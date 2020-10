VW Caddy Fahrbericht 2021 neue Generation

Der VW Caddy geht in die neue Generation: Außen sieht er noch Pkw-ähnlicher aus, gerade in der Passagier-Variante. Im Innenraum kommt optional mehr Infotainment, zudem stehen neue Assistenzsysteme zur Verfügung. Von Thomas Majchrzak

Transparenz-Hinweis: Autogefühl Fahrberichte und Videos sind redaktionell unbeeinflusst sowie frei in Meinung und Bewertung. Weil die Hersteller jedoch die Erstellung der Publikationen erst ermöglichen, kennzeichnen wir aus rechtlichen Gründen auch diesen Text als Anzeige.











Exterieur

Der neue Caddy basiert auf der MQB Plattform und kommt in vier Karosserievarianten: Caddy Cargo (Kastenwagen geschlossen, 2 Sitze), Caddy Kombi (Fahrgastraum verglast, bis zu 7 Sitze), Caddy Pkw (Van, bis zu 7 Sitze) und Caddy Maxi (verlängerter Radstand, bis zu 7 Sitze). Während der kurze Caddy 10 cm länger ist in der neuen Generation, ist der Maxi-Caddy 2 cm kürzer. Vorne kommt eine McPherson-Achse zum Einsatz, hinten weiterhin eine Starrachse. Signifikant ist ferner, dass der neue Caddy gut 5 cm breiter ist als der Vorgänger.

Vorne ist ein neuer Wabengrill in den Pkw-Versionen das zentrale Designelement, er kommt in schwarzem Plastik in der Basisversion oder im Panamericana oder im höheren Pkw-Trim in Wagenfarbe. Optional stehen sogar 18-Zoll-Felgen zur Verfügung. Am Heck sind die Rückleuchten deutlich stärker in die Senkrechte gezogen. Insgesamt ist der neue Caddy deutlich aerodynamischer, was eine Effizienzsteigerung von 12 Prozent bedeuten soll.

Interieur

Der neue Caddy wirkt im Interieur viel hochwertiger als zuvor und hat durch und durch Pkw-Charme. Trotzdem bleiben viele praktische Ablagen. Auch bei den Sitzen gibt es neue hochwertige Stoffe, wie z.B. eine Stoff-Steppung mit blauen Kontrastnähten. Die Sitze sind äußerst bequem. Die Instrumente starten analog mit kleiner digitaler Multifunktionsanzeige, optional gibt es digitale Instrumente. Die Verbindung aus Digital Cockpit und Top-Infotainment-System in 10″ rechts nennt VW dann Innovision Cockpit, weil die Bildschirme visuell ineinander übergehen. Das Basis-Infotainment-System ist 6″ groß.

Unter „We Connect Fleet“ können Gewerbetreibende ein digitales Fahrtenbuch führen sowie auf GPS-Ortung und Routenverlauf zugreifen.

Die Laderaumlängen betragen 1.80 m und 2,15 beim Maxi. Das Stauvolumen beträgt dann 3,1 bzw. 3,7 m3. Der Maxi-Caddy kann zwei Europaletten fassen.

Motoren

Diesel

2.0 TDI mit 75, 102 oder 122 PS – alle Frontantrieb und 6-Gang-Handschaltung

Die 122 PS-Variante gibt es ferner mit Handschalter und Allradantrieb oder mit Frontantrieb und 7-Gang-DSG.

Die Diesel erhalten eine doppelte AdBlue-Einspritzung, damit sie noch sauberer sind.

Benziner

1.5 mit 116 PS – Frontantrieb und entweder 6-Gang-Handschaltung oder 7-Gang-DSG

Später:

Plugin-Hybrid

Erdgas TGI

Fahrverhalten

Der neue Caddy hält auch im Fahrverhalten, was Plattform und Pkw-Look im Interieur versprechen: Er lässt sich noch einfacher dirigieren, fährt sich spielerisch. Durch die große Panorama-Frontscheibe ist die Übersicht immer hervorragend. Die Geräuschdämmung wurde verbessert, so dass sich auch eine angenehm ruhige Fahrt ergibt. Hier besteht allerdings noch ein Unterschied z.B. zum Golf, der dann doch noch ruhiger auf der Autobahn ist.

Wir testen den 2.0 TDI mit 122 PS. Dieser hat ausreichend Durchzug für den Caddy, der Durchschnittsverbrauch landet bei gut 5 l / 100 km.

Als neue Assistenzsysteme kommen:

• Travel Assist (automatisiertes Fahren, Level 2)

• ACC mit Stop & Go (automatische Distanzregelung)

• Trailer Assist (Anhängerrangierassistent)

• Spurwechselassistent (integriert in den Heckradarsensor)

• Ausparkassistent (integriert in den Heckradarsensor)

• Emergency Assist (assistierter Stopp des Caddy im Notfall)

Abmessungen

Länge: 4,50 m / 4,85 m (Maxi)

Radstand: 2,75 m / 2,97 m (Maxi)

Breite: 1,85 m

Höhe: 1,79 m

Fazit: Der neue VW Caddy sieht deutlich moderner aus und bietet optional im Innenraum nun viel Luxus für dieses Segment. In Qualität und Verarbeitung setzt er sich damit im Segment wieder an die Spitze. Die Bedienelemente sind besser erreichbar, nur die Temperatur-Slider sind umständlich in der Bedienung während der Fahrt. Im Caddy Maxi kann man 2 Europaletten verstauen, das wird Nutzer des Kastenwagens freuen. Im Fahrverhalten gibt sich der Caddy ganz Pkw-alike, ist einfach zu handeln und überzeugt mit Laufruhe.

Autogefühl: ****

Text: Autogefühl, Thomas Majchrzak

Fotos & Video: Autogefühl, Simon Burmann

Reporter: Aditya Jayaram