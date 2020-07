Seat Ateca Facelift 2021 Premiere mit Ateca Xperience

Der Seat Ateca erhält ein Facelift – wir stellen die Änderungen vor. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

In der Front richtet sich der Seat Ateca nun nach dem größeren Bruder Tarraco, der Kühlergrill ist schmaler und prägnanter. Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten sowie dynamische Blinker (kaskadierend, hinten) sind nun Standard. Bei den LED-Leuchten gibt es zwei Umfänge. Für den Seat Ateca kann man nun eine Allwetter-Windschutzscheibe mit unsichtbarer ClimaCoat-Beschichtung bekommen. Die Scheibe kann elektrisch beheizt werden. Der Hersteller Saint-Gobain dazu erklärend: „Im Winter wird die Scheibe schnell von Eis oder Tau befreit. Somit gehört anstrengendes Eiskratzen der Vergangenheit an. Auf Knopfdruck wird SGS ClimaCoat aktiviert und sorgt in weniger als 4 Minuten für eine freie Sicht sowie eine höhere Sicherheit. Darüber hinaus wird ein erneutes Vereisen verhindert. Im Sommer reduziert die wärmereflektierende Beschichtung der SGS ClimaCoat Windschutzscheibe den Wärmestau im Innenraum deutlich, wenn das Fahrzeug in praller Sonne steht. Die Sonnenstrahlen werden reflektiert und die Übertragung der Wärme in das Fahrzeug wird gesenkt.“

Die Überhänge sind an den Spoilern leicht gewachsen, daher ist der Seat Ateca nun 4,38 m lang. Neben den bisherigen Ausstattungslinien Reference, Style und FR ist der neue Seat Ateca nun auch in der Ausstattungslinie Xperience erhältlich. Sie bietet einen Offroad-Look mit schwarzen silbernen Stoßfängern, silbernen Seitenschwellern und schwarzen Radkästen (im Gegensatz zur Basis-Version hochwertig beschichtet). Alufelgen gibt es in 16 bis 19 Zoll, Xperience und FR steigen direkt mit 18 Zoll ein. Am Heck ist der Ateca-Schriftzug nun in einer Handschrift-Art gestaltet. Der untere Stoßfänger ist sehr prägnant, gerade mit dem silbernen Kontrast im Xperience.

Interieur

Links für die Instrumente kommt nun optional das Virtual Cockpit mit seinem 10,25-Zoll-Display (Serie: analog mit kleinem 3,5″ TFT). Rechts/zentral erhält man ein 8,25″ mit zwei Knöpfen für Lautstärke und Zoom oder das große 9,2-Zoll-Infotainment-System komplett ohne Knöpfe. Beide Systeme bieten die Schnittstelle für Apple CarPlay und Android Auto (Full Link). Die Software des Infotainment-Systems bietet nun eine neue Sprachbedienung (Aktivierung am Lenkrad oder über Stichwort „Hola Hola!“), ist aber in der Software-Visualisierung deutlich unübersichtlicher als zuvor. Das Lenkrad ist nun auf Wunsch beheizbar.

Die Stoffe für die Sitze und für die Innenseiten der Türen wurden überarbeitet. Die Einstiegs-Versionen kommen mit Stoffbezügen, FR und Xperience kommen mit einer Stoff-Alcantara-Mischung – top! Für den Fahrersitz ist nun eine Memory-Funktion verfügbar, um mehrere Sitzpositionen abspeichern zu können. Die Sitzposition ist SUV-gemäß aufrecht und komfortabel. Selbst große Menschen haben viel Platz – und eine gute Übersicht zu allen Seiten. Auch mit 1,90 m hat man weder Probleme bei Knie- oder Kopffreiheit. Das Kofferraumvolumen liegt bei 510 (Allrad: 485 l) – 1.605 Litern. Im Seat Ateca ist die Rückbank fixiert.

Motoren

1.0 TSI mit 110 PS (Schalter)

1.5 TSI mit 150 PS (Schalter oder DSG)

2.0 TSI mit 190 PS (DSG und Allrad)

2.0 TDI mit 115 PS (Schalter)

2.0 TDI mit 150 PS (Schalter oder DSG, optional Allrad)

Fahrverhalten

Wie bislang kann man optional das adaptive Fahrwerk bestellen (DCC). Grundsätzlich punktet der Seat Ateca mit einem sehr ausgeglichenen Fahrverhalten und guten Handling, fährt sich also durchaus sportlich, aber ohne unkomfortabel zu sein. Die aufrechte Sitzposition bietet auch einen angenehmen Langstreckenkomfort.

Die autonome Notbremse ist serienmäßig, optional kommen adaptive Cruise Control (nun mit vorausschauender Funktion), Toter-Winkel-Warner und seitlicher Spurführung (Travel Assist, verbindet ACC mit Spurhalten). Der neue Seat Ateca ist mit kapazitiven Sensoren am Lenkrad ausgestattet. Registrieren diese länger als 15 Sekunden keinen Kontakt, erhält der Fahrer optische und akustische Warnsignale und das Fahrzeug bremst ruckartig ab. Reagiert der Fahrer dann noch immer nicht, greift der Notfallassistent ein und bringt den Ateca zum Stehen. Auch ein Anhänger-Assistenzsystem ist nun verfügbar.

Abmessungen

Länge: 4,38 m

Radstand: 2,63 m

Breite: 1,84 m

Höhe: 1,61 m

Fazit: Der neue Seat Ateca ist außen etwas schärfer und moderner geworden mit interessanten neuen Design-Features. Im Innenraum gibt es mehr Infotainment und Komfort-Technologien, wobei die Infotainment-Software komplizierter geworden ist. Grundsätzlich behält der Seat Ateca die Tugenden bei, dass er auf wenig Außenlänge viel Innenraum bietet und ein Auto für alle Einsatzzwecke ist. Einer der besten Kompakt-SUVs in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis.

Autogefühl: *****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Jonas Bomba