzen, können sie dort kaum sitzen, wenn die Vordersitze ganz unten stehen, aber wenn die Vordersitze etwas hochgepumpt sind, passen die Knie direkt in die starke Wölbung, so dass man dann auch problemlos mit vier Erwachsenen fahren kann.

Der Kofferraum wächst um 24 l auf 309 Liter. Die Kofferraumöffnung ist zudem 7,4 cm breiter, so dass man einfacher ein- und ausladen kann. Die Gesamtkofferraumbreite ist etwas schmaler als ein Meter.

Motoren

Basispreis Verbrenner: 14.000 Euro

3-Zylinder Benziner

1,2 l mit 75 PS

3-Zylinder Turbo-Benziner

1,2 l mit 100 oder 130 PS (mit 8-Stufen-Automatikgetriebe für 130 PS, optional für 100 PS)

4-Zylinder Turbo-Diesel

1,5 l mit 102 PS

Corsa-e: 50 kWh Batterie

8-Jahres-Garantie für die Batterie

136 PS

8,1 Sek. 0-100 km/h

Nachladen mit 7,4 kW AC oder 11 kW AC (Onboard-Charger ab „Edition“ trim) / 100 kW DC

Reichweite offiziell 330 km, realistisch im Mix ca. 270 km

Preis: 30.000 Euro

Ausstattung: „Selection“, Klimaautomatik mit Fernsteuerung, elektrische Parkbremse, schlüsselloses Startsystem, Apple CarPlay und Android Auto kompatibles Multimedia Radio mit 7 Zoll-Farb-Touchscreen, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent.

Fahrverhalten

Die neue Plattform verspricht nicht nur ein besseres Package, sondern auch ein besseres Fahrverhalten. Der neue Corsa ist zudem 10 Prozent leichter als der Vorgänger. Allein die Karosserie ist 40 kg leichter. Der neue Corsa zählt mit 980 kg Leergewicht (ohne Fahrer, als Benziner) zu den leichtesten Fahrzeugen im Segment. Und in der Tat merkt man genau das beim Fahren, der Opel Corsa fühlt sich einfach richtig leicht und agil an. Dafür sorgen auch der niedrigere Schwerpunkt, die niedrigere Sitzposition und eben die höhere Verwindungssteifigkeit. Deutlich sportlicher als zuvor. Durch eine zusätzliche Verstärkung im Motor-Raum in der GS-Line wird die Steifigkeit dort noch etwas verstärkt. Lediglich die Lenkung könnte etwas mehr Gefühl für die Straße vertragen.

Der neue Opel Corsa F wirkt insgesamt aber auch ruhiger und kultivierter. Das merkt man gerade im 130-PS-Benziner, der mehr als ausreichend Power für das Gewicht hat. Zusammen mit der Automatik ist man so am bequemsten unterwegs. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas über 5 l / 100 km ein , das geht in Ordnung!

Nun vergleichen wir dazu den Corsa-e. Hier hat Opel noch weitere Maßnahmen zur Steifigkeit unternommen, weil der EV-Corsa fast 500 kg schwerer ist. Durch das Mehrgewicht der Batterie liegt der Schwerpunkt aber auch niedriger, somit lässt sich der Corsa-e nicht minder sportlich fahren. Die Elektroversion hat zudem 12 mm mehr Spurbreite und 7 mm mehr Radstand. Gut, das ist nicht viel, aber es sind weitere kleine Maßnahmen, um das Fahrzeug anzupassen. Insgesamt ist das ruhige Elektro-Fahren super angenehm, das aber schnell umschaltet: Nur ein Gaspedaldruck, dann wird es rasant und auch schneller als die Verbrenner. 8,1 Sek. benötigt der Opel Corsa-e von 0 auf 100 km/h, das ist Spitze im Modell-Lineup. Wir verbrauchen 16,6 kWh, was rechnerisch mit der netto nutzbaren Batteriekapazität von 46 kWh gute 270 km effektive Reichweite bedeutet.

Der autonome Bremsassistent ist Serie, dieser Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung ist im Bereich zwischen fünf und 85 km/h aktiv. Optional kann man eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und einen Toten-Winkel-Warner bestellen.

Abmessungen

Länge: 4,06 m

Radstand: 2,54 m

Breite: 1,76 m

Höhe: 1,43 m

Leergewicht: 1.055 – 1.530 kg

Fazit: Der neue Opel Corsa ist im Design kantiger, schnittiger und erwachsener, das Interieur ist aufgeräumter und geräumiger. Die Verarbeitungsqualität spiegelt den attraktiven Preis wider, wobei die GS-Line attraktive sportliche Akzente setzt. Im Fahrverhalten gibt sich der neue Corsa deutlich agiler als der Vorgänger und macht mehr Fahrfreude. Das gilt umso mehr für die rein elektrische Version, die sich trotz des Mehrgewichts flink und wendig anfühlt.

Autogefühl: ****

Autogefühl: ****

Video & Fotos: Autogefühl, Jonas Bomba & Brian Hayes